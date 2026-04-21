Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul az ozsdolai közbirtokosság

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul a Láros-Ozsdola Közbirtokosság a Kovászna Megyei Törvényszék ítélete miatt, amely 2500 hektár erdőbirtoktól fosztotta meg. A közbirtokosság szerint a tulajdonelvonás a diktatúra idején történt meg.
A jogerős döntés és indoklásának alapos vizsgálata után a közbirtokosság vezetősége úgy döntött, hogy nemzetközi jogorvoslatot kér az általa igazságtalannak tartott ítélet miatt.
Az ügy központi jogi kérdése az, hogy az érintett erdők valóban már
az 1921-es földreform alapján, szabályosan lezárt kisajátítással és tényleges kártalanítással kerültek-e az állam tulajdonába,
vagy a tulajdonelvonás valójában csak a későbbi államszocialista diktatúra idején következett be.
Az első esetben nem jár vissza a kisajátított erdő, a másodikban a visszaszolgáltatás kötelező és jogszerű.
Az 1921-es földreform alapján indított kisajátítási eljárás eredményeként a tulajdonjog a közbirtokosság szerint soha nem szállhatott át érvényesen az államra, mert
Álláspontjuk szerint a tulajdon tényleges elvonására csak a szovjet típusú diktatúra idején, 1945. március 6-át követően került sor, ezért a közbirtokosság javára történt visszaszolgáltatás a rendszerváltás után teljes mértékben törvényes volt.
Lukács Attila, az ozsdolai közbirtokosság cégének ügyvezetője a Székelyhonnak azt mondta, hogy a nyolcéves pereskedést lezáró ítélet indoklása egy 96 oldalas „förmedvény”, amely szerint a tagokat kárpótolták. Hozzátette: az indoklás „gyakorlatilag mellébeszélés, a dokumentum mellőzi az általunk bemutatott bizonyítékokat”. Eszerint:
a vitatott kisajátítás jogszerűen valójában nem történt meg,
az eljárást nem zárták le,
az államosításkor a telekkönyvben az ozsdolai közbirtokosság szerepel tulajdonosként.
„Úgy látjuk, hogy a Láros-Ozsdola Közbirtokosság ellen hozott határozat megalapozatlan és jogellenes. Ezért indokoltnak tartjuk, hogy
– közölte Lukács Attila a közbirtokosság álláspontját.
Hogy pontosan mikor nyújtják be a keresetet az Európai Bírósághoz, az attól is függ, hogy a Láros-Ozsdola Közbirtokosság képviseletére felkért jogászok mikorra tudják véglegesíteni a dokumentumokat.
Jelenleg folyamatban van az erdőbirtok átadása a Romsilva állami erdészet képviselőinek. Lukács Attila tájékoztatása szerint szépen karbantartott, kétharmad részben vágásérett, vagyis 80 évnél idősebb erdőkről van szó.
Az új tulajdonos új üzemterv alapján folytathatja majd az erdőgazdálkodást.
