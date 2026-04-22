Megduplázták a kilövési kvótát, a veszélyes medvék ellen azonnal be lehet avatkozni

Elfogadta el a képviselőház az RMDSZ által szorgalmazott törvénytervezetet, amely megduplázza a medvepopuláció kilövési kvótáját, és lehetővé teszi, hogy évente 859 egyedet lőjenek ki megelőzési céllal.

A tavaly lezárult populációfelmérés után az RMDSZ javaslatára a parlament a tudományos felmérések alapján jóváhagyta az idéne és jövőre kilőhető medvék számát – jelentette be Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, RMDSZ-es szenátor.

Az elmúlt két évtizedben 26 ember vesztette életét medvetámadások következtében, és több mint 274-en sérültek meg.

Az RMDSZ közleménye szerint az éves kvótát mintegy 500 vadászterület között osztják szét, figyelembe véve a genetikai populációfelmérés adatait, a 2024–2025-ös állománybecslési adatokat, a vadkárok mértékét, valamint a genetikai mintavételek számát. A rendszer lehetővé teszi, hogy minden érintett térségben alkalmazzák az állományszabályozási beavatkozásokat.

Hirdetés

„Az elfogadott törvénytervezet hosszú távon is biztosítja a medvepopuláció fenntartható kezelését, miközben prioritásként kezeli az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelmét – emelte ki Könczei Csaba, Kovászna megyei képviselő.

A képviselőház szerdán megszavazta azt a törvénytervezetet is, amely a veszélyes medvékkel szembeni azonnali beavatkozásról szóló sürgősségi kormányrendeletet hagyja jóvá. Ez rögzíti: