Lezárják a szolgáltatást a régi ivóvízhálózaton több gyergyószentmiklósi utcában

Hamarosan megszűnik a szolgáltatás a gyergyószentmiklósi régi ivóvízhálózat egy részén, ezért csatlakozni kell az új vízvezetékre – hívja fel az érintettek figyelmét a városi közműszolgáltató.

Gergely Imre 2026. április 15., 17:492026. április 15., 17:49

A gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű felhívásban figyelmezteti több utca lakóit:

május 31-ig el kell végezni az új vízhálózatra való csatlakozást, ellenkező esetben az érintettek vízellátás nélkül maradhatnak.