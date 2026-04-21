Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Egy éve hunyt el Ferenc pápa, aki utódja szerint korszakváltó időben vezette az egyházat

Ferenc pápát 2019-ben Csíksomlyón személyesen is láthatták a hívek • Fotó: Beliczay László

Ferenc pápát 2019-ben Csíksomlyón személyesen is láthatták a hívek

Fotó: Beliczay László

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ferenc pápa olyan időben vezette az egyházat, amely korszakváltást képviselt, és ő tudatában is volt a változásnak – írta XIV. Leó pápa elődje halála első évfordulójára küldött üzenetében.

Székelyhon

2026. április 21., 21:242026. április 21., 21:24

2026. április 21., 21:452026. április 21., 21:45

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tavaly április 21-én elhunyt Ferenc pápa emlékére a Santa Maria Maggiore pápai bazilikában mutattak be misét. A szertartás elején a 92 éves Giovanni Battista Re, a bíborosi testület dékánja felolvasta XIV. Leó üzenetét, aki jelenleg Afrikában tartózkodik – ismerteti az MTI.

Ferenc misszionáriusként végezte szolgálatát azzal, hogy „az irgalmasság evangéliumát mindenkinek, mindenkinek, mindenkinek hirdette, ahogyan szokása volt ismételni”

– hangsúlyozta Leó pápa.

korábban írtuk

Végső nyugalomra helyezték Ferenc pápát a Santa Maria Maggiore-bazilikában

Mielőtt végső nyughelyére helyezték Ferenc pápát, végső tiszteletadással búcsúztak tőle a szűzanya ikonja előtt a Santa Maria Maggiore-bazilikában. A katolikus egyházfő előtt 200 ezres tömeg tisztelgett a Szent Péter-bazilika előtti téren.

Megjegyezte, hogy Ferenc pápa pásztorként sokakat megszólított a világ legtávolabbi szegletéig, „különösképpen élete utolsó utazásával, amelyet betegsége és halála képviselt”.

XIV. Leó Ferenc pápa leggyakrabban hangoztatott kifejezéseire emlékeztetett, amelyek között

az irgalmasság, a béke, a testvériség szerepelt, az egyházat pedig tábori kórházhoz hasonlította.

Új nyelvezettel hirdette az evangélium örök üzenetét – tette hozzá XIV. Leó.

korábban írtuk

Ferenc pápától búcsúzik a világ

Elkezdődött Ferenc pápa gyászszertartása a vatikáni Szent Péter-bazilika előtti téren, amelyre mintegy kétszázezer hívőt vártak. A Székelyhon percről-percre közvetíti a katolikus egyházfő végső nyugalomra helyezését.

A Santa Maria Maggiore-bazilikában bemutatott misén jelen voltak a bíborosi testület Rómában tartózkodó tagjai, a kúria és a szentszéki államtitkárság munkatársai Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár vezetésével. A bazilika előtti téren több százan kivetítőkön követték a szertartást.

A mise előtt rózsafüzérimát mondtak a bazilikának abban a kápolnájában, amely a Salus Populi Romani elnevezésű Szűz Mária-ikont őrzi. Az imádságot Rolandas Makrickas bíboros, a bazilika főpapja vezette. A római népet oltalmazó kegyképnél Ferenc pápa külföldi útjai előtt és után, valamint a számára jelentősebb események alkalmával imádkozott. A kápolnában most felavatott tábla szerint

a pápa százhuszonhatszor imádkozott az ikonnál.

A 2013. március 13-án megválasztott Ferenc pápa tavaly húsvét hétfő reggelén hunyt el.

Április 26-án búcsúztatták a Szent Péter téren, majd akarata szerint a Santa Maria Maggiore-bazilikában helyezték örök nyugalomra.

Egyszerű, fehérmárvány sírján a Franciscus latin felirat olvasható.

A L’Osservatore Romano szentszéki napilap az évfordulón közölte Ferenc pápa ifjúkori írását Vergiliusról. Az újság beszámolója szerint az írást Ferenc pápa küldte el a szerkesztőségnek tréfából, és most a L’Osservatore publikálta az eddig ismeretlen írást.

Külföld Egyház
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Hirdetés

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!