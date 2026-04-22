Újra fogad látogatókat a múzeum, de változtak a szabályok

Fotó: Gergely Imre
Újra megnyitotta kapuit a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum, de a látogatás új szabályokhoz kötött. Egyszerre legfeljebb két csoport tartózkodhat az épületben, az előzetes bejelentkezést pedig főként a szervezett csoportoktól kérik.
Két hétig nem fogadott látogatókat a Tarisznyás Márton Múzeum, de április 21-től ismét a megszokott nyitásrend szerint lehet megtekinteni a kiállított értékeket.
Átmenetileg bezárt a látogatók előtt a gyergyószentmiklósi múzeum: április 20-ig technikai szünetet tartanak, miközben a működés újragondolása zajlik. A döntést a létszámhiány, valamint a biztonságos működés feltételeinek újraértékelése indokolta.
A technikai szünet alatt átszervezték a látogatók fogadásának rendszerét. Ennek értelmében
A szervezett csoportokat előzetes bejelentkezésre kérik, ellenkező esetben akár egy órát is várakozni kell. Szőcs Levente, az intézmény megbízott igazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy a korlátozásokat a múzeum alkalmazottainak alacsony létszáma, valamint egy tűzoltósági ellenőrzés nyomán szükségessé vált intézkedések miatt kellett bevezetni. Leszögezte:
és úgy alakul, hogy egyszerre kettőnél több csoport szeretné megtekinteni a kiállításokat. Azon dolgoznak, hogy a várakozási idő kellemesebb környezetben teljen: a Fuss Neki Gyergyó! adománygyűjtő program révén szerzett támogatásból
Az egyéni látogatók fogadása nem ütközik akadályokba, a remények szerint ez gördülékenyen, fennakadás nélkül zajlik majd. A jövőben a múzeumi rendezvényeken is legfeljebb 60 fő vehet részt, ezekre az alkalmakra szintén előzetes regisztrációra lesz szükség.
Az igazgató rámutatott arra is, hogy az újranyitás után a tevékenységet az is megkönnyíti, hogy több hónap után ismét alkalmazhatnak karbantartót. Amióta nem volt ilyen alkalmazottja az intézménynek, ezeket a feladatokat a személyzet más tagjainak kellett elvégezniük. Szőcs Levente hangsúlyozta:
A múzeum keddtől péntekig 9 és 17 óra között tart nyitva, május 1-jétől pedig hétvégén is látogatható lesz 10 és 17 óra között. A Tarisznyás Márton Múzeum május 3-án nyílt napot szervez, amikor az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a kiállításokat.
Átmenetileg bezárt a látogatók előtt a gyergyószentmiklósi múzeum: április 20-ig technikai szünetet tartanak, miközben a működés újragondolása zajlik. A döntést a létszámhiány, valamint a biztonságos működés feltételeinek újraértékelése indokolta.
