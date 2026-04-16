Létszámcsökkentés Gyergyószentmiklóson: 25 állás szűnik meg

Gyergyószentmiklóson a polgármesteri hivatal személyzetének maximális létszámát 90 főben határozták meg

Fotó: Pinti Attila

Az átszervezés nyomán 25 állást szüntetnek meg, ezek közül jelenleg hat betöltetlen – elfogadta a gyergyószentmiklósi testület azt a határozatot, amely a polgármesteri hivatal működését a kormány által előírt kötelező létszámplafonhoz igazítja.

Gergely Imre

2026. április 16., 18:02

2026. április 16., 18:182026. április 16., 18:18

A csütörtöki tanácsülés központi kérdése az volt, hogy a helyi közigazgatásban hogyan alkalmazzák a kormány előírásait és a prefektusi hivatal által megszabott kereteket. Ennek értelmében a polgármesteri hivatal személyzetének maximális létszámát 90 főben határozták meg.

Ezen belül több helyen is átszervezésre volt szükség. A gyergyószentmiklósi helyi rendőrség állománya 16 fős lehet az új szabályozás szerint, amely alapján egy rendőr juthat 1200 lakosra. A személynyilvántartó iroda létszámát szintén a lakosságszám alapján, 8 főben állapították meg.

Az átszervezés következtében összesen 25 állás szűnik meg.

Nagy Zoltán polgármester elmondta: ezek közül jelenleg 6 betöltetlen, így várhatóan 19 alkalmazottat érint ténylegesen az intézkedés. A részleteket a következő időszakban pontosítják.

Az alárendelt intézmények közül a Városi Sportklubot, a VSK Gyergyót is érinti a kötelező átszervezés: a jövőben 18 állással működhet tovább. A polgármester rámutatott, hogy a kormány eredeti szándéka szerint minden alintézményre kiterjedt volna a létszámcsökkentés, végül azonban csak a VSK maradt a szabályozás hatálya alatt.

A most elfogadott határozat az átszervezési folyamat hivatalos elindítását jelenti.

Az új szervezeti felépítést legkésőbb május 25-ig kell a tanács elé terjeszteni, a változások pedig július 1-jén lépnek hatályba.

A testület a személyzeti kérdések mellett más ügyekben is döntött. Jóváhagyták egy, a múzeum udvarához tartozó telekrész koncesszióba adását, ahol kulturális rendeltetésű épület létesülhet, valamint leltárba vették a tervezett bölcsőde számára korábban megvásárolt területet, ami a beruházás előfeltétele.

A Bolojan-féle hetes kormányrendelet alatt általában a 2026-os 7-es sürgősségi kormányrendeletet (OUG 7/2026) értik, amely a Bolojan-kormány egyik nagy reformcsomagja. Főbb intézkedései: közigazgatási reform, illetve bürokráciacsökkentés; állami és helyi közigazgatási intézmények racionalizálása; bizonyos hivatalok összevonása; költségcsökkentés a közszférában.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója
Kegyetlenül bántalmazta egy csapat fiatal, azóta úgy emlegetik: „a vert bácsi”
„Nekem nem tűnt tizenegyesnek” – csalódottan értékelt a Sepsi OSK kapusa
Magyar Péter a közmédiában intette meg a közmédiát
Diószegi László: „ilyet nem akarok látni, hogy a kapusunk sárga lapot kapjon időhúzásért”
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója
Székelyhon

Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója
Kegyetlenül bántalmazta egy csapat fiatal, azóta úgy emlegetik: „a vert bácsi”
Székelyhon

Kegyetlenül bántalmazta egy csapat fiatal, azóta úgy emlegetik: „a vert bácsi”
„Nekem nem tűnt tizenegyesnek” – csalódottan értékelt a Sepsi OSK kapusa
Székely Sport

„Nekem nem tűnt tizenegyesnek” – csalódottan értékelt a Sepsi OSK kapusa
Magyar Péter a közmédiában intette meg a közmédiát
Krónika

Magyar Péter a közmédiában intette meg a közmédiát
Diószegi László: „ilyet nem akarok látni, hogy a kapusunk sárga lapot kapjon időhúzásért”
Székely Sport

Diószegi László: „ilyet nem akarok látni, hogy a kapusunk sárga lapot kapjon időhúzásért”
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Nőileg

Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
2026. április 16., csütörtök

Zöldhulladék-gyűjtés Gyergyószentmiklóson

Elszállítják a zöldhulladékot a magánházaktól, a lombtalanítási akció április 20. és 26. között lesz Gyergyószentmiklóson.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 15., szerda

Betörtek egy maroshévízi lakásba, de hamar elfogták a négyfős társaságot

Betörés miatt négy férfit fogtak el Maroshévízen, miután egy helyi lakos bejelentette, hogy ismeretlenek törtek be az otthonába, és elvitték a kézitáskáját. A rendőrök rövid idő alatt azonosították a gyanúsítottakat, a lopott holmit pedig visszaszerezték.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Lezárják a szolgáltatást a régi ivóvízhálózaton több gyergyószentmiklósi utcában

Hamarosan megszűnik a szolgáltatás a gyergyószentmiklósi régi ivóvízhálózat egy részén, ezért csatlakozni kell az új vízvezetékre – hívja fel az érintettek figyelmét a városi közműszolgáltató.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Támogatócsoport életközépi válságban lévőknek

Támogatócsoport indul Gyergyószentmiklóson azok számára, akik a kamasznevelés kihívásaival és az életközép kérdéseivel egyszerre néznek szembe. A jelentkezési határidő április 17.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Beizzanak a smokerek: barbecue-fesztiválra készül Gyergyószentmiklós

Első alkalommal rendezik meg a BBQ Street by Marble gasztroeseményt Gyergyószentmiklóson, ahol április 24–25. között különleges ízek, illatok, látványelemek és hangulat várja az érdeklődőket a sétálóutcában.

2026. április 15., szerda

2026. április 12., vasárnap

Brutális értéket fújt a szondába, le is kapcsolták a rendőrök

Részegen vezetett egy 31 éves, helybéli férfi Gyergyóújfaluban, akit szombat délután állítottak meg a rendőrök. A sofőr leheletében 1,61 mg/l légalkoholszintet mutatott a szonda, ezért kórházba szállították vérvételre, és büntetőeljárás indult ellene.

2026. április 12., vasárnap

2026. április 10., péntek

Két hétre bezárt a gyergyószentmiklósi múzeum, most dől el, hogy mit tudnak felvállalni ezután

Átmenetileg bezárt a látogatók előtt a gyergyószentmiklósi múzeum: április 20-ig technikai szünetet tartanak, miközben a működés újragondolása zajlik. A döntést a létszámhiány, valamint a biztonságos működés feltételeinek újraértékelése indokolta.

2026. április 10., péntek

2026. április 09., csütörtök

Gyergyószentmiklós is megismerheti a marosvásárhelyiek passiójátékát

Nagyszabású passiójátékra készül Gyergyószentmiklós április 19-én: a marosvásárhelyi amatőr társulat mintegy 80 szereplővel viszi színre Jézus Krisztus szenvedéstörténetét a Szent István templom melletti téren. Az előadás lelki élményt kínál.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Tavaszi táncházba hívják a gyergyószentmiklósiakat

Táncházba hívják a népzene és néptánc kedvelőit Gyergyószentmiklóson. Április 10-én, pénteken gyermekek és felnőttek számára is külön programmal készülnek a szervezők a Yourlivingroomban.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 07., kedd

Más jogosítványát mutatta fel a rendőröknek, eljárás indult ellene

Más személy jogosítványát mutatta be a rendőröknek egy hétfői rutin ellenőrzés során egy maroshévízi férfi, eljárás indult ellene.

2026. április 07., kedd

