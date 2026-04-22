Újra fogad látogatókat a múzeum, de változtak a szabályok

Újra megnyitotta kapuit a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum, de a látogatás új szabályokhoz kötött. Egyszerre legfeljebb két csoport tartózkodhat az épületben, az előzetes bejelentkezést pedig főként a szervezett csoportoktól kérik.

Gergely Imre 2026. április 22., 12:232026. április 22., 12:23

Két hétig nem fogadott látogatókat a Tarisznyás Márton Múzeum, de április 21-től ismét a megszokott nyitásrend szerint lehet megtekinteni a kiállított értékeket. korábban írtuk Két hétre bezárt a gyergyószentmiklósi múzeum, most dől el, hogy mit tudnak felvállalni ezután Átmenetileg bezárt a látogatók előtt a gyergyószentmiklósi múzeum: április 20-ig technikai szünetet tartanak, miközben a működés újragondolása zajlik. A döntést a létszámhiány, valamint a biztonságos működés feltételeinek újraértékelése indokolta. A technikai szünet alatt átszervezték a látogatók fogadásának rendszerét. Ennek értelmében

egyszerre legfeljebb két csoport tartózkodhat az épületben, csoportonként legtöbb 30 fővel.

A szervezett csoportokat előzetes bejelentkezésre kérik, ellenkező esetben akár egy órát is várakozni kell. Szőcs Levente, az intézmény megbízott igazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy a korlátozásokat a múzeum alkalmazottainak alacsony létszáma, valamint egy tűzoltósági ellenőrzés nyomán szükségessé vált intézkedések miatt kellett bevezetni. Leszögezte:

senkit sem küldenek el akkor sem, ha egy látogatócsoport nem jelzi előre az érkezését,

és úgy alakul, hogy egyszerre kettőnél több csoport szeretné megtekinteni a kiállításokat. Azon dolgoznak, hogy a várakozási idő kellemesebb környezetben teljen: a Fuss Neki Gyergyó! adománygyűjtő program révén szerzett támogatásból

megkezdték az udvar rendezését, padokat helyeznek ki, és barátságosabb környezetet alakítanak ki az érkezők számára.

Az egyéni látogatók fogadása nem ütközik akadályokba, a remények szerint ez gördülékenyen, fennakadás nélkül zajlik majd. A jövőben a múzeumi rendezvényeken is legfeljebb 60 fő vehet részt, ezekre az alkalmakra szintén előzetes regisztrációra lesz szükség. Az igazgató rámutatott arra is, hogy az újranyitás után a tevékenységet az is megkönnyíti, hogy több hónap után ismét alkalmazhatnak karbantartót. Amióta nem volt ilyen alkalmazottja az intézménynek, ezeket a feladatokat a személyzet más tagjainak kellett elvégezniük. Szőcs Levente hangsúlyozta:

a változtatások célja a látogatók, a személyzet és a gyűjtemény biztonságának garantálása.