Lezárják a szolgáltatást a régi ivóvízhálózaton több gyergyószentmiklósi utcában

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Hamarosan megszűnik a szolgáltatás a gyergyószentmiklósi régi ivóvízhálózat egy részén, ezért csatlakozni kell az új vízvezetékre – hívja fel az érintettek figyelmét a városi közműszolgáltató.

Gergely Imre

2026. április 15., 17:492026. április 15., 17:49

A gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű felhívásban figyelmezteti több utca lakóit:

május 31-ig el kell végezni az új vízhálózatra való csatlakozást, ellenkező esetben az érintettek vízellátás nélkül maradhatnak.

A felhívás az alábbi utcák lakóira vonatkozik: Kárpátok utca, Új élet utca, Kórház utca, Temető utca, Győzelem utca, Földváry Károly utca, Nyírfa utca és Mocsár utca.

A szolgáltató közlése szerint a régi vízhálózat ezen szakaszain hamarosan végleg leállítják a szolgáltatást, ezért minden érintett fogyasztónak el kell végeztetnie a szükséges munkálatokat. Fontos tudnivaló, hogy a vízórát minden esetben az új aknába kell felszereltetni.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
A rovat további cikkei

2026. április 15., szerda

Támogatócsoport életközépi válságban lévőknek

Támogatócsoport indul Gyergyószentmiklóson azok számára, akik a kamasznevelés kihívásaival és az életközép kérdéseivel egyszerre néznek szembe. A jelentkezési határidő április 17.

2026. április 15., szerda

Beizzanak a smokerek: barbecue-fesztiválra készül Gyergyószentmiklós

Első alkalommal rendezik meg a BBQ Street by Marble gasztroeseményt Gyergyószentmiklóson, ahol április 24–25. között különleges ízek, illatok, látványelemek és hangulat várja az érdeklődőket a sétálóutcában.

2026. április 12., vasárnap

Brutális értéket fújt a szondába, le is kapcsolták a rendőrök

Részegen vezetett egy 31 éves, helybéli férfi Gyergyóújfaluban, akit szombat délután állítottak meg a rendőrök. A sofőr leheletében 1,61 mg/l légalkoholszintet mutatott a szonda, ezért kórházba szállították vérvételre, és büntetőeljárás indult ellene.

2026. április 10., péntek

Két hétre bezárt a gyergyószentmiklósi múzeum, most dől el, hogy mit tudnak felvállalni ezután

Átmenetileg bezárt a látogatók előtt a gyergyószentmiklósi múzeum: április 20-ig technikai szünetet tartanak, miközben a működés újragondolása zajlik. A döntést a létszámhiány, valamint a biztonságos működés feltételeinek újraértékelése indokolta.

2026. április 09., csütörtök

Gyergyószentmiklós is megismerheti a marosvásárhelyiek passiójátékát

Nagyszabású passiójátékra készül Gyergyószentmiklós április 19-én: a marosvásárhelyi amatőr társulat mintegy 80 szereplővel viszi színre Jézus Krisztus szenvedéstörténetét a Szent István templom melletti téren. Az előadás lelki élményt kínál.

2026. április 09., csütörtök

Tavaszi táncházba hívják a gyergyószentmiklósiakat

Táncházba hívják a népzene és néptánc kedvelőit Gyergyószentmiklóson. Április 10-én, pénteken gyermekek és felnőttek számára is külön programmal készülnek a szervezők a Yourlivingroomban.

2026. április 07., kedd

Más jogosítványát mutatta fel a rendőröknek, eljárás indult ellene

Más személy jogosítványát mutatta be a rendőröknek egy hétfői rutin ellenőrzés során egy maroshévízi férfi, eljárás indult ellene.

2026. április 07., kedd

Autó borult fel Gyergyóalfalunál, a sofőrt a tűzoltók szabadították ki

Közúti baleset történt Gyergyóalfalu közelében: egy autó felborult, és egy személy a járműbe szorult.

2026. április 03., péntek

Emlékeket, a múlt tárgyait gyűjti Borszék: várostörténeti kiállítást létesítenek

Borszék önkormányzata átfogó helytörténeti gyűjtést hirdetett meg, amelynek célja, hogy összegyűjtsék a település múltjának tárgyi és dokumentarista emlékeit. Múzeum születik az egykori 49-es villában.

2026. április 02., csütörtök

Az EMSZ is segíti a levélszavazatok eljuttatását a Főkonzulátusra

Mozgóurnával segíti a levélszavazatok leadását az Erdélyi Magyar Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete. A párt székelykeresztúri és szentegyházi szervezete is besegít a szavazatok eljuttatásában a csíkszeredai főkonzulátusra.

