Létszámcsökkentés Gyergyószentmiklóson: 25 állás szűnik meg

Gyergyószentmiklóson a polgármesteri hivatal személyzetének maximális létszámát 90 főben határozták meg
Fotó: Pinti Attila
Az átszervezés nyomán 25 állást szüntetnek meg, ezek közül jelenleg hat betöltetlen – elfogadta a gyergyószentmiklósi testület azt a határozatot, amely a polgármesteri hivatal működését a kormány által előírt kötelező létszámplafonhoz igazítja.
2026. április 16., 18:02
A csütörtöki tanácsülés központi kérdése az volt, hogy a helyi közigazgatásban hogyan alkalmazzák a kormány előírásait és a prefektusi hivatal által megszabott kereteket. Ennek értelmében a polgármesteri hivatal személyzetének maximális létszámát 90 főben határozták meg.
Ezen belül több helyen is átszervezésre volt szükség. A gyergyószentmiklósi helyi rendőrség állománya 16 fős lehet az új szabályozás szerint, amely alapján egy rendőr juthat 1200 lakosra. A személynyilvántartó iroda létszámát szintén a lakosságszám alapján, 8 főben állapították meg.
Nagy Zoltán polgármester elmondta: ezek közül jelenleg 6 betöltetlen, így várhatóan 19 alkalmazottat érint ténylegesen az intézkedés. A részleteket a következő időszakban pontosítják.
Az alárendelt intézmények közül a Városi Sportklubot, a VSK Gyergyót is érinti a kötelező átszervezés: a jövőben 18 állással működhet tovább. A polgármester rámutatott, hogy a kormány eredeti szándéka szerint minden alintézményre kiterjedt volna a létszámcsökkentés, végül azonban csak a VSK maradt a szabályozás hatálya alatt.
A most elfogadott határozat az átszervezési folyamat hivatalos elindítását jelenti.
A testület a személyzeti kérdések mellett más ügyekben is döntött. Jóváhagyták egy, a múzeum udvarához tartozó telekrész koncesszióba adását, ahol kulturális rendeltetésű épület létesülhet, valamint leltárba vették a tervezett bölcsőde számára korábban megvásárolt területet, ami a beruházás előfeltétele.
A Bolojan-féle hetes kormányrendelet alatt általában a 2026-os 7-es sürgősségi kormányrendeletet (OUG 7/2026) értik, amely a Bolojan-kormány egyik nagy reformcsomagja. Főbb intézkedései: közigazgatási reform, illetve bürokráciacsökkentés; állami és helyi közigazgatási intézmények racionalizálása; bizonyos hivatalok összevonása; költségcsökkentés a közszférában.
