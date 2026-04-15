Támogatócsoport életközépi válságban lévőknek

Fotó: Kalot Egyesület

Fotó: Kalot Egyesület

Támogatócsoport indul Gyergyószentmiklóson azok számára, akik a kamasznevelés kihívásaival és az életközép kérdéseivel egyszerre néznek szembe. A jelentkezési határidő április 17.

Gergely Imre

2026. április 15., 17:29

A Hol vagyok? Ki vagyok? mottóval meghirdetett kezdeményezés rámutat: sokak életében elérkezik az a szakasz, amikor több szerep is egyszerre nehezedik rájuk: miközben idős szülőkről gondoskodnak, kamasz gyerekeket nevelnek, helytállnak a párkapcsolatban és a munkahelyen, saját belső kérdéseikkel is szembe kell nézniük. Ilyenkor gyakran merülnek fel bizonytalanságok: hol tartanak az életükben, miért nehéz megérteni gyermeküket, vagy min kellene változtatniuk ahhoz, hogy újra egyensúlyba kerüljenek.

A szervezők szerint az életközép nem csupán válság, hanem lehetőség is: egy fordulópont, amikor tudatosabban lehet alakítani az élet második felét. A most induló csoport ebben nyújt támogatást, segítve a résztvevőket abban, hogy jobban megértsék önmagukat, és megtalálják saját erőforrásaikat.

A hat alkalomból álló folyamat során szó lesz a kamasznevelés mindennapi kihívásairól, az életközépi kérdések közös átgondolásáról, valamint az önismeret mélyítéséről is.

A csoportot a KALOT Egyesület szervezi, vezetői Balázs Katalin és Kopacz Zsuzsanna lelkigondozók, tapasztalt támogatócsoport-vezetők. A jelentkezési határidő április 17. A kezdeményezéssel, jelentkezéssel kapcsolatos további információk ide kattintva találhatók.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Társadalom
A rovat további cikkei

2026. április 15., szerda

Lezárják a szolgáltatást a régi ivóvízhálózaton több gyergyószentmiklósi utcában

Hamarosan megszűnik a szolgáltatás a gyergyószentmiklósi régi ivóvízhálózat egy részén, ezért csatlakozni kell az új vízvezetékre – hívja fel az érintettek figyelmét a városi közműszolgáltató.

Beizzanak a smokerek: barbecue-fesztiválra készül Gyergyószentmiklós

Első alkalommal rendezik meg a BBQ Street by Marble gasztroeseményt Gyergyószentmiklóson, ahol április 24–25. között különleges ízek, illatok, látványelemek és hangulat várja az érdeklődőket a sétálóutcában.

2026. április 12., vasárnap

Brutális értéket fújt a szondába, le is kapcsolták a rendőrök

Részegen vezetett egy 31 éves, helybéli férfi Gyergyóújfaluban, akit szombat délután állítottak meg a rendőrök. A sofőr leheletében 1,61 mg/l légalkoholszintet mutatott a szonda, ezért kórházba szállították vérvételre, és büntetőeljárás indult ellene.

2026. április 10., péntek

Két hétre bezárt a gyergyószentmiklósi múzeum, most dől el, hogy mit tudnak felvállalni ezután

Átmenetileg bezárt a látogatók előtt a gyergyószentmiklósi múzeum: április 20-ig technikai szünetet tartanak, miközben a működés újragondolása zajlik. A döntést a létszámhiány, valamint a biztonságos működés feltételeinek újraértékelése indokolta.

2026. április 09., csütörtök

Gyergyószentmiklós is megismerheti a marosvásárhelyiek passiójátékát

Nagyszabású passiójátékra készül Gyergyószentmiklós április 19-én: a marosvásárhelyi amatőr társulat mintegy 80 szereplővel viszi színre Jézus Krisztus szenvedéstörténetét a Szent István templom melletti téren. Az előadás lelki élményt kínál.

2026. április 09., csütörtök

Tavaszi táncházba hívják a gyergyószentmiklósiakat

Táncházba hívják a népzene és néptánc kedvelőit Gyergyószentmiklóson. Április 10-én, pénteken gyermekek és felnőttek számára is külön programmal készülnek a szervezők a Yourlivingroomban.

2026. április 07., kedd

Más jogosítványát mutatta fel a rendőröknek, eljárás indult ellene

Más személy jogosítványát mutatta be a rendőröknek egy hétfői rutin ellenőrzés során egy maroshévízi férfi, eljárás indult ellene.

2026. április 07., kedd

Autó borult fel Gyergyóalfalunál, a sofőrt a tűzoltók szabadították ki

Közúti baleset történt Gyergyóalfalu közelében: egy autó felborult, és egy személy a járműbe szorult.

2026. április 03., péntek

Emlékeket, a múlt tárgyait gyűjti Borszék: várostörténeti kiállítást létesítenek

Borszék önkormányzata átfogó helytörténeti gyűjtést hirdetett meg, amelynek célja, hogy összegyűjtsék a település múltjának tárgyi és dokumentarista emlékeit. Múzeum születik az egykori 49-es villában.

2026. április 02., csütörtök

Az EMSZ is segíti a levélszavazatok eljuttatását a Főkonzulátusra

Mozgóurnával segíti a levélszavazatok leadását az Erdélyi Magyar Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete. A párt székelykeresztúri és szentegyházi szervezete is besegít a szavazatok eljuttatásában a csíkszeredai főkonzulátusra.

