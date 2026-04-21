Egy éve hunyt el Ferenc pápa, aki utódja szerint korszakváltó időben vezette az egyházat

Ferenc pápát 2019-ben Csíksomlyón személyesen is láthatták a hívek
Fotó: Beliczay László
Ferenc pápa olyan időben vezette az egyházat, amely korszakváltást képviselt, és ő tudatában is volt a változásnak – írta XIV. Leó pápa elődje halála első évfordulójára küldött üzenetében.
2026. április 21., 21:242026. április 21., 21:24
2026. április 21., 21:452026. április 21., 21:45
A tavaly április 21-én elhunyt Ferenc pápa emlékére a Santa Maria Maggiore pápai bazilikában mutattak be misét. A szertartás elején a 92 éves Giovanni Battista Re, a bíborosi testület dékánja felolvasta XIV. Leó üzenetét, aki jelenleg Afrikában tartózkodik – ismerteti az MTI.
– hangsúlyozta Leó pápa.
Mielőtt végső nyughelyére helyezték Ferenc pápát, végső tiszteletadással búcsúztak tőle a szűzanya ikonja előtt a Santa Maria Maggiore-bazilikában. A katolikus egyházfő előtt 200 ezres tömeg tisztelgett a Szent Péter-bazilika előtti téren.
Megjegyezte, hogy Ferenc pápa pásztorként sokakat megszólított a világ legtávolabbi szegletéig, „különösképpen élete utolsó utazásával, amelyet betegsége és halála képviselt”.
XIV. Leó Ferenc pápa leggyakrabban hangoztatott kifejezéseire emlékeztetett, amelyek között
Új nyelvezettel hirdette az evangélium örök üzenetét – tette hozzá XIV. Leó.
Elkezdődött Ferenc pápa gyászszertartása a vatikáni Szent Péter-bazilika előtti téren, amelyre mintegy kétszázezer hívőt vártak. A Székelyhon percről-percre közvetíti a katolikus egyházfő végső nyugalomra helyezését.
A Santa Maria Maggiore-bazilikában bemutatott misén jelen voltak a bíborosi testület Rómában tartózkodó tagjai, a kúria és a szentszéki államtitkárság munkatársai Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár vezetésével. A bazilika előtti téren több százan kivetítőkön követték a szertartást.
A mise előtt rózsafüzérimát mondtak a bazilikának abban a kápolnájában, amely a Salus Populi Romani elnevezésű Szűz Mária-ikont őrzi. Az imádságot Rolandas Makrickas bíboros, a bazilika főpapja vezette. A római népet oltalmazó kegyképnél Ferenc pápa külföldi útjai előtt és után, valamint a számára jelentősebb események alkalmával imádkozott. A kápolnában most felavatott tábla szerint
A 2013. március 13-án megválasztott Ferenc pápa tavaly húsvét hétfő reggelén hunyt el.
Április 26-án búcsúztatták a Szent Péter téren, majd akarata szerint a Santa Maria Maggiore-bazilikában helyezték örök nyugalomra.
A L’Osservatore Romano szentszéki napilap az évfordulón közölte Ferenc pápa ifjúkori írását Vergiliusról. Az újság beszámolója szerint az írást Ferenc pápa küldte el a szerkesztőségnek tréfából, és most a L’Osservatore publikálta az eddig ismeretlen írást.
szóljon hozzá!