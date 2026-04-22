Kormánya két újabb miniszterét nevezte meg Magyar Péter

Fotó: Magyar Péter/Facebook
Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálint politikai elemzőt bízta meg.
2026. április 22., 13:402026. április 22., 13:40
Magyar Péter szerdai bejegyzése szerint – melyet az MTI szemléz – Lőrincz Viktória a Somogy 01-es választókerületben nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot.
– fogalmazott. Hozzátette, hogy Lőrincz Viktóriával egyetértettek abban, hogy megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a vidéki Magyarország támogatására, a helyi közösségek megerősítésére és a területi egyenlőtlenségek csökkentésére.
Magyar Péter úgy folytatta: megköszönte Ruff Bálintnak, hogy elfogadta a felkérését, így ő lesz a Tisza-kormányban a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
– emelte ki.
Mint a pártvezető írta, Ruff Bálint nevét a magyar nyilvánosság elsősorban közéleti tevékenysége miatt ismeri, de számára kiemelten fontos emellett kiterjedt közigazgatási tapasztalata is.
Az elmúlt években közéleti megszólalásaival nemcsak széles látókörűségét, hanem kérlelhetetlenségét és felelősségtudatát is bizonyította, Magyarországnak pedig hatalmas szüksége van erre – közölte Magyar Péter.
Hétfőn a leendő Tisza-kormány hét miniszterét nevezte meg Magyar Péter. A várhatóan 16 minisztériummal felálló kabinet külügyminisztere Orbán Anita, pénzügyminisztere Kármán András, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István, egészségügyi minisztere Hegedűs Zsolt, élő környezetért felelős minisztere Gajdos László, honvédelmi minisztere Ruszin-Szendi Romulusz, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős minisztere pedig Bóna Szabolcs lesz.
Megnevezte a leendő Tisza-kormány hét miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő miniszterelnök hétfőn, a Tisza Párt parlamenti frakciójának első ülése után tartott sajtótájékoztatóján.
