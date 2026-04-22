Megduplázták a kilövési kvótát, a veszélyes medvék ellen azonnal be lehet avatkozni

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Elfogadta el a képviselőház az RMDSZ által szorgalmazott törvénytervezetet, amely megduplázza a medvepopuláció kilövési kvótáját, és lehetővé teszi, hogy évente 859 egyedet lőjenek ki megelőzési céllal.

2026. április 22., 15:092026. április 22., 15:09

2026. április 22., 15:492026. április 22., 15:49

A tavaly lezárult populációfelmérés után az RMDSZ javaslatára a parlament a tudományos felmérések alapján jóváhagyta az idéne és jövőre kilőhető medvék számát – jelentette be Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, RMDSZ-es szenátor.

A törvénytervezet a legfrissebb genetikai populációfelmérés eredményeire épül.

Az elmúlt két évtizedben 26 ember vesztette életét medvetámadások következtében, és több mint 274-en sérültek meg.

Az RMDSZ közleménye szerint az éves kvótát mintegy 500 vadászterület között osztják szét, figyelembe véve a genetikai populációfelmérés adatait, a 2024–2025-ös állománybecslési adatokat, a vadkárok mértékét, valamint a genetikai mintavételek számát. A rendszer lehetővé teszi, hogy minden érintett térségben alkalmazzák az állományszabályozási beavatkozásokat.

„Az elfogadott törvénytervezet hosszú távon is biztosítja a medvepopuláció fenntartható kezelését, miközben prioritásként kezeli az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelmét – emelte ki Könczei Csaba, Kovászna megyei képviselő.

A képviselőház szerdán megszavazta azt a törvénytervezetet is, amely a veszélyes medvékkel szembeni azonnali beavatkozásról szóló sürgősségi kormányrendeletet hagyja jóvá. Ez rögzíti:

ha egy településen medve jár, belterületen a helyi beavatkozási csapat azonnal dönthet a kilövésről.

Az RMDSZ javaslatára a parlament az eljárás egyszerűsítéséről döntött, így az azonnali beavatkozást követő jelentést már nem szükséges minden résztvevőnek aláírnia, elegendő az intervenciós csapat tagjainak többségi jóváhagyása, ami gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé.

A törvénytervezetek a Hivatalos Közlönyben való megjelenésüket követően lépnek hatályba, amennyiben az államfő nem emel kifogást ellenük és aláírja azokat – írják.

2026. április 22., szerda

Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat

Ötszáz dolgozóját bocsátja el egy Beszterce-Naszód megyei iparvállalat, a RAAL Rt. Ez már a második leépítésük idén.

Kormánya két újabb miniszterét nevezte meg Magyar Péter

Magyar Péter Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálint politikai elemzőt bízta meg.

Bolondos április: marad a megszokottnál hidegebb idő

A hegyekben és Erdély délkeleti részén vegyes halmazállapotú csapadékra, 1400 méter felett havazásra, ugyanakkor megerősödő szélre, hidegre és talajmenti fagyra figyelmeztető előrejelzést adott ki péntek reggelig az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Moldovai kikötőt vásárolt Románia, és autópályával kötné össze Galaccal

A román kormány megvásárolta a moldovai Giurgiulești kikötőjét. A romániai tengeri kikötőket üzemeltető állami vállalat (APM) 62 millió dollárt fizetett ki a Moldovai Köztársaság egyetlen dunai kikötőjéért.

Akik nem csak lakói, hanem építői is Székelyudvarhelynek – ők lettek a Legprímább Polgárok idén

Hat személy kapott elismerést értékteremtő és példamutató közösségépítő munkájáért kedden este Székelyudvarhelyen a Legprímább Polgárok díjátadóján. A felszólalók szerint a város ereje a hasonló kiváló emberekben rejlik.

Egy éve hunyt el Ferenc pápa, aki utódja szerint korszakváltó időben vezette az egyházat

Ferenc pápa olyan időben vezette az egyházat, amely korszakváltást képviselt, és ő tudatában is volt a változásnak – írta XIV. Leó pápa elődje halála első évfordulójára küldött üzenetében.

Szerdán egyeztet Bolojan az RMDSZ-szel és a kisebbségek képviselőivel

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) keddi egyeztetésén megállapodás született arról, hogy ha a PSD miniszterei kilépnek a kormányból, a hivatalban maradó tárcavezetők ideiglenesen átveszik a helyüket.

Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését

Május 9-én 10 órára hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülését Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Április végéhez közeledve kifehéredett a Hargita

Havazásba váltott át az esőzés kedd délután Hargita megye magasabban fekvő régióiban, így többek között a Hargitán és Szentegyháza környékén is. A térségünkbe érkező lehűlés következtében hóréteg is kialakult.

Sikkasztás és hivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe Szék polgármesterét

Őrizetbe vették Szék község polgármesterét, S. J.-t sikkasztás és hivatali visszaélés gyanújával – jelentette be kedden a Kolozs megyei rendőrség.

