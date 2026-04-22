Engedmény: egyes esetekben mégis fizetni fogják a betegszabadság első napját

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A betegszabadság első napját fizetni fogják a krónikus betegeknek, az országos egészségügyi programokban nyilvántartott pácienseknek, a nappali kórházi ellátásban részesülőknek, valamint orvosi és sebészeti sürgősségi esetekben is – jelentette be szerdán az egészségügyi miniszter.

Székelyhon

2026. április 22., 15:24

2026. április 22., 16:54

Alexandru Rogobete Facebook-oldalán számolt be arról, hogy miután előbb sürgősségi kormányrendelettel próbálták meg orvosolni sikertelenül a betegszabadság első napjára járó juttatás megvonását előíró intézkedés krónikus és más rászoruló kategóriákat is érintő következményeit,

beterjesztették a jogszabály-módosítást a parlamentbe, ahol a képviselőház szerdán meg is szavazta.

A miniszter szerint helyesen alkalmazva a betegszabadság valódi védelmet nyújt a betegnek és a környezetében élőknek – írja az Agerpres.

Egy korábbi bejegyzésében a miniszter hangsúlyozta: a betegszabadság első napjára járó juttatás megvonása fontos az állami egészségügyi rendszer fenntarthatósága szempontjából, de nem írhatja felül a betegek egészségének védelmét, és kiszolgáltatott betegek nem szenvedhetnek hátrányt a szabályozás miatt.

A Bolojan-kabinet decemberben jóváhagyott sürgősségi rendelete értelmében 2026. február 1. és 2027. december 31. között a betegszabadság első napját nem fizetik az alkalmazottaknak, a 2–6. nap közötti juttatást a munkáltató, míg a 7. naptól a gyógyulásig járó összeget az egészségbiztosítási alap (FNUASS) fedezi. Nem fizetik a betegszabadság első napját azokban az esetekben sem, amikor a juttatást a törvény szerint teljes egészében az egészségbiztosítási alap fedezi.

A rovat további cikkei

2026. április 22., szerda

Nagy bumm lesz csütörtökön Csíkkarcfalva közelében

A világháborúkból fennmaradt, Hargita megyében összegyűjtött lőszereket robbantanak fel csütörtökön Csíkkarcfalva közelében, ellenőrzött körülmények között.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Kelemen Hunor: az RMDSZ a kormánycsapat tagja marad

Az RMDSZ továbbra is a kormánycsapat tagja marad – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök az Ilie Bolojan miniszterelnökkel folytatott szerdai egyeztetést követően.

2026. április 22., szerda

Pártforrások: csütörtök reggel lemondhatnak a PSD miniszterei, még nem tudni kik ülnek a helyükre

A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön reggel, a kormányülés előtt lemondanak a tisztségükről.

2026. április 22., szerda

A biológusok tudják, de időnként nem árt felhívni rá a többiek figyelmét: óvjuk a környezetet!

Közösségi szerepvállalással ünnepelte a Föld napját a Marosvásárhelyi Állatkert és a Milvus Csoport. A közös eseményre az állatkertbe hívták az érdeklődőket, akik látványetetéseken, faültetésen, fakókeselyükről szóló előadáson is részt vehettek.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Megduplázták a kilövési kvótát, a veszélyes medvék ellen azonnal be lehet avatkozni

Elfogadta el a képviselőház az RMDSZ által szorgalmazott törvénytervezetet, amely megduplázza a medvepopuláció kilövési kvótáját, és lehetővé teszi, hogy évente 859 egyedet lőjenek ki megelőzési céllal.

2026. április 22., szerda

Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat

Ötszáz dolgozóját bocsátja el egy Beszterce-Naszód megyei iparvállalat, a RAAL Rt. Ez már a második leépítésük idén.

2026. április 22., szerda

Kormánya két újabb miniszterét nevezte meg Magyar Péter

Magyar Péter Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálint politikai elemzőt bízta meg.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Bolondos április: marad a megszokottnál hidegebb idő

A hegyekben és Erdély délkeleti részén vegyes halmazállapotú csapadékra, 1400 méter felett havazásra, ugyanakkor megerősödő szélre, hidegre és talajmenti fagyra figyelmeztető előrejelzést adott ki péntek reggelig az Országos Meteorológiai Szolgálat.

2026. április 22., szerda

Moldovai kikötőt vásárolt Románia, és autópályával kötné össze Galaccal

A román kormány megvásárolta a moldovai Giurgiulești kikötőjét. A romániai tengeri kikötőket üzemeltető állami vállalat (APM) 62 millió dollárt fizetett ki a Moldovai Köztársaság egyetlen dunai kikötőjéért.

2026. április 22., szerda

Akik nem csak lakói, hanem építői is Székelyudvarhelynek – ők lettek a Legprímább Polgárok idén

Hat személy kapott elismerést értékteremtő és példamutató közösségépítő munkájáért kedden este Székelyudvarhelyen a Legprímább Polgárok díjátadóján. A felszólalók szerint a város ereje a hasonló kiváló emberekben rejlik.

2026. április 22., szerda

