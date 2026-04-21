Egy éve hunyt el Ferenc pápa, aki utódja szerint korszakváltó időben vezette az egyházat

Ferenc pápa olyan időben vezette az egyházat, amely korszakváltást képviselt, és ő tudatában is volt a változásnak – írta XIV. Leó pápa elődje halála első évfordulójára küldött üzenetében.

A tavaly április 21-én elhunyt Ferenc pápa emlékére a Santa Maria Maggiore pápai bazilikában mutattak be misét. A szertartás elején a 92 éves Giovanni Battista Re, a bíborosi testület dékánja felolvasta XIV. Leó üzenetét, aki jelenleg Afrikában tartózkodik – ismerteti az MTI.

Megjegyezte, hogy Ferenc pápa pásztorként sokakat megszólított a világ legtávolabbi szegletéig, „különösképpen élete utolsó utazásával, amelyet betegsége és halála képviselt”.

Mielőtt végső nyughelyére helyezték Ferenc pápát, végső tiszteletadással búcsúztak tőle a szűzanya ikonja előtt a Santa Maria Maggiore-bazilikában. A katolikus egyházfő előtt 200 ezres tömeg tisztelgett a Szent Péter-bazilika előtti téren.

az irgalmasság, a béke, a testvériség szerepelt, az egyházat pedig tábori kórházhoz hasonlította.

Új nyelvezettel hirdette az evangélium örök üzenetét – tette hozzá XIV. Leó.

korábban írtuk Ferenc pápától búcsúzik a világ Elkezdődött Ferenc pápa gyászszertartása a vatikáni Szent Péter-bazilika előtti téren, amelyre mintegy kétszázezer hívőt vártak. A Székelyhon percről-percre közvetíti a katolikus egyházfő végső nyugalomra helyezését.

A Santa Maria Maggiore-bazilikában bemutatott misén jelen voltak a bíborosi testület Rómában tartózkodó tagjai, a kúria és a szentszéki államtitkárság munkatársai Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár vezetésével. A bazilika előtti téren több százan kivetítőkön követték a szertartást.

A mise előtt rózsafüzérimát mondtak a bazilikának abban a kápolnájában, amely a Salus Populi Romani elnevezésű Szűz Mária-ikont őrzi. Az imádságot Rolandas Makrickas bíboros, a bazilika főpapja vezette. A római népet oltalmazó kegyképnél Ferenc pápa külföldi útjai előtt és után, valamint a számára jelentősebb események alkalmával imádkozott. A kápolnában most felavatott tábla szerint