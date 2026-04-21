Április végéhez közeledve kifehéredett a Hargita

Havazásba váltott át az esőzés kedd délután Hargita megye magasabban fekvő régióiban, így többek között a Hargitán és Szentegyháza környékén is. A térségünkbe érkező lehűlés következtében hóréteg is kialakult.

Székelyhon

2026. április 21., 20:292026. április 21., 20:29

2026. április 21., 20:39

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

A hó a 13A jelzésű országúton is megállt, így a hókotrók bevetésére is szükség volt a kedd délutáni és esti órákban. Aki már lecserélte a téli gumiabroncsokat az autóján, annak nem ajánlott a közlekedés a magasabban fekvő útszakaszokon.

Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere rövid videót is megosztott, amin a behavazott Hargitafürdő látható.

Az előrejelzés szerint a lehűlés péntekig tart, a hegyekben pedig fagypont alá is lecsökken a hőmérséklet. Április utolsó és május első napjaiban viszont már felmelegedésre van kilátás.

• Fotó: Pinti Attila

2026. április 21., kedd

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul az ozsdolai közbirtokosság

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul a Láros-Ozsdola Közbirtokosság a Kovászna Megyei Törvényszék ítélete miatt, amely 2500 hektár erdőbirtoktól fosztotta meg. A közbirtokosság szerint a tulajdonelvonás a diktatúra idején történt meg.

Egy éve hunyt el Ferenc pápa, aki utódja szerint korszakváltó időben vezette az egyházat

Ferenc pápa olyan időben vezette az egyházat, amely korszakváltást képviselt, és ő tudatában is volt a változásnak – írta XIV. Leó pápa elődje halála első évfordulójára küldött üzenetében.

Szerdán egyeztet Bolojan az RMDSZ-szel és a kisebbségek képviselőivel

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) keddi egyeztetésén megállapodás született arról, hogy ha a PSD miniszterei kilépnek a kormányból, a hivatalban maradó tárcavezetők ideiglenesen átveszik a helyüket.

Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését

Május 9-én 10 órára hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülését Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Sikkasztás és hivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe Szék polgármesterét

Őrizetbe vették Szék község polgármesterét, S. J.-t sikkasztás és hivatali visszaélés gyanújával – jelentette be kedden a Kolozs megyei rendőrség.

Romániába szállították a coțofenești-i aranysisakot és a dák arany karpereceket

Romániába hozták kedden a hollandiai Drents múzeumból tavaly elrabolt, majd megtalált coțofenești-i aranysisakot és dák arany karpereceket.

Helikopterügy: 17 személy ellen indult eljárás csempészet miatt, Raed Arafatot is kihallgatták

Tizenhét személy ellen indított büntetőeljárást csempészet gyanújával a bukaresti katonai ügyészség egy Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében.

Előrehaladott tárgyalások zajlanak az Azomureș felvásárlásáról

Előrehaladott szakaszba léptek a tárgyalások a Romgaz és az Azomureș között, miután a Romgaz már konkrét ajánlatot tett a műtrágyagyár részvényeseinek – jelentette ki Cristian-Silviu Bușoi, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

Magyar filmeké lesz a főszerep három napig a Csíki Moziban

Három napos filmprogrammal ünneplik a Magyar film napját a Csíki Moziban április 27-30. között. A rendezvénysorozatra a belépés ingyenes lesz.

Útlezárásra lehet számítani a Hargita Rali ideje alatt

A 34. Hargita Rali autósport-verseny ideje alatt, április 24–26. között ideiglenes forgalomkorlátozásokra lehet számítani Udvarhelyszéken.

