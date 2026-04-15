Beizzanak a smokerek: barbecue-fesztiválra készül Gyergyószentmiklós

Első alkalommal rendezik meg a BBQ Street by Marble gasztroeseményt Gyergyószentmiklóson, ahol április 24–25. között különleges ízek, illatok, látványelemek és hangulat várja az érdeklődőket a sétálóutcában.

Gergely Imre 2026. április 15., 16:502026. április 15., 16:50

Régi álma volt a kezdeményező K&K Bisztrónak és KicsiZsiga séfnek egy barbecue fesztivál megszervezése Gyergyószentmiklóson, erre idén április 24–25. adódik lehetőség. Az esemény hagyományteremtő szándékkal valósul meg, partnerségben a Visit Harghita szervezettel és a Marble húsüzemmel. Egyben felvezetése is annak, amit egy év múlva terveznek, amikor Hargita megye viseli majd az Európa Gasztronómiai Régiója címet – hangzott el az eseményt ismertető sajtótájékoztatón. Hirdetés Ez nem egy szokványos fesztivál lesz, sokkal inkább egy laza, mégis látványos gasztroshow, ahol

a prémium minőségű angus marhahús köré épül minden.

Ebből készülnek az ételek, méghozzá Románia és több környékbeli ország legjobb BBQ-mestereinek keze alatt. Mintegy húsz csapat érkezik, többségük Romániából, de Szlovákiából és Szerbiából is jönnek résztvevők. A szakma krémjéből több nagy név is jelen lesz – köztük Radu Zărnescu, Lengyel Szabolcs és Adrian Berbecel, akik nemrég a pármai nemzetközi BBQ-fesztiválon 42 csapat közül hozták el az első helyet – emelte ki KicsiZsiga, vagyis Zsigmond András, aki tavaly a Romanian Beef Master verseny Grand Champion címét nyerte el.

A sétálóutca két napra megtelik élettel: látványos smokerek, grillfelszerelések és négykerekű BBQ-eszközök szolgáltatják a show-t,

miközben DJ és ceremóniamester is gondoskodik a hangulatról. Lesznek sütési bemutatók, workshopok, kóstoltatások és interaktív gasztroélmények, de a családokra is gondoltak – a gyerekeket például rodeóbika vagy pillecukorsütés is várja. A látványt egy óriáshamburger koronázza meg.

Fotó: forrás: Zsigmond András

Nemcsak a húsimádók találnak kedvükre valót: a kínálatban más gasztronómiai különlegességek is megjelennek. A szervezők kiemelik: a rendezvény megszervezése nem a város önkormányzatának költségvetését terheli, hanem főként helyi vállalkozások támogatásával valósul meg. Rámutattak, nemcsak a finomságokat, a jó falatokat kedvelők vagy a szórakozni vágyók számára lehet érdekes az esemény, hanem a szakmabelieknek is kivételes alkalom, hiszen

olyan marhahús-feldolgozási technikákat és módszereket is megismerhetnek, amelyek Székelyföldön még kevéssé ismertek.