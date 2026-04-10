Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Két hétre bezárt a gyergyószentmiklósi múzeum, most dől el, hogy mit tudnak felvállalni ezután

Az elképzelések szerint a múzeum a jövőben rövidebb nyitvatartással működne • Fotó: Gergely Imre

Az elképzelések szerint a múzeum a jövőben rövidebb nyitvatartással működne

Fotó: Gergely Imre

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Átmenetileg bezárt a látogatók előtt a gyergyószentmiklósi múzeum: április 20-ig technikai szünetet tartanak, miközben a működés újragondolása zajlik. A döntést a létszámhiány, valamint a biztonságos működés feltételeinek újraértékelése indokolta.

Gergely Imre

2026. április 10., 13:572026. április 10., 13:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Április 20-ig technikai szünetet tart a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum. Az intézmény jelenleg hat alkalmazottal működik, és bár egy hetedik, részmunkaidős kolléga érkezése kilátásban van, ez sem oldja meg a problémát. „Nemcsak idegenvezetésről beszélünk, hanem folyamatos felügyeletről és biztonságról is” – hangsúlyozta Szőcs Levente megbízott igazgató a Székelyhonnak.

A jelenlegi körülmények tarthatatlanok

A helyzet nem új keletű: hónapok óta nincs karbantartó az intézménynél, ennek feladatait is a többi munkatársnak kell ellátnia, miközben kutatnak, kiállításokat terveznek és rendezvényeket szerveznek. Egy friss tűzoltósági ellenőrzés után az alig egy hónapja megbízást kapott igazgató és a munkaközösség arra a következtetésre jutott, hogy

a jelenlegi körülmények tarthatatlanok, ezért újra kell gondolni, hogyan tudják biztonságosan fogadni a látogatókat.

A vendégek, a dolgozók és a műtárgyak védelme is új megvilágításba került. „Az nem működhet tovább, hogy egy személy van szolgálatban, aki egyszerre kell a recepción és a látogatókat kísérve a kiállítóterekben legyen” – mutatott rá Szőcs Levente.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Szükségük van a két hétre

A kéthetes szünet arra ad időt, hogy új szabályokat, új munkarendet és átgondolt működési modellt alakítsanak ki, amelyhez a jelenlegi, szűkös létszám is alkalmazkodni tud. Emellett a tűzoltósági előírások szerint is át kell nézniük az intézmény tevékenységét.

Az elképzelések szerint

a múzeum a jövőben rövidebb nyitvatartással működne:

naponta négy órában, 11 és 15 óra között fogadnának látogatókat, egyszerre legfeljebb 25 főt. A csoportokat előzetes bejelentkezés alapján tudnák fogadni. A rendezvényeken – például a Tarisznyás-esteken – legfeljebb 50 résztvevővel számolnak, és várhatóan ezeket is előzetes regisztrációhoz kötik.

Hirdetés

A nyári szezon külön kihívást jelent. A múzeumudvar több kulturális eseménynek is otthont adna, például az Egyfeszt Hegyilevegő udvarának, illetve a Figura Stúdió Színház nyári színpadának helyszíne is lenne, ezek megtartása azonban most kérdésessé vált.

Idézet
„Át kell beszélnünk, hogy ennyi emberrel mit tudunk vállalni”

– fogalmazott Szőcs Levente. Hozzátette: „egy kicsit most rákészülünk a nyári időszakra, és átgondoljuk, hogy milyen feltételek mellett tudjuk újraindítani a teljes látogatói programot.”

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Múzeum
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Autószerviz gyulladt ki Csíkszeredában
Nem tanult az esetekből: pár napon belül háromszor bukott le ittas vezetés miatt
Gerads-mesterhármassal, hosszabbításban nyerte a döntő első felvonását a GYHK
Tönkretett első világháborús magyar emlékmű és hadisírok Brassó-Bertalanban
A svéd asztalitenisz ifiválogatottal edzőtáborozik a székelyudvarhelyi csapat
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Autószerviz gyulladt ki Csíkszeredában
Székelyhon

Autószerviz gyulladt ki Csíkszeredában
Nem tanult az esetekből: pár napon belül háromszor bukott le ittas vezetés miatt
Székelyhon

Nem tanult az esetekből: pár napon belül háromszor bukott le ittas vezetés miatt
Gerads-mesterhármassal, hosszabbításban nyerte a döntő első felvonását a GYHK
Székely Sport

Gerads-mesterhármassal, hosszabbításban nyerte a döntő első felvonását a GYHK
Tönkretett első világháborús magyar emlékmű és hadisírok Brassó-Bertalanban
Krónika

Tönkretett első világháborús magyar emlékmű és hadisírok Brassó-Bertalanban
A svéd asztalitenisz ifiválogatottal edzőtáborozik a székelyudvarhelyi csapat
Székely Sport

A svéd asztalitenisz ifiválogatottal edzőtáborozik a székelyudvarhelyi csapat
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Nőileg

12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 09., csütörtök

Gyergyószentmiklós is megismerheti a marosvásárhelyiek passiójátékát

Nagyszabású passiójátékra készül Gyergyószentmiklós április 19-én: a marosvásárhelyi amatőr társulat mintegy 80 szereplővel viszi színre Jézus Krisztus szenvedéstörténetét a Szent István templom melletti téren. Az előadás lelki élményt kínál.

Hirdetés
Tavaszi táncházba hívják a gyergyószentmiklósiakat

Táncházba hívják a népzene és néptánc kedvelőit Gyergyószentmiklóson. Április 10-én, pénteken gyermekek és felnőttek számára is külön programmal készülnek a szervezők a Yourlivingroomban.

2026. április 07., kedd

Más jogosítványát mutatta fel a rendőröknek, eljárás indult ellene

Más személy jogosítványát mutatta be a rendőröknek egy hétfői rutin ellenőrzés során egy maroshévízi férfi, eljárás indult ellene.

2026. április 07., kedd

Autó borult fel Gyergyóalfalunál, a sofőrt a tűzoltók szabadították ki

Közúti baleset történt Gyergyóalfalu közelében: egy autó felborult, és egy személy a járműbe szorult.

Hirdetés
2026. április 03., péntek

Emlékeket, a múlt tárgyait gyűjti Borszék: várostörténeti kiállítást létesítenek

Borszék önkormányzata átfogó helytörténeti gyűjtést hirdetett meg, amelynek célja, hogy összegyűjtsék a település múltjának tárgyi és dokumentarista emlékeit. Múzeum születik az egykori 49-es villában.

2026. április 02., csütörtök

Az EMSZ is segíti a levélszavazatok eljuttatását a Főkonzulátusra

Mozgóurnával segíti a levélszavazatok leadását az Erdélyi Magyar Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete. A párt székelykeresztúri és szentegyházi szervezete is besegít a szavazatok eljuttatásában a csíkszeredai főkonzulátusra.

2026. március 31., kedd

Jogtalan parkolási „felszólítások” a Virág negyedben

Egy gyergyószentmiklósi parkolóban álló autón hagyott, kézzel írt üzenet vet fel kérdéseket. Jogos figyelmeztetés ez vagy alaptalan fenyegetés? – merülhet fel abban, aki ilyen cédulát talál a kocsiján. Utánajártunk, ki döntheti el, ki parkolhat ott.

Hirdetés
2026. március 31., kedd

Nemzetközi tapasztalatokkal gazdagodtak a Vaskertes iskola tanulói

Egy hetet töltött Spanyolországban, a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola hét diákja és két tanára az Erasmus+ programnak köszönhetően.

2026. március 31., kedd

Szerencsésen zárult az eltűnt személy keresése Orotván

Szerencsés kimenetelű keresési akcióról számolt be kedden a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt, miután a hétvégén egy eltűnt ember felkutatására szerveztek összehangolt bevetést Orotva térségében.

2026. március 31., kedd

Sövények helyett virágágyások: megújulnak a gyergyószentmiklósi zöldfelületek

Sövényeket távolítottak el, fákat metszettek és új virágágyásokat készítenek elő Gyergyószentmiklóson. A főtéri park tavaly megkezdett átalakítása idén folytatódik, miközben a város más pontjain is rendezik, bővítik a zöldfelületeket.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!