Beizzanak a smokerek: barbecue-fesztiválra készül Gyergyószentmiklós

Első alkalommal rendezik meg a BBQ Street by Marble gasztroeseményt Gyergyószentmiklóson, ahol április 24–25. között különleges ízek, illatok, látványelemek és hangulat várja az érdeklődőket a sétálóutcában.
Régi álma volt a kezdeményező K&K Bisztrónak és KicsiZsiga séfnek egy barbecue fesztivál megszervezése Gyergyószentmiklóson, erre idén április 24–25. adódik lehetőség. Az esemény hagyományteremtő szándékkal valósul meg, partnerségben a Visit Harghita szervezettel és a Marble húsüzemmel. Egyben felvezetése is annak, amit egy év múlva terveznek, amikor Hargita megye viseli majd az Európa Gasztronómiai Régiója címet – hangzott el az eseményt ismertető sajtótájékoztatón.
Ez nem egy szokványos fesztivál lesz, sokkal inkább egy laza, mégis látványos gasztroshow, ahol
Ebből készülnek az ételek, méghozzá Románia és több környékbeli ország legjobb BBQ-mestereinek keze alatt.
Mintegy húsz csapat érkezik, többségük Romániából, de Szlovákiából és Szerbiából is jönnek résztvevők. A szakma krémjéből több nagy név is jelen lesz – köztük Radu Zărnescu, Lengyel Szabolcs és Adrian Berbecel, akik nemrég a pármai nemzetközi BBQ-fesztiválon 42 csapat közül hozták el az első helyet – emelte ki KicsiZsiga, vagyis Zsigmond András, aki tavaly a Romanian Beef Master verseny Grand Champion címét nyerte el.
miközben DJ és ceremóniamester is gondoskodik a hangulatról. Lesznek sütési bemutatók, workshopok, kóstoltatások és interaktív gasztroélmények, de a családokra is gondoltak – a gyerekeket például rodeóbika vagy pillecukorsütés is várja. A látványt egy óriáshamburger koronázza meg.
Nemcsak a húsimádók találnak kedvükre valót: a kínálatban más gasztronómiai különlegességek is megjelennek. A szervezők kiemelik: a rendezvény megszervezése nem a város önkormányzatának költségvetését terheli, hanem főként helyi vállalkozások támogatásával valósul meg.
Rámutattak, nemcsak a finomságokat, a jó falatokat kedvelők vagy a szórakozni vágyók számára lehet érdekes az esemény, hanem a szakmabelieknek is kivételes alkalom, hiszen
A program április 24-én, pénteken 16 órakor rajtol kapunyitással és csapatbemutatóval, majd BBQ-showcooking, grillbemutatók és kóstolók követik. Szombaton már 10 órától várják az érdeklődőket, és egész nap zajlanak a látványos programok. A részletes program, a fellépők névsora és bemutatása, valamint a jegyinformációk az esemény Facebook-oldalán érhetők el.
Hamarosan megszűnik a szolgáltatás a gyergyószentmiklósi régi ivóvízhálózat egy részén, ezért csatlakozni kell az új vízvezetékre – hívja fel az érintettek figyelmét a városi közműszolgáltató.
Támogatócsoport indul Gyergyószentmiklóson azok számára, akik a kamasznevelés kihívásaival és az életközép kérdéseivel egyszerre néznek szembe. A jelentkezési határidő április 17.
Részegen vezetett egy 31 éves, helybéli férfi Gyergyóújfaluban, akit szombat délután állítottak meg a rendőrök. A sofőr leheletében 1,61 mg/l légalkoholszintet mutatott a szonda, ezért kórházba szállították vérvételre, és büntetőeljárás indult ellene.
Átmenetileg bezárt a látogatók előtt a gyergyószentmiklósi múzeum: április 20-ig technikai szünetet tartanak, miközben a működés újragondolása zajlik. A döntést a létszámhiány, valamint a biztonságos működés feltételeinek újraértékelése indokolta.
Nagyszabású passiójátékra készül Gyergyószentmiklós április 19-én: a marosvásárhelyi amatőr társulat mintegy 80 szereplővel viszi színre Jézus Krisztus szenvedéstörténetét a Szent István templom melletti téren. Az előadás lelki élményt kínál.
Táncházba hívják a népzene és néptánc kedvelőit Gyergyószentmiklóson. Április 10-én, pénteken gyermekek és felnőttek számára is külön programmal készülnek a szervezők a Yourlivingroomban.
Más személy jogosítványát mutatta be a rendőröknek egy hétfői rutin ellenőrzés során egy maroshévízi férfi, eljárás indult ellene.
Közúti baleset történt Gyergyóalfalu közelében: egy autó felborult, és egy személy a járműbe szorult.
Borszék önkormányzata átfogó helytörténeti gyűjtést hirdetett meg, amelynek célja, hogy összegyűjtsék a település múltjának tárgyi és dokumentarista emlékeit. Múzeum születik az egykori 49-es villában.
Mozgóurnával segíti a levélszavazatok leadását az Erdélyi Magyar Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete. A párt székelykeresztúri és szentegyházi szervezete is besegít a szavazatok eljuttatásában a csíkszeredai főkonzulátusra.
