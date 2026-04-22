Pszichiátriai vizsgálathoz kötik a tanügyi állások betöltését

Pszichiátriai és háziorvosi alkalmassági vizsgálatokra is szükség van ahhoz, hogy a munkaorvos kiállíthassa a jelentkezéshez szükséges igazolást

Ezentúl mindenkinek, aki a tanügyben szeretne dolgozni – tanároknak, igazgatóknak, kisegítő és adminisztratív személyzetnek – kötelező a pszichiátriai vizsgálat. A rendszerben dolgozó alkalmazottaknak négyévente kell felülvizsgálatra menniük.

Hajnal Csilla 2026. április 22., 10:082026. április 22., 10:08

A határozatlan idejű kinevezési versenyvizsgán, közismert nevén címzetes tanári vizsgán való részvételhez, valamint a határozott idejű munkaszerződések meghosszabbításakor eddig is kötelező volt bemutatni egy munkaorvos által kiállított igazolást, amely tartalmazza az „alkalmas tanítási tevékenység végzésére” minősítést. Az idei újdonság az, hogy

most pszichiátriai és háziorvosi alkalmassági vizsgálatokra is szükség van

ahhoz, hogy a munkaorvos kiállíthassa ezt az igazolást. Az állam így akar meggyőződni arról, hogy azok, akik gyerekekkel foglalkoznak nap mint nap, egészségügyileg és lelkileg is alkalmasak erre a felelősségteljes feladatra. Hirdetés A februárban megjelent, oktatási és egészsegügyi minisztériumok közös rendelete kimondja, hogy

bármilyen tanügyi alkalmazotti funkció – takarító személyzettől az igazgatóig – betöltésére az iratkozási dossziénak tartalmaznia kell a munkaorvos által kibocsájott szabványigazolást,

de ezt az igazolást csak úgy állíthatja ki a munkaorvos, ha megvan hozzá a pszichiátertől egy alkalmassági igazolás, illetve egy háziorvosi igazolás is.

Fotó: Haáz Vince

Tehát nem három orvosi igazolással iratkozik a jelölt, csak eggyel, de ahhoz, hogy ezt megkapja, szüksége van a háziorvosi és a pszichiáteri szabványigazolásra is, amelyeket törvény szabályoz – magyarázta el a Székelyhonnak Kiss Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője. Hozzátette, ha ezek a felmérések szakszerűen történnek, akkor valóban hasznosak, hiszen

nem biztos, hogy mindenki alkalmas pedagógusi állás betöltésére, és így lehetőség van megszűrni a jelentkezőket.

Rövid idő alatt több száz jelöltnek kell szakorvosi vizsgálatokra jelentkeznie A határozatlan idejű kinevezési versenyvizsga, közismert nevén címzetes tanári vizsga megtartását eredetileg a Bolojan-törvényként ismert, 2025/141-es jogszabály blokkolta 2025 júliusától. A kormány idei, április 16-i ülésén sürgősségi rendelettel

engedélyezte a tanári versenyvizsgák megszervezését.

A jelentkezési időszak május 6-tól 18-ig tart, ez azt jelenti, hogy a jelentkezőknek alig pár hetük van beszerezni a munkaorvosi igazolást. korábban írtuk Feloldották a zárlatot, újra lehet tanári állásokat meghirdetni Csütörtöki ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi a pedagógusi álláshelyek meghirdetését és a versenyvizsgák lebonyolítását. Kiss Imre főtanfelügyelő is felhívja a figyelmet az újonnan bevezetett rendelet hátulütőjére, hogy eseteneként több százan iratkoznak a címzetes vizsgákra, sőt vannak megyék, ahol több ezren, éppen ezért időben el kell indulni időpontot foglalni a szakorvosokhoz, hiszen három szakemberhez kell fordulnia egy jelöltnek. Az orvosi igazolás hiánya pedig kizáró jellegű. Az sem dőlhet hátra, aki már a rendszerben van Szintén újdonság az is, hogy azoknak a tanügyi alkalmazottaknak, akik már a rendszerben vannak, négyévente kötelező felülvizsgálni a pszichológiai állapotát – vagy ennél rövidebb időközönként is, amennyiben az iskola vezetése viselkedésbeli vagy pszichés változásokat észlel. Ezt szintén az egészségügyi és oktatási minisztérium közös rendelete írja elő.

Az orvosi vizsgálaton való megjelenés megtagadása súlyos fegyelmi vétségnek minősül.

A rendelet azon tanügyi alkalmazottak kötelezettségeit is rögzíti, akiknél pszichiátriai zavart állapítottak meg: kötelesek tájékoztatni a munkaorvost diagnózisukról, egészségi állapotukról és az előírt kezelésről,

kötelesek megjelenni az ütemezett szakorvosi vizsgálatokon,

kötelesek betartani a pszichiáter által előírt kezelési tervet,

illetve kötelesek követni a munkaorvos ajánlásait.

