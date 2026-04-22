Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Pszichiátriai vizsgálathoz kötik a tanügyi állások betöltését

Pszichiátriai és háziorvosi alkalmassági vizsgálatokra is szükség van ahhoz, hogy a munkaorvos kiállíthassa a jelentkezéshez szükséges igazolást

Pszichiátriai és háziorvosi alkalmassági vizsgálatokra is szükség van ahhoz, hogy a munkaorvos kiállíthassa a jelentkezéshez szükséges igazolást

Fotó: Freepik

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ezentúl mindenkinek, aki a tanügyben szeretne dolgozni – tanároknak, igazgatóknak, kisegítő és adminisztratív személyzetnek – kötelező a pszichiátriai vizsgálat. A rendszerben dolgozó alkalmazottaknak négyévente kell felülvizsgálatra menniük.

Hajnal Csilla

2026. április 22., 10:082026. április 22., 10:08

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A határozatlan idejű kinevezési versenyvizsgán, közismert nevén címzetes tanári vizsgán való részvételhez, valamint a határozott idejű munkaszerződések meghosszabbításakor eddig is kötelező volt bemutatni egy munkaorvos által kiállított igazolást, amely tartalmazza az „alkalmas tanítási tevékenység végzésére” minősítést. Az idei újdonság az, hogy

most pszichiátriai és háziorvosi alkalmassági vizsgálatokra is szükség van

ahhoz, hogy a munkaorvos kiállíthassa ezt az igazolást. Az állam így akar meggyőződni arról, hogy azok, akik gyerekekkel foglalkoznak nap mint nap, egészségügyileg és lelkileg is alkalmasak erre a felelősségteljes feladatra.

Hirdetés

A februárban megjelent, oktatási és egészsegügyi minisztériumok közös rendelete kimondja, hogy

bármilyen tanügyi alkalmazotti funkció – takarító személyzettől az igazgatóig – betöltésére az iratkozási dossziénak tartalmaznia kell a munkaorvos által kibocsájott szabványigazolást,

de ezt az igazolást csak úgy állíthatja ki a munkaorvos, ha megvan hozzá a pszichiátertől egy alkalmassági igazolás, illetve egy háziorvosi igazolás is.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Tehát nem három orvosi igazolással iratkozik a jelölt, csak eggyel, de ahhoz, hogy ezt megkapja, szüksége van a háziorvosi és a pszichiáteri szabványigazolásra is, amelyeket törvény szabályoz – magyarázta el a Székelyhonnak Kiss Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője. Hozzátette, ha ezek a felmérések szakszerűen történnek, akkor valóban hasznosak, hiszen

nem biztos, hogy mindenki alkalmas pedagógusi állás betöltésére, és így lehetőség van megszűrni a jelentkezőket.

Rövid idő alatt több száz jelöltnek kell szakorvosi vizsgálatokra jelentkeznie

A határozatlan idejű kinevezési versenyvizsga, közismert nevén címzetes tanári vizsga megtartását eredetileg a Bolojan-törvényként ismert, 2025/141-es jogszabály blokkolta 2025 júliusától. A kormány idei, április 16-i ülésén sürgősségi rendelettel

engedélyezte a tanári versenyvizsgák megszervezését.

A jelentkezési időszak május 6-tól 18-ig tart, ez azt jelenti, hogy a jelentkezőknek alig pár hetük van beszerezni a munkaorvosi igazolást.

korábban írtuk

Feloldották a zárlatot, újra lehet tanári állásokat meghirdetni
Feloldották a zárlatot, újra lehet tanári állásokat meghirdetni

Csütörtöki ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi a pedagógusi álláshelyek meghirdetését és a versenyvizsgák lebonyolítását.

Kiss Imre főtanfelügyelő is felhívja a figyelmet az újonnan bevezetett rendelet hátulütőjére, hogy eseteneként több százan iratkoznak a címzetes vizsgákra, sőt vannak megyék, ahol több ezren, éppen ezért időben el kell indulni időpontot foglalni a szakorvosokhoz, hiszen három szakemberhez kell fordulnia egy jelöltnek. Az orvosi igazolás hiánya pedig kizáró jellegű.

Az sem dőlhet hátra, aki már a rendszerben van

Szintén újdonság az is, hogy azoknak a tanügyi alkalmazottaknak, akik már a rendszerben vannak, négyévente kötelező felülvizsgálni a pszichológiai állapotát – vagy ennél rövidebb időközönként is, amennyiben az iskola vezetése viselkedésbeli vagy pszichés változásokat észlel. Ezt szintén az egészségügyi és oktatási minisztérium közös rendelete írja elő.

Az orvosi vizsgálaton való megjelenés megtagadása súlyos fegyelmi vétségnek minősül.

A rendelet azon tanügyi alkalmazottak kötelezettségeit is rögzíti, akiknél pszichiátriai zavart állapítottak meg:

  • kötelesek tájékoztatni a munkaorvost diagnózisukról, egészségi állapotukról és az előírt kezelésről,

  • kötelesek megjelenni az ütemezett szakorvosi vizsgálatokon,

  • kötelesek betartani a pszichiáter által előírt kezelési tervet,

  • illetve kötelesek követni a munkaorvos ajánlásait.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

A tanügyi dolgozók pszichés felmérése nem egyedi eset, hiszen az állami rendszerben – rendőrségnél, csendőrségnél, tűzoltóságnál – dolgozó alkalmazottak is pszichológiai felmérésen esnek át jelentkezéskor. Az újdonság az, hogy az említett szervekkel ellentétben, a tanügyi alkalmazottakat nem pszichológus, hanem pszichiáter szakorvos méri fel.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Oktatás Tanügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 22., szerda

Moldovai kikötőt vásárolt Románia, és autópályával kötné össze Galaccal

A román kormány megvásárolta a moldovai Giurgiulești kikötőjét. A romániai tengeri kikötőket üzemeltető állami vállalat (APM) 62 millió dollárt fizetett ki a Moldovai Köztársaság egyetlen dunai kikötőjéért.

Hirdetés
2026. április 22., szerda

Akik nem csak lakói, hanem építői is Székelyudvarhelynek – ők lettek a Legprímább Polgárok idén

Hat személy kapott elismerést értékteremtő és példamutató közösségépítő munkájáért kedden este Székelyudvarhelyen a Legprímább Polgárok díjátadóján. A felszólalók szerint a város ereje a hasonló kiváló emberekben rejlik.

2026. április 21., kedd

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul az ozsdolai közbirtokosság

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul a Láros-Ozsdola Közbirtokosság a Kovászna Megyei Törvényszék ítélete miatt, amely 2500 hektár erdőbirtoktól fosztotta meg. A közbirtokosság szerint a tulajdonelvonás a diktatúra idején történt meg.

2026. április 21., kedd

Egy éve hunyt el Ferenc pápa, aki utódja szerint korszakváltó időben vezette az egyházat

Ferenc pápa olyan időben vezette az egyházat, amely korszakváltást képviselt, és ő tudatában is volt a változásnak – írta XIV. Leó pápa elődje halála első évfordulójára küldött üzenetében.

Hirdetés
2026. április 21., kedd

Szerdán egyeztet Bolojan az RMDSZ-szel és a kisebbségek képviselőivel

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) keddi egyeztetésén megállapodás született arról, hogy ha a PSD miniszterei kilépnek a kormányból, a hivatalban maradó tárcavezetők ideiglenesen átveszik a helyüket.

2026. április 21., kedd

Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését

Május 9-én 10 órára hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülését Sulyok Tamás köztársasági elnök.

2026. április 21., kedd

Április végéhez közeledve kifehéredett a Hargita

Havazásba váltott át az esőzés kedd délután Hargita megye magasabban fekvő régióiban, így többek között a Hargitán és Szentegyháza környékén is. A térségünkbe érkező lehűlés következtében hóréteg is kialakult.

Hirdetés
2026. április 21., kedd

Sikkasztás és hivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe Szék polgármesterét

Őrizetbe vették Szék község polgármesterét, S. J.-t sikkasztás és hivatali visszaélés gyanújával – jelentette be kedden a Kolozs megyei rendőrség.

2026. április 21., kedd

Romániába szállították a coțofenești-i aranysisakot és a dák arany karpereceket

Romániába hozták kedden a hollandiai Drents múzeumból tavaly elrabolt, majd megtalált coțofenești-i aranysisakot és dák arany karpereceket.

2026. április 21., kedd

Helikopterügy: 17 személy ellen indult eljárás csempészet miatt, Raed Arafatot is kihallgatták

Tizenhét személy ellen indított büntetőeljárást csempészet gyanújával a bukaresti katonai ügyészség egy Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!