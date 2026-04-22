Engedmény: egyes esetekben mégis fizetni fogják a betegszabadság első napját

A betegszabadság első napját fizetni fogják a krónikus betegeknek, az országos egészségügyi programokban nyilvántartott pácienseknek, a nappali kórházi ellátásban részesülőknek, valamint orvosi és sebészeti sürgősségi esetekben is – jelentette be szerdán az egészségügyi miniszter.

Alexandru Rogobete Facebook-oldalán számolt be arról, hogy miután előbb sürgősségi kormányrendelettel próbálták meg orvosolni sikertelenül a betegszabadság első napjára járó juttatás megvonását előíró intézkedés krónikus és más rászoruló kategóriákat is érintő következményeit,

beterjesztették a jogszabály-módosítást a parlamentbe, ahol a képviselőház szerdán meg is szavazta.

A miniszter szerint helyesen alkalmazva a betegszabadság valódi védelmet nyújt a betegnek és a környezetében élőknek – írja az Agerpres.

Hirdetés

Egy korábbi bejegyzésében a miniszter hangsúlyozta: a betegszabadság első napjára járó juttatás megvonása fontos az állami egészségügyi rendszer fenntarthatósága szempontjából, de nem írhatja felül a betegek egészségének védelmét, és kiszolgáltatott betegek nem szenvedhetnek hátrányt a szabályozás miatt.