Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nyolcvan jogosítványt vont be a Maros megyei rendőrség

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Maros megyei rendőrség közlekedési osztálya az európai „Roadpol Speed” sebességellenőrzési művelet keretében fokozott ellenőrzéseket tartott a megye útjain. Nyolcvan jogosítványt vontak be, és több mint nyolcszáz bírságot szabtak ki.

Székelyhon

2026. április 22., 19:092026. április 22., 19:09

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A sebességellenőrzési akció eredményeként 884 szabálysértési bírságot szabtak ki a Maros megyei rendőrök gyorshajtás miatt az elmúlt napokban. Emellett 80 vezetői engedélyt vontak be:

69 esetben azért, mert a sofőr több mint 50 km/órával lépte túl a megengedett sebességet, 11 esetben pedig a túllépés mértéke meghaladta a 70 km/órát.

Az ellenőrzések során öt egyéb közlekedési szabálysértést is rögzítettek – számolt be a rendőrség sajtóosztálya.

Hirdetés

Kiemelték, április 18-án a szászrégeni rendőrség járőrei Marosfelfalu községben igazoltattak egy gépjárművezetőt, aki 71 km/órával haladt. A rendőrök alkoholszondával is tesztelték az illetőt,

a vizsgálat 1,48 mg/l alkoholszintet mutatott ki a leheletéből.

A férfit őrizetbe vették, majd elrendelték 30 napos előzetes letartóztatását.

Maros megye Marosszék Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 22., szerda

Motoros baleset történt Marosszentgyörgyön

Kórházba szállítottak egy sérültet, miután egy autó és egy motorkerékpár össszeütközött a 15-ös országúton Marosszentgyörgyön szerdán reggel – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 22., szerda

Hirdetés
2026. április 22., szerda

Azzal fenyegette családját, hogy felgyújtja a házukat

Távoltartási végzést rendeltek el egy 43 éves férfi ellen, aki ittas állapotban fenyegette feleségét, és azt állította, hogy felgyújtja a házat – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Nem mentek Bukarestbe tiltakozni, biztatónak vélték az államtitkár szavait

Utolsó percben halasztotta el a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete a szerdára, Bukarestbe tervezett tüntetést, miután Emil Almășan szakszervezeti vezető úgy értékelte, hogy előrelépés történt a cég megvásárlása kapcsán.

2026. április 22., szerda

2026. április 21., kedd

Előrehaladott tárgyalások zajlanak az Azomureș felvásárlásáról

Előrehaladott szakaszba léptek a tárgyalások a Romgaz és az Azomureș között, miután a Romgaz már konkrét ajánlatot tett a műtrágyagyár részvényeseinek – jelentette ki Cristian-Silviu Bușoi, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

2026. április 21., kedd

Hirdetés
2026. április 21., kedd

Már az első napon forgalmi káoszt okozott az új jelzőlámpa, csúcsidőben nem lesz piros

Átalakítják a jelzést a frissen beüzemelt szemaforon, miután hétfőn hatalmas autósorok alakultak ki Marosvásárhely és Marosszentgyörgy között.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Új kezdet a hetes iskolában: a megszűnt osztály helyett új ötödiket indítanának

Országos figyelmet kapott a marosvásárhelyi 7-es számú iskola tavaly, amikor egyetlen gyermek maradt egy osztályban, emiatt meg is szűnt az osztály. Most új fejezetet nyitnának: szeptembertől intenzív angol ötödik osztályt indítanának a román tagozaton.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Föld napi programokkal készül a marosvásárhelyi állatkert

Közösségi programokkal, faültetéssel, látványetetésekkel és interaktív játékokkal készül a marosvásárhelyi állatkert április 22-én, a Föld napján.

2026. április 21., kedd

Hirdetés
2026. április 20., hétfő

Továbbra sincs előrelépés, Bukarestbe mennek tiltakozni a vegyipari kombinát szakemberei

Az államnak nem számítanak a munkások, a mezőgazdászok és az élelmiszer-termelés? – tette fel a kérdést az Azomaros vegyipari kombinát szakszervezeti vezetője hétfői sajtótájékoztatóján, ahol bejelentette: szerdán Bukarestbe mennek tiltakozni.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Bankkártya-hamisításra alkalmas eszközöket foglalt le a DIICOT Maros megyében

Bankkártya-adatok másolására alkalmas eszközöket foglaltak le hétfői házkutatásaik során Maros megyében a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) munkatársai, akik három ember ellen indítottak nyomozást az ügyben.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Már megint a szegényebbeken a sor: az ingyenes iskolán kívüli tevékenységeken spórolna a minisztérium

Tízszázalékos költségcsökkentést kér a tanügyminisztérium az iskolán kívüli tevékenységeket biztosító intézményeknél, ami állások megszüntetését és ingyenes foglalkozások leállását is hozhatja.

2026. április 20., hétfő

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!