Engedmény: egyes esetekben mégis fizetni fogják a betegszabadság első napját

Képünk illusztráció
A betegszabadság első napját fizetni fogják a krónikus betegeknek, az országos egészségügyi programokban nyilvántartott pácienseknek, a nappali kórházi ellátásban részesülőknek, valamint orvosi és sebészeti sürgősségi esetekben is – jelentette be szerdán az egészségügyi miniszter.
2026. április 22., 15:24
Alexandru Rogobete Facebook-oldalán számolt be arról, hogy miután előbb sürgősségi kormányrendelettel próbálták meg orvosolni sikertelenül a betegszabadság első napjára járó juttatás megvonását előíró intézkedés krónikus és más rászoruló kategóriákat is érintő következményeit,
A miniszter szerint helyesen alkalmazva a betegszabadság valódi védelmet nyújt a betegnek és a környezetében élőknek – írja az Agerpres.
Egy korábbi bejegyzésében a miniszter hangsúlyozta: a betegszabadság első napjára járó juttatás megvonása fontos az állami egészségügyi rendszer fenntarthatósága szempontjából, de nem írhatja felül a betegek egészségének védelmét, és kiszolgáltatott betegek nem szenvedhetnek hátrányt a szabályozás miatt.
A Bolojan-kabinet decemberben jóváhagyott sürgősségi rendelete értelmében 2026. február 1. és 2027. december 31. között a betegszabadság első napját nem fizetik az alkalmazottaknak, a 2–6. nap közötti juttatást a munkáltató, míg a 7. naptól a gyógyulásig járó összeget az egészségbiztosítási alap (FNUASS) fedezi. Nem fizetik a betegszabadság első napját azokban az esetekben sem, amikor a juttatást a törvény szerint teljes egészében az egészségbiztosítási alap fedezi.
