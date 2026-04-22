Akik nem csak lakói, hanem építői is Székelyudvarhelynek – ők lettek a Legprímább Polgárok idén

Hat személy kapott elismerést értékteremtő és példamutató közösségépítő munkájáért kedden este Székelyudvarhelyen a Legprímább Polgárok díjátadóján. A felszólalók szerint a város ereje a hasonló kiváló emberekben rejlik.
2026. április 22., 00:04
2026. április 22., 00:13
Fotó: Olti Angyalka
„Ez az este a megbecsülés, az elismerés és a hála közös pillanata. Azon embereké, akik
Azoké, akik nem feltétlenül a reflektorfényben dolgoznak, mégis nap mint nap hozzájárulnak ahhoz, hogy közösségünk erősebbé, gazdagabbá és összetartóbbá váljon. És azoké, akik
– fogalmazott az esemény megnyitóján Orosz-Pál Levente, a Legprímább Polgárok díjazását biztosító Arkum Alapítvány elnöke.
Fotó: Olti Angyalka
Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere rámutatott, hogy a 2006 óta megszervezett príma-polgár díjazás nem csak az elismerésről szól, hanem a közös hitről is, miszerint
Kijelentette, hogy minden egyes személyre büszkék lehetünk, akik már részesültek az elismerésben, hiszen ők munkájukkal, elhivatottságukkal és példamutatásukkal építik közösségünket.
Csuzy Fanni, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának attaséja emlékeztetett, hogy amikor László János vállalkozó és a Príma Rádió akkori csapata megalapította a díjat, akkor felismerték az igényt a valódi értékek felkutatására.
– jelentette ki köszöntőbeszédében.
A Legprímább Sportoló díjat idén Buti László edző, sportoló vehette át, aki ahhoz hasonlította a pillanatot, mint amikor valaki megérkezik a célba a maraton lefutását követően. Érzi a megtiszteltetéssel járó felelősséget és igyekszik ezt a közeljövőben kamatoztatni.
A Legprímább Művésznek Balla Árpád Zoltán fotóművészt nevesítette a kuratórium. Mint fogalmazott: igaz, hogy Székelyudvarhelyen kevésbé értesülnek külföldön elért sikereiről, de olyankor úgy érzi, hogy nem csak ő, hanem a város is megmérettetett.
Kápolnási Zsolt Ferenc történelemtanár vehette át a Legprímább Pedagógusnak járó díjat, aki egyebek mellett számos kutatásból, forgatókönyvek írásából és vetélkedők szervezéséből vette ki a részét. Megosztotta, hogy munkássága során a személyes örömén túl igyekszik olyan rejtett dolgokra rávilágítani, amelyek mellett nap mint nap elhaladunk, mégsem ismerjük azok történetét.
Magyar államelnöki kitüntetésben is részesült Bíró Judit, a székelyudvarhelyi városi kórház fertőző osztályának vezetője érdemelte ki a Legprímább Orvos díjat. Ő eredményeiért köszönetet mondott a családjának és a munkaközösségének, hangsúlyozva, hogy nem egyéni sikertörténetről van szó. Rámutatott, hisz a példamutatásban és szeretné tovább szolgálni a közösséget.
A Székelyudvarhelyért Príma Díj idén az innen elszármazott, jelenleg Győrben praktizáló Szálasy László traumatológiára és sportsérülésekre szakosodott orvos érdemelte ki. Mint elmondta, sokat jár haza, munkája során pedig számos alkalommal segített székelyudvarhelyieknek. Gyakran látogat el a városi kórházba is, így meggyőződése, hogy ott jól felkészült orvosok vannak, egyre kevesebb értelme van külföldön keresni a gyógyulást.
2026 Legprímább polgárának ugyanakkor a kézdivásárhelyi származású Roth András Lajos könyvtáros, történészt választottak. Köszönetet mondott, hogy befogadta őt a város, hiszen itt megtalálta élete célját. Hozzátette, köszöni a díjat, de nem hiszi, hogy teljes mértékben kiérdemelte azt.
Összeálltak egy közös képre az idei díjazottak
