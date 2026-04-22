Kormánya két újabb miniszterét nevezte meg Magyar Péter

Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálint politikai elemzőt bízta meg.

Magyar Péter szerdai bejegyzése szerint – melyet az MTI szemléz – Lőrincz Viktória a Somogy 01-es választókerületben nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot.

A kampány során bebizonyította, hogy kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse”

– fogalmazott. Hozzátette, hogy Lőrincz Viktóriával egyetértettek abban, hogy megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a vidéki Magyarország támogatására, a helyi közösségek megerősítésére és a területi egyenlőtlenségek csökkentésére. Magyar Péter úgy folytatta: megköszönte Ruff Bálintnak, hogy elfogadta a felkérését, így ő lesz a Tisza-kormányban a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az előtte és előttünk álló feladat egyszerűen, néhány szóban összefoglalható: a valódi rendszerváltás megvalósításáért felel és felelünk”