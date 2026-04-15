Lezárják a szolgáltatást a régi ivóvízhálózaton több gyergyószentmiklósi utcában

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Hamarosan megszűnik a szolgáltatás a gyergyószentmiklósi régi ivóvízhálózat egy részén, ezért csatlakozni kell az új vízvezetékre – hívja fel az érintettek figyelmét a városi közműszolgáltató.
A gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű felhívásban figyelmezteti több utca lakóit:
A felhívás az alábbi utcák lakóira vonatkozik: Kárpátok utca, Új élet utca, Kórház utca, Temető utca, Győzelem utca, Földváry Károly utca, Nyírfa utca és Mocsár utca.
A szolgáltató közlése szerint a régi vízhálózat ezen szakaszain hamarosan végleg leállítják a szolgáltatást, ezért minden érintett fogyasztónak el kell végeztetnie a szükséges munkálatokat. Fontos tudnivaló, hogy a vízórát minden esetben az új aknába kell felszereltetni.
szóljon hozzá!