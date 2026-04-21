Április végéhez közeledve kifehéredett a Hargita

Havazásba váltott át az esőzés kedd délután Hargita megye magasabban fekvő régióiban, így többek között a Hargitán és Szentegyháza környékén is. A térségünkbe érkező lehűlés következtében hóréteg is kialakult.

A hó a 13A jelzésű országúton is megállt, így a hókotrók bevetésére is szükség volt a kedd délutáni és esti órákban. Aki már lecserélte a téli gumiabroncsokat az autóján, annak nem ajánlott a közlekedés a magasabban fekvő útszakaszokon.

Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere rövid videót is megosztott, amin a behavazott Hargitafürdő látható.

Az előrejelzés szerint a lehűlés péntekig tart, a hegyekben pedig fagypont alá is lecsökken a hőmérséklet. Április utolsó és május első napjaiban viszont már felmelegedésre van kilátás.