Újra fogad látogatókat a múzeum, de változtak a szabályok

• Fotó: Gergely Imre

Újra megnyitotta kapuit a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum, de a látogatás új szabályokhoz kötött. Egyszerre legfeljebb két csoport tartózkodhat az épületben, az előzetes bejelentkezést pedig főként a szervezett csoportoktól kérik.

Gergely Imre

2026. április 22., 12:232026. április 22., 12:23

Két hétig nem fogadott látogatókat a Tarisznyás Márton Múzeum, de április 21-től ismét a megszokott nyitásrend szerint lehet megtekinteni a kiállított értékeket.

korábban írtuk

Két hétre bezárt a gyergyószentmiklósi múzeum, most dől el, hogy mit tudnak felvállalni ezután
Két hétre bezárt a gyergyószentmiklósi múzeum, most dől el, hogy mit tudnak felvállalni ezután

Átmenetileg bezárt a látogatók előtt a gyergyószentmiklósi múzeum: április 20-ig technikai szünetet tartanak, miközben a működés újragondolása zajlik. A döntést a létszámhiány, valamint a biztonságos működés feltételeinek újraértékelése indokolta.

A technikai szünet alatt átszervezték a látogatók fogadásának rendszerét. Ennek értelmében

egyszerre legfeljebb két csoport tartózkodhat az épületben, csoportonként legtöbb 30 fővel.

A szervezett csoportokat előzetes bejelentkezésre kérik, ellenkező esetben akár egy órát is várakozni kell. Szőcs Levente, az intézmény megbízott igazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy a korlátozásokat a múzeum alkalmazottainak alacsony létszáma, valamint egy tűzoltósági ellenőrzés nyomán szükségessé vált intézkedések miatt kellett bevezetni. Leszögezte:

senkit sem küldenek el akkor sem, ha egy látogatócsoport nem jelzi előre az érkezését,

és úgy alakul, hogy egyszerre kettőnél több csoport szeretné megtekinteni a kiállításokat. Azon dolgoznak, hogy a várakozási idő kellemesebb környezetben teljen: a Fuss Neki Gyergyó! adománygyűjtő program révén szerzett támogatásból

megkezdték az udvar rendezését, padokat helyeznek ki, és barátságosabb környezetet alakítanak ki az érkezők számára.

Az egyéni látogatók fogadása nem ütközik akadályokba, a remények szerint ez gördülékenyen, fennakadás nélkül zajlik majd. A jövőben a múzeumi rendezvényeken is legfeljebb 60 fő vehet részt, ezekre az alkalmakra szintén előzetes regisztrációra lesz szükség.

Az igazgató rámutatott arra is, hogy az újranyitás után a tevékenységet az is megkönnyíti, hogy több hónap után ismét alkalmazhatnak karbantartót. Amióta nem volt ilyen alkalmazottja az intézménynek, ezeket a feladatokat a személyzet más tagjainak kellett elvégezniük. Szőcs Levente hangsúlyozta:

a változtatások célja a látogatók, a személyzet és a gyűjtemény biztonságának garantálása.

A múzeum keddtől péntekig 9 és 17 óra között tart nyitva, május 1-jétől pedig hétvégén is látogatható lesz 10 és 17 óra között. A Tarisznyás Márton Múzeum május 3-án nyílt napot szervez, amikor az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a kiállításokat.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Múzeum
2026. április 19., vasárnap

Egy órára Jeruzsálemmé vált a gyergyószentmiklósi Szent István tér

Különleges lelki utazás részesei lehettek vasárnap délután a gyergyószentmiklósiak: a Passió misztériumjátéka nemcsak felidézte, hanem átélhetővé is tette Krisztus szenvedéstörténetét.

Létszámcsökkentés Gyergyószentmiklóson: 25 állás szűnik meg

Az átszervezés nyomán 25 állást szüntetnek meg, ezek közül jelenleg hat betöltetlen – elfogadta a gyergyószentmiklósi testület azt a határozatot, amely a polgármesteri hivatal működését a kormány által előírt kötelező létszámplafonhoz igazítja.

Zöldhulladék-gyűjtés Gyergyószentmiklóson

Elszállítják a zöldhulladékot a magánházaktól, a lombtalanítási akció április 20. és 26. között lesz Gyergyószentmiklóson.

Betörtek egy maroshévízi lakásba, de hamar elfogták a négyfős társaságot

Betörés miatt négy férfit fogtak el Maroshévízen, miután egy helyi lakos bejelentette, hogy ismeretlenek törtek be az otthonába, és elvitték a kézitáskáját. A rendőrök rövid idő alatt azonosították a gyanúsítottakat, a lopott holmit pedig visszaszerezték.

Lezárják a szolgáltatást a régi ivóvízhálózaton több gyergyószentmiklósi utcában

Hamarosan megszűnik a szolgáltatás a gyergyószentmiklósi régi ivóvízhálózat egy részén, ezért csatlakozni kell az új vízvezetékre – hívja fel az érintettek figyelmét a városi közműszolgáltató.

Támogatócsoport életközépi válságban lévőknek

Támogatócsoport indul Gyergyószentmiklóson azok számára, akik a kamasznevelés kihívásaival és az életközép kérdéseivel egyszerre néznek szembe. A jelentkezési határidő április 17.

Beizzanak a smokerek: barbecue-fesztiválra készül Gyergyószentmiklós

Első alkalommal rendezik meg a BBQ Street by Marble gasztroeseményt Gyergyószentmiklóson, ahol április 24–25. között különleges ízek, illatok, látványelemek és hangulat várja az érdeklődőket a sétálóutcában.

Brutális értéket fújt a szondába, le is kapcsolták a rendőrök

Részegen vezetett egy 31 éves, helybéli férfi Gyergyóújfaluban, akit szombat délután állítottak meg a rendőrök. A sofőr leheletében 1,61 mg/l légalkoholszintet mutatott a szonda, ezért kórházba szállították vérvételre, és büntetőeljárás indult ellene.

Két hétre bezárt a gyergyószentmiklósi múzeum, most dől el, hogy mit tudnak felvállalni ezután

Átmenetileg bezárt a látogatók előtt a gyergyószentmiklósi múzeum: április 20-ig technikai szünetet tartanak, miközben a működés újragondolása zajlik. A döntést a létszámhiány, valamint a biztonságos működés feltételeinek újraértékelése indokolta.

Gyergyószentmiklós is megismerheti a marosvásárhelyiek passiójátékát

Nagyszabású passiójátékra készül Gyergyószentmiklós április 19-én: a marosvásárhelyi amatőr társulat mintegy 80 szereplővel viszi színre Jézus Krisztus szenvedéstörténetét a Szent István templom melletti téren. Az előadás lelki élményt kínál.

