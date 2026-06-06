Várni kell a Víkendtelep megnyitására, igaz, hogy strandidő sincs még

Bár május végére volt beharangozva, végül június 19-én nyitják meg a strandidényt a marosvásárhelyi Víkendtelepen. Az előkészületek javában zajlanak. Az előrejelzések szerint ezen a hétvégén és jövő hét elején sem lesz igazi standidő.

Simon Virág 2026. június 06., 08:582026. június 06., 08:58

Május elején a marosvásárhelyi Víkendtelep vezetősége arról beszélt, hogy május végén nyitják meg a közkedvelt szabadidőközpontot, azonban az előkészületekkel, karbantartási munkálatokkal nem végeztek. A legfrissebb tájékoztatás szerint

június 19-én, pénteken, a nagyvakáció kezdetével egyidőben fogadják a strandolókat a Víkenden.

Hirdetés korábban írtuk Víkendtelep: május végére tervezik az idénynyitót Késik az idénykezdés a marosvásárhelyi Víkendtelepen: a medencék egyelőre üresek, a nagy játszótér karbantartás miatt zárva van, a csónakázó tisztítása pedig csak részben készült el. A hivatalos nyitást május végére tervezik. Mint írják: az elmúlt időszakban a komplexum területén számos karbantartási, felújítási és előkészítési munkálat volt a játszótereken, a zöldövezeteken, a csónakázóban és a medencékben is. Többe kerül a belépő A 2026-os szezonban az alábbi új díjszabások lépnek érvénybe: a felnőtt belépő 30 lej lesz (korábban 20 lej volt), a 3 és 14 év közötti gyermekek, valamint nyugdíjasok jegye 15 lej, a három évnél kisebbek ingyen léphetnek be, napozóágyat 15 lejért lehet bérelni egy napra.

A marosvásárhelyiek 25 százalékos kedvezményben részesülnek a jegy árából, a személyazonossági igazolvány felmutatásával.

A nagycsaládosok féláron léphetnek be a városháza által kiadott kártya felmutatása után. A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is ingyenesen strandolhatnak a gyermekotthonokból érkező gyermekek és kísérőik, valamint a súlyos és fokozott fogyatékossággal élő személyek és egy kísérőjük.

Június 19-én nyitják meg a marosvásárhelyi Víkendtelepet Fotó: Haáz Vince

A strand nyitvatartási ideje: naponta 9-20 óra, hétfő kivételével, amikor karbantartási munkálatok miatt zárva tart.