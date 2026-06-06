Várni kell a Víkendtelep megnyitására, igaz, hogy strandidő sincs még

Két hét múlva lehet strandolni a Víkenden
Fotó: Haáz Vince
Bár május végére volt beharangozva, végül június 19-én nyitják meg a strandidényt a marosvásárhelyi Víkendtelepen. Az előkészületek javában zajlanak. Az előrejelzések szerint ezen a hétvégén és jövő hét elején sem lesz igazi standidő.
Május elején a marosvásárhelyi Víkendtelep vezetősége arról beszélt, hogy május végén nyitják meg a közkedvelt szabadidőközpontot, azonban az előkészületekkel, karbantartási munkálatokkal nem végeztek. A legfrissebb tájékoztatás szerint
Késik az idénykezdés a marosvásárhelyi Víkendtelepen: a medencék egyelőre üresek, a nagy játszótér karbantartás miatt zárva van, a csónakázó tisztítása pedig csak részben készült el. A hivatalos nyitást május végére tervezik.
Mint írják: az elmúlt időszakban a komplexum területén számos karbantartási, felújítási és előkészítési munkálat volt a játszótereken, a zöldövezeteken, a csónakázóban és a medencékben is.
A 2026-os szezonban az alábbi új díjszabások lépnek érvénybe: a felnőtt belépő 30 lej lesz (korábban 20 lej volt), a 3 és 14 év közötti gyermekek, valamint nyugdíjasok jegye 15 lej, a három évnél kisebbek ingyen léphetnek be, napozóágyat 15 lejért lehet bérelni egy napra.
A nagycsaládosok féláron léphetnek be a városháza által kiadott kártya felmutatása után. A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is ingyenesen strandolhatnak a gyermekotthonokból érkező gyermekek és kísérőik, valamint a súlyos és fokozott fogyatékossággal élő személyek és egy kísérőjük.
Június 19-én nyitják meg a marosvásárhelyi Víkendtelepet
Fotó: Haáz Vince
A játszótereket és a vendéglőket ingyen lehet látogatni, csak az elkerített medencetérre kell jegyet váltani. Tavaly is június 19-én volt a Víkendtelep hivatalos megnyitója.
Ami az időjárást illeti az elkövetkező hétvégére viharos, esős időt jeleztek elő és bár hétfőtől felmelegedés várható, jövő hétvégére újra elromlik az idő.
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