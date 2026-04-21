Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul az ozsdolai közbirtokosság

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul a Láros-Ozsdola Közbirtokosság a Kovászna Megyei Törvényszék ítélete miatt, amely 2500 hektár erdőbirtoktól fosztotta meg. A közbirtokosság szerint a tulajdonelvonás a diktatúra idején történt meg.

A jogerős döntés és indoklásának alapos vizsgálata után a közbirtokosság vezetősége úgy döntött, hogy nemzetközi jogorvoslatot kér az általa igazságtalannak tartott ítélet miatt.

Az ügy központi jogi kérdése az, hogy az érintett erdők valóban már

az 1921-es földreform alapján, szabályosan lezárt kisajátítással és tényleges kártalanítással kerültek-e az állam tulajdonába,

vagy a tulajdonelvonás valójában csak a későbbi államszocialista diktatúra idején következett be.

Az első esetben nem jár vissza a kisajátított erdő, a másodikban a visszaszolgáltatás kötelező és jogszerű.

Az 1921-es földreform alapján indított kisajátítási eljárás eredményeként a tulajdonjog a közbirtokosság szerint soha nem szállhatott át érvényesen az államra, mert