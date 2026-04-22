Moldovai kikötőt vásárolt Románia, és autópályával kötné össze Galaccal

Képünk illusztráció • Fotó: Pexels

Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

A román kormány megvásárolta a moldovai Giurgiulești kikötőjét. A romániai tengeri kikötőket üzemeltető állami vállalat (APM) 62 millió dollárt fizetett ki a Moldovai Köztársaság egyetlen dunai kikötőjéért.

2026. április 22., 08:512026. április 22., 08:51

Az APM vállalta, hogy minimum 28 millió dollár értékű beruházásokat hajt végre a kikötőben – írja az MTI a Profit.ro nyomán, amely a bukaresti szállításügyi minisztérium közleményét dolgozta fel.

Az APM részvényeinek 80 százaléka a román közlekedésügyi minisztérium tulajdonában van, egy 20 százalékos részvénycsomag pedig egy román befektetési alapé.

Az olajterminállal is rendelkező, tengeri hajók fogadására is alkalmas giurgiulești-i kikötő üzemeltetője és többségi tulajdonosa 2004 óta az ICS Danube Logistic holland cég volt, amely az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) tulajdonában áll. A kisebbségi tulajdonnal a chișinaui kormány rendelkezett, amely 2023 szeptemberében jelentette be, hogy külföldi partnert keres a kikötő bővítéséhez és korszerűsítéséhez. A bukaresti kormány már akkor jelezte, hogy megvásárolná a moldovai kikötőt.

Az átvétellel Románia határozottan elkötelezte magát a giugiulești kikötő fejlesztése mellett, vállalva pozíciójának megszilárdítását az új geopolitikai és gazdasági környezetben.

Fontos, a kikötő kapacitásának növelését célzó hosszú távú beruházásokra kerül majd sor” – közölte a szállításügyi tárca.

Giurgiulești a moldovai–román határ déli részén, a Prut-folyó dunai torkolatánál fekszik, a legfontosabb romániai folyami kikötővárostól, Galactól mintegy 15 kilométerre. A bukaresti szállításügyi minisztérium szerint elképzelhető, hogy a két várost autópályával vagy gyorsforgalmi úttal kössék össze, a két kikötő pedig partneri viszonyban, egymást kiegészítve működjön.

Ezek is érdekelhetik

Akik nem csak lakói, hanem építői is Székelyudvarhelynek – ők lettek a Legprímább Polgárok idén

Hat személy kapott elismerést értékteremtő és példamutató közösségépítő munkájáért kedden este Székelyudvarhelyen a Legprímább Polgárok díjátadóján. A felszólalók szerint a város ereje a hasonló kiváló emberekben rejlik.

Akik nem csak lakói, hanem építői is Székelyudvarhelynek – ők lettek a Legprímább Polgárok idén
Akik nem csak lakói, hanem építői is Székelyudvarhelynek – ők lettek a Legprímább Polgárok idén
2026. április 22., szerda

Akik nem csak lakói, hanem építői is Székelyudvarhelynek – ők lettek a Legprímább Polgárok idén
Hirdetés
Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul az ozsdolai közbirtokosság

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul a Láros-Ozsdola Közbirtokosság a Kovászna Megyei Törvényszék ítélete miatt, amely 2500 hektár erdőbirtoktól fosztotta meg. A közbirtokosság szerint a tulajdonelvonás a diktatúra idején történt meg.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul az ozsdolai közbirtokosság
Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul az ozsdolai közbirtokosság
2026. április 21., kedd

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul az ozsdolai közbirtokosság
2026. április 21., kedd

Szerdán egyeztet Bolojan az RMDSZ-szel és a kisebbségek képviselőivel

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) keddi egyeztetésén megállapodás született arról, hogy ha a PSD miniszterei kilépnek a kormányból, a hivatalban maradó tárcavezetők ideiglenesen átveszik a helyüket.

Szerdán egyeztet Bolojan az RMDSZ-szel és a kisebbségek képviselőivel
Szerdán egyeztet Bolojan az RMDSZ-szel és a kisebbségek képviselőivel
2026. április 21., kedd

Szerdán egyeztet Bolojan az RMDSZ-szel és a kisebbségek képviselőivel
Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését

Május 9-én 10 órára hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülését Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését
Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését
2026. április 21., kedd

Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését
2026. április 21., kedd

Romániába szállították a coțofenești-i aranysisakot és a dák arany karpereceket

Romániába hozták kedden a hollandiai Drents múzeumból tavaly elrabolt, majd megtalált coțofenești-i aranysisakot és dák arany karpereceket.

Romániába szállították a coțofenești-i aranysisakot és a dák arany karpereceket
Romániába szállították a coțofenești-i aranysisakot és a dák arany karpereceket
2026. április 21., kedd

Romániába szállították a coțofenești-i aranysisakot és a dák arany karpereceket
2026. április 21., kedd

Előrehaladott tárgyalások zajlanak az Azomureș felvásárlásáról

Előrehaladott szakaszba léptek a tárgyalások a Romgaz és az Azomureș között, miután a Romgaz már konkrét ajánlatot tett a műtrágyagyár részvényeseinek – jelentette ki Cristian-Silviu Bușoi, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

Előrehaladott tárgyalások zajlanak az Azomureș felvásárlásáról
Előrehaladott tárgyalások zajlanak az Azomureș felvásárlásáról
2026. április 21., kedd

Előrehaladott tárgyalások zajlanak az Azomureș felvásárlásáról
Hirdetés
