Támogatócsoport életközépi válságban lévőknek

Támogatócsoport indul Gyergyószentmiklóson azok számára, akik a kamasznevelés kihívásaival és az életközép kérdéseivel egyszerre néznek szembe. A jelentkezési határidő április 17.

A Hol vagyok? Ki vagyok? mottóval meghirdetett kezdeményezés rámutat: sokak életében elérkezik az a szakasz, amikor több szerep is egyszerre nehezedik rájuk: miközben idős szülőkről gondoskodnak, kamasz gyerekeket nevelnek, helytállnak a párkapcsolatban és a munkahelyen, saját belső kérdéseikkel is szembe kell nézniük. Ilyenkor gyakran merülnek fel bizonytalanságok: hol tartanak az életükben, miért nehéz megérteni gyermeküket, vagy min kellene változtatniuk ahhoz, hogy újra egyensúlyba kerüljenek.

A szervezők szerint az életközép nem csupán válság, hanem lehetőség is: egy fordulópont, amikor tudatosabban lehet alakítani az élet második felét. A most induló csoport ebben nyújt támogatást, segítve a résztvevőket abban, hogy jobban megértsék önmagukat, és megtalálják saját erőforrásaikat.

A hat alkalomból álló folyamat során szó lesz a kamasznevelés mindennapi kihívásairól, az életközépi kérdések közös átgondolásáról, valamint az önismeret mélyítéséről is.

A csoportot a KALOT Egyesület szervezi, vezetői Balázs Katalin és Kopacz Zsuzsanna lelkigondozók, tapasztalt támogatócsoport-vezetők. A jelentkezési határidő április 17. A kezdeményezéssel, jelentkezéssel kapcsolatos további információk ide kattintva találhatók.