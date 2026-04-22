Zajlik a közműépítés, májustól indulhat az aszfaltozás a gyergyószentmiklósi Virág negyedben

Hozzáláttak a közműépítési munkálatoknak a gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részén, ahol a szennyvíz- és ivóvízhálózat fejlesztése után indulhat a lakónegyed teljes felújítása. A város más pontjain is dolgoznak.

Gergely Imre 2026. április 22., 18:312026. április 22., 18:31

A bölcsődénél kezdte meg az ásást a szennyvízhálózat korszerűsítésével megbízott cég, és szakaszosan halad a Gyergyószentmiklósi Művelődési Ház irányába. Az ütemterv szerint május 8-ig be is fejezik ezt a munkálatot, amely során a tömbházakat is rácsatlakoztatják az új rendszerre. Hirdetés Ezzel párhuzamosan a HVCSK közműszolgáltató is dolgozik a Virág negyed déli felében: az ivóvízhálózatra csatlakoztatják azokat a tömbházakat, amelyeknél ez még nem történt meg. Nagy Zoltán polgármester jelezte, a Virág negyed déli részén zajló közműépítések mielőbbi befejezése azért is fontos, mert

ezt követően indulhat el a lakónegyed teljes felújítását jelentő beruházás.

A munkálatok idején nehezebb lesz a közlekedés az érintett útszakaszokon, erre érdemes felkészülniük a lakóknak. Arra is kérik őket, hogy a munkaterületek közelében ne parkoljanak, és ne zavarják a munkafolyamatot. Nem csak ebben a városrészben zajlik a munka. A következő hetekben a Both-vára alatti víztartályokat is rákötik az új hálózatra. A beavatkozás várhatóan két hétig tart, ezt követően a Vár utcában folytatódik a főgerinc kiépítése a tartály irányába.

A beruházás részeként üzembe helyezik a pompaházat is, így azok a Vár utcai háztartások is csatlakozhatnak a hálózatra, amelyek eddig kimaradtak – közölte a polgármester. A munkálatok itt is ideiglenes forgalmi korlátozásokkal járnak: lezárják a Vár utcát a Gyilkostó úttal összekötő, Both-vára alatti szakaszon. Májusban aszfaltoznának A gyergyószentmiklósiak által leginkább várt munkálat a közműépítések miatt felásott utak helyreállítása. Ez is közeledik, de a kezdés az időjárástól függ. Az aszfaltkeverő üzemek még nem indultak el a környéken, mert

ehhez az szükséges, hogy a napi átlaghőmérséklet elérje a 15 Celsius-fokot.