Zajlik a közműépítés, májustól indulhat az aszfaltozás a gyergyószentmiklósi Virág negyedben

• Fotó: Gergely Imre

Hozzáláttak a közműépítési munkálatoknak a gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részén, ahol a szennyvíz- és ivóvízhálózat fejlesztése után indulhat a lakónegyed teljes felújítása. A város más pontjain is dolgoznak.

Gergely Imre

2026. április 22., 18:31

A bölcsődénél kezdte meg az ásást a szennyvízhálózat korszerűsítésével megbízott cég, és szakaszosan halad a Gyergyószentmiklósi Művelődési Ház irányába. Az ütemterv szerint május 8-ig be is fejezik ezt a munkálatot, amely során a tömbházakat is rácsatlakoztatják az új rendszerre.

Ezzel párhuzamosan a HVCSK közműszolgáltató is dolgozik a Virág negyed déli felében: az ivóvízhálózatra csatlakoztatják azokat a tömbházakat, amelyeknél ez még nem történt meg. Nagy Zoltán polgármester jelezte, a Virág negyed déli részén zajló közműépítések mielőbbi befejezése azért is fontos, mert

ezt követően indulhat el a lakónegyed teljes felújítását jelentő beruházás.

A munkálatok idején nehezebb lesz a közlekedés az érintett útszakaszokon, erre érdemes felkészülniük a lakóknak. Arra is kérik őket, hogy a munkaterületek közelében ne parkoljanak, és ne zavarják a munkafolyamatot.

Nem csak ebben a városrészben zajlik a munka. A következő hetekben a Both-vára alatti víztartályokat is rákötik az új hálózatra. A beavatkozás várhatóan két hétig tart, ezt követően a Vár utcában folytatódik a főgerinc kiépítése a tartály irányába.

A beruházás részeként üzembe helyezik a pompaházat is, így azok a Vár utcai háztartások is csatlakozhatnak a hálózatra, amelyek eddig kimaradtak – közölte a polgármester. A munkálatok itt is ideiglenes forgalmi korlátozásokkal járnak: lezárják a Vár utcát a Gyilkostó úttal összekötő, Both-vára alatti szakaszon.

Májusban aszfaltoznának

A gyergyószentmiklósiak által leginkább várt munkálat a közműépítések miatt felásott utak helyreállítása. Ez is közeledik, de a kezdés az időjárástól függ. Az aszfaltkeverő üzemek még nem indultak el a környéken, mert

ehhez az szükséges, hogy a napi átlaghőmérséklet elérje a 15 Celsius-fokot.

Nagy Zoltán tájékoztatása szerint erre várhatóan május első felében kerül sor. Elsőként a Kárpátok, Új Élet, Fogarasy Mihály és Kórház utcákban állítják helyre az aszfaltburkolatot, majd a munkálatok a Bucsin negyedben folytatódnak.

A polgármester ismét leszögezte: Gyergyószentmiklóson az idei év egyik kiemelt célja a víz- és szennyvízhálózat fejlesztésének lezárása, valamint az érintett útszakaszok rendbetétele.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 22., szerda

Közvitát tart Gyergyószentmiklós a játéktermek szabályozásáról

A játéktermek működésének helyi szabályozásáról szervez közvitát Gyergyószentmiklós önkormányzata csütörtökön, a Vaskertes iskola dísztermében.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Újra fogad látogatókat a múzeum, de változtak a szabályok

Újra megnyitotta kapuit a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum, de a látogatás új szabályokhoz kötött. Egyszerre legfeljebb két csoport tartózkodhat az épületben, az előzetes bejelentkezést pedig főként a szervezett csoportoktól kérik.

2026. április 22., szerda

2026. április 19., vasárnap

Egy órára Jeruzsálemmé vált a gyergyószentmiklósi Szent István tér

Különleges lelki utazás részesei lehettek vasárnap délután a gyergyószentmiklósiak: a Passió misztériumjátéka nemcsak felidézte, hanem átélhetővé is tette Krisztus szenvedéstörténetét.

2026. április 19., vasárnap

2026. április 16., csütörtök

Létszámcsökkentés Gyergyószentmiklóson: 25 állás szűnik meg

Az átszervezés nyomán 25 állást szüntetnek meg, ezek közül jelenleg hat betöltetlen – elfogadta a gyergyószentmiklósi testület azt a határozatot, amely a polgármesteri hivatal működését a kormány által előírt kötelező létszámplafonhoz igazítja.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 16., csütörtök

Zöldhulladék-gyűjtés Gyergyószentmiklóson

Elszállítják a zöldhulladékot a magánházaktól, a lombtalanítási akció április 20. és 26. között lesz Gyergyószentmiklóson.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 15., szerda

Betörtek egy maroshévízi lakásba, de hamar elfogták a négyfős társaságot

Betörés miatt négy férfit fogtak el Maroshévízen, miután egy helyi lakos bejelentette, hogy ismeretlenek törtek be az otthonába, és elvitték a kézitáskáját. A rendőrök rövid idő alatt azonosították a gyanúsítottakat, a lopott holmit pedig visszaszerezték.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Lezárják a szolgáltatást a régi ivóvízhálózaton több gyergyószentmiklósi utcában

Hamarosan megszűnik a szolgáltatás a gyergyószentmiklósi régi ivóvízhálózat egy részén, ezért csatlakozni kell az új vízvezetékre – hívja fel az érintettek figyelmét a városi közműszolgáltató.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Támogatócsoport életközépi válságban lévőknek

Támogatócsoport indul Gyergyószentmiklóson azok számára, akik a kamasznevelés kihívásaival és az életközép kérdéseivel egyszerre néznek szembe. A jelentkezési határidő április 17.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Beizzanak a smokerek: barbecue-fesztiválra készül Gyergyószentmiklós

Első alkalommal rendezik meg a BBQ Street by Marble gasztroeseményt Gyergyószentmiklóson, ahol április 24–25. között különleges ízek, illatok, látványelemek és hangulat várja az érdeklődőket a sétálóutcában.

2026. április 15., szerda

2026. április 12., vasárnap

Brutális értéket fújt a szondába, le is kapcsolták a rendőrök

Részegen vezetett egy 31 éves, helybéli férfi Gyergyóújfaluban, akit szombat délután állítottak meg a rendőrök. A sofőr leheletében 1,61 mg/l légalkoholszintet mutatott a szonda, ezért kórházba szállították vérvételre, és büntetőeljárás indult ellene.

2026. április 12., vasárnap

