Moldovai kikötőt vásárolt Románia, és autópályával kötné össze Galaccal

A román kormány megvásárolta a moldovai Giurgiulești kikötőjét. A romániai tengeri kikötőket üzemeltető állami vállalat (APM) 62 millió dollárt fizetett ki a Moldovai Köztársaság egyetlen dunai kikötőjéért.
Az APM vállalta, hogy minimum 28 millió dollár értékű beruházásokat hajt végre a kikötőben – írja az MTI a Profit.ro nyomán, amely a bukaresti szállításügyi minisztérium közleményét dolgozta fel.
Az APM részvényeinek 80 százaléka a román közlekedésügyi minisztérium tulajdonában van, egy 20 százalékos részvénycsomag pedig egy román befektetési alapé.
Az olajterminállal is rendelkező, tengeri hajók fogadására is alkalmas giurgiulești-i kikötő üzemeltetője és többségi tulajdonosa 2004 óta az ICS Danube Logistic holland cég volt, amely az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) tulajdonában áll. A kisebbségi tulajdonnal a chișinaui kormány rendelkezett, amely 2023 szeptemberében jelentette be, hogy külföldi partnert keres a kikötő bővítéséhez és korszerűsítéséhez. A bukaresti kormány már akkor jelezte, hogy megvásárolná a moldovai kikötőt.
Fontos, a kikötő kapacitásának növelését célzó hosszú távú beruházásokra kerül majd sor” – közölte a szállításügyi tárca.
Giurgiulești a moldovai–román határ déli részén, a Prut-folyó dunai torkolatánál fekszik, a legfontosabb romániai folyami kikötővárostól, Galactól mintegy 15 kilométerre. A bukaresti szállításügyi minisztérium szerint elképzelhető, hogy a két várost autópályával vagy gyorsforgalmi úttal kössék össze, a két kikötő pedig partneri viszonyban, egymást kiegészítve működjön.
