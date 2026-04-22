Nyolcvan jogosítványt vont be a Maros megyei rendőrség

A Maros megyei rendőrség közlekedési osztálya az európai „Roadpol Speed” sebességellenőrzési művelet keretében fokozott ellenőrzéseket tartott a megye útjain. Nyolcvan jogosítványt vontak be, és több mint nyolcszáz bírságot szabtak ki.

A sebességellenőrzési akció eredményeként 884 szabálysértési bírságot szabtak ki a Maros megyei rendőrök gyorshajtás miatt az elmúlt napokban. Emellett 80 vezetői engedélyt vontak be:

69 esetben azért, mert a sofőr több mint 50 km/órával lépte túl a megengedett sebességet, 11 esetben pedig a túllépés mértéke meghaladta a 70 km/órát.

Az ellenőrzések során öt egyéb közlekedési szabálysértést is rögzítettek – számolt be a rendőrség sajtóosztálya. Kiemelték, április 18-án a szászrégeni rendőrség járőrei Marosfelfalu községben igazoltattak egy gépjárművezetőt, aki 71 km/órával haladt. A rendőrök alkoholszondával is tesztelték az illetőt,

a vizsgálat 1,48 mg/l alkoholszintet mutatott ki a leheletéből.