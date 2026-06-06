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Nem fogadja el a hónap végéig az új bértörvényt a parlament Nicușor Dan szerint

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Nicușor Dan államfő pénteken kijelentette, szeretné, hogy a parlament megszavazza az új közalkalmazotti bértörvényt, de nem hiszi, hogy ez a hónap vége előtt megtörténik.

Székelyhon

2026. június 06., 09:492026. június 06., 09:49

2026. június 06., 09:502026. június 06., 09:50

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A montenegrói EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó után tartott sajtóértekezletén Románia elnöke felhívta a figyelmet, hogy félreértés van az új közalkalmazotti bértörvényt illetően, mert

az emberek azt hitték, hogy minden közalkalmazott számára béremelést jelent majd.

Mint mondta, nem az volt a törvény célja, hogy minden egyes közalkalmazott fizetése nőjön, hanem az, hogy megszüntesse a politikai befolyás nyomán kialakított különböző bérpótlékokat és a nem méltányos egyenlőtlenségeket. A törvénytervezet szerint senki nem veszítene azonban, és „azok a kategóriák, amelyek az idő folyamán hátrányos helyzetbe kerültek, egy kicsit nyernének” – magyarázta az Agerpres beszámolója szerint.

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Hozzátette: nem tartja valószínűnek, hogy a parlament június 30-áig elfogadja a tervezetet, de reméli, hogy

a megszabott határidőre, azaz augusztus végére sikerül közös nevezőre jutni és elfogadni a jogszabályt, amely mérföldkőként szerepel az országos helyreállítási tervben (PNRR).

„Meg vagyok győződve arról, hogy a parlament hajlandó lesz rendkívüli ülésszakot tartani a PNRR érdekében. Azt akarom, hogy ezt a törvényt elfogadja a parlament, de egy olyan formában, amelyben mindannyian egyetértünk” – tette hozzá az államelnök.

Belföld Gazdaság
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