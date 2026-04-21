Szerdán egyeztet Bolojan az RMDSZ-szel és a kisebbségek képviselőivel

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) keddi egyeztetésén megállapodás született arról, hogy ha a PSD miniszterei kilépnek a kormányból, a hivatalban maradó tárcavezetők ideiglenesen átveszik a helyüket.
2026. április 21., 21:002026. április 21., 21:00
A miniszterelnök elmondta, hogy a liberális szenátusi házelnök irodájában tartott megbeszélésen a kormány jelenlegi politikai válság körülményei közötti működésének gyakorlati kérdéseiről tárgyaltak – ismerteti az Agerpres.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan kormányfő kedden közölte, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel.
Beszámolója szerint abban állapodtak meg, hogy ha a következő napokban a PSD miniszterei – korábbi bejelentésüknek megfelelően – távoznak a kabinetből, a hivatalban maradó miniszterek átmenetileg átveszik a megüresedő tárcavezetői tisztségeket.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy a beruházások befejezéséhez szükséges uniós források lehívását szolgáló moratóriumról valamennyi parlamenti frakcióval tárgyalni kell.
A kormányfő közlése szerint további céljuk előterjeszteni azokat a kormányhatározat- és törvénytervezeteket, amelyek a költségvetési egyensúly fenntartását, a reformok folytatását és az állampolgárok életkörülményeinek javítását szolgálják.
Bolojan szerint ezekre az intézkedésekre azért van szükség, hogy „a PSD által előidézett turbulenciák” a lehető legkevésbé érintsék a lakosságot.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu kedden kijelentette, hogy nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét.
A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy szerdán
Ezek a tárgyalások párhuzamosan zajlanak majd azokkal a konzultációkkal, amelyeket az államfő kezdeményezett a koalíciós pártokkal.
Május 9-én 10 órára hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülését Sulyok Tamás köztársasági elnök.
Havazásba váltott át az esőzés kedd délután Hargita megye magasabban fekvő régióiban, így többek között a Hargitán és Szentegyháza környékén is. A térségünkbe érkező lehűlés következtében hóréteg is kialakult.
Őrizetbe vették Szék község polgármesterét, S. J.-t sikkasztás és hivatali visszaélés gyanújával – jelentette be kedden a Kolozs megyei rendőrség.
Romániába hozták kedden a hollandiai Drents múzeumból tavaly elrabolt, majd megtalált coțofenești-i aranysisakot és dák arany karpereceket.
Tizenhét személy ellen indított büntetőeljárást csempészet gyanújával a bukaresti katonai ügyészség egy Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében.
Előrehaladott szakaszba léptek a tárgyalások a Romgaz és az Azomureș között, miután a Romgaz már konkrét ajánlatot tett a műtrágyagyár részvényeseinek – jelentette ki Cristian-Silviu Bușoi, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.
Három napos filmprogrammal ünneplik a Magyar film napját a Csíki Moziban április 27-30. között. A rendezvénysorozatra a belépés ingyenes lesz.
A 34. Hargita Rali autósport-verseny ideje alatt, április 24–26. között ideiglenes forgalomkorlátozásokra lehet számítani Udvarhelyszéken.
