Szerdán egyeztet Bolojan az RMDSZ-szel és a kisebbségek képviselőivel

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) keddi egyeztetésén megállapodás született arról, hogy ha a PSD miniszterei kilépnek a kormányból, a hivatalban maradó tárcavezetők ideiglenesen átveszik a helyüket.

Székelyhon 2026. április 21., 21:002026. április 21., 21:00 2026. április 21., 21:442026. április 21., 21:44

A miniszterelnök elmondta, hogy a liberális szenátusi házelnök irodájában tartott megbeszélésen a kormány jelenlegi politikai válság körülményei közötti működésének gyakorlati kérdéseiről tárgyaltak – ismerteti az Agerpres. korábban írtuk Kisebbségi kormányzásra készül Bolojan az RMDSZ-szel, az USR-vel és a kisebbségek képviselőivel A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan kormányfő kedden közölte, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel. Beszámolója szerint abban állapodtak meg, hogy ha a következő napokban a PSD miniszterei – korábbi bejelentésüknek megfelelően – távoznak a kabinetből, a hivatalban maradó miniszterek átmenetileg átveszik a megüresedő tárcavezetői tisztségeket.

Erre azért van szükség, hogy biztosítsák a kormány és az ország igazgatásának zavartalan működését, illetve felgyorsítsák az uniós források lehívását.

korábban írtuk Mindegyik párttal tárgyalni kell az uniós pénzek lehívása kapcsán A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy a beruházások befejezéséhez szükséges uniós források lehívását szolgáló moratóriumról valamennyi parlamenti frakcióval tárgyalni kell. A kormányfő közlése szerint további céljuk előterjeszteni azokat a kormányhatározat- és törvénytervezeteket, amelyek a költségvetési egyensúly fenntartását, a reformok folytatását és az állampolgárok életkörülményeinek javítását szolgálják. Bolojan szerint ezekre az intézkedésekre azért van szükség, hogy „a PSD által előidézett turbulenciák” a lehető legkevésbé érintsék a lakosságot. korábban írtuk Sorin Grindeanu nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu kedden kijelentette, hogy nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy szerdán

a PNL egyeztet a jelenlegi kormánykoalíció másik két szereplőjével, az RMDSZ-szel és a nemzeti kisebbségek frakciójával.