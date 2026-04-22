Pszichiátriai vizsgálathoz kötik a tanügyi állások betöltését

Pszichiátriai és háziorvosi alkalmassági vizsgálatokra is szükség van ahhoz, hogy a munkaorvos kiállíthassa a jelentkezéshez szükséges igazolást
Ezentúl mindenkinek, aki a tanügyben szeretne dolgozni – tanároknak, igazgatóknak, kisegítő és adminisztratív személyzetnek – kötelező a pszichiátriai vizsgálat. A rendszerben dolgozó alkalmazottaknak négyévente kell felülvizsgálatra menniük.
A határozatlan idejű kinevezési versenyvizsgán, közismert nevén címzetes tanári vizsgán való részvételhez, valamint a határozott idejű munkaszerződések meghosszabbításakor eddig is kötelező volt bemutatni egy munkaorvos által kiállított igazolást, amely tartalmazza az „alkalmas tanítási tevékenység végzésére” minősítést. Az idei újdonság az, hogy
ahhoz, hogy a munkaorvos kiállíthassa ezt az igazolást. Az állam így akar meggyőződni arról, hogy azok, akik gyerekekkel foglalkoznak nap mint nap, egészségügyileg és lelkileg is alkalmasak erre a felelősségteljes feladatra.
A februárban megjelent, oktatási és egészsegügyi minisztériumok közös rendelete kimondja, hogy
de ezt az igazolást csak úgy állíthatja ki a munkaorvos, ha megvan hozzá a pszichiátertől egy alkalmassági igazolás, illetve egy háziorvosi igazolás is.
Tehát nem három orvosi igazolással iratkozik a jelölt, csak eggyel, de ahhoz, hogy ezt megkapja, szüksége van a háziorvosi és a pszichiáteri szabványigazolásra is, amelyeket törvény szabályoz – magyarázta el a Székelyhonnak Kiss Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője. Hozzátette, ha ezek a felmérések szakszerűen történnek, akkor valóban hasznosak, hiszen
A határozatlan idejű kinevezési versenyvizsga, közismert nevén címzetes tanári vizsga megtartását eredetileg a Bolojan-törvényként ismert, 2025/141-es jogszabály blokkolta 2025 júliusától. A kormány idei, április 16-i ülésén sürgősségi rendelettel
A jelentkezési időszak május 6-tól 18-ig tart, ez azt jelenti, hogy a jelentkezőknek alig pár hetük van beszerezni a munkaorvosi igazolást.
Csütörtöki ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi a pedagógusi álláshelyek meghirdetését és a versenyvizsgák lebonyolítását.
Kiss Imre főtanfelügyelő is felhívja a figyelmet az újonnan bevezetett rendelet hátulütőjére, hogy eseteneként több százan iratkoznak a címzetes vizsgákra, sőt vannak megyék, ahol több ezren, éppen ezért időben el kell indulni időpontot foglalni a szakorvosokhoz, hiszen három szakemberhez kell fordulnia egy jelöltnek. Az orvosi igazolás hiánya pedig kizáró jellegű.
Szintén újdonság az is, hogy azoknak a tanügyi alkalmazottaknak, akik már a rendszerben vannak, négyévente kötelező felülvizsgálni a pszichológiai állapotát – vagy ennél rövidebb időközönként is, amennyiben az iskola vezetése viselkedésbeli vagy pszichés változásokat észlel. Ezt szintén az egészségügyi és oktatási minisztérium közös rendelete írja elő.
A rendelet azon tanügyi alkalmazottak kötelezettségeit is rögzíti, akiknél pszichiátriai zavart állapítottak meg:
kötelesek tájékoztatni a munkaorvost diagnózisukról, egészségi állapotukról és az előírt kezelésről,
kötelesek megjelenni az ütemezett szakorvosi vizsgálatokon,
kötelesek betartani a pszichiáter által előírt kezelési tervet,
illetve kötelesek követni a munkaorvos ajánlásait.
A tanügyi dolgozók pszichés felmérése nem egyedi eset, hiszen az állami rendszerben – rendőrségnél, csendőrségnél, tűzoltóságnál – dolgozó alkalmazottak is pszichológiai felmérésen esnek át jelentkezéskor. Az újdonság az, hogy az említett szervekkel ellentétben, a tanügyi alkalmazottakat nem pszichológus, hanem pszichiáter szakorvos méri fel.
