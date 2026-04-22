Moldovai kikötőt vásárolt Románia, és autópályával kötné össze Galaccal

A román kormány megvásárolta a moldovai Giurgiulești kikötőjét. A romániai tengeri kikötőket üzemeltető állami vállalat (APM) 62 millió dollárt fizetett ki a Moldovai Köztársaság egyetlen dunai kikötőjéért.

Az APM vállalta, hogy minimum 28 millió dollár értékű beruházásokat hajt végre a kikötőben – írja az MTI a Profit.ro nyomán, amely a bukaresti szállításügyi minisztérium közleményét dolgozta fel.

Az APM részvényeinek 80 százaléka a román közlekedésügyi minisztérium tulajdonában van, egy 20 százalékos részvénycsomag pedig egy román befektetési alapé.

Az olajterminállal is rendelkező, tengeri hajók fogadására is alkalmas giurgiulești-i kikötő üzemeltetője és többségi tulajdonosa 2004 óta az ICS Danube Logistic holland cég volt, amely az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) tulajdonában áll. A kisebbségi tulajdonnal a chișinaui kormány rendelkezett, amely 2023 szeptemberében jelentette be, hogy külföldi partnert keres a kikötő bővítéséhez és korszerűsítéséhez. A bukaresti kormány már akkor jelezte, hogy megvásárolná a moldovai kikötőt.