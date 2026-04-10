Két hétre bezárt a gyergyószentmiklósi múzeum, most dől el, hogy mit tudnak felvállalni ezután

Az elképzelések szerint a múzeum a jövőben rövidebb nyitvatartással működne

Átmenetileg bezárt a látogatók előtt a gyergyószentmiklósi múzeum: április 20-ig technikai szünetet tartanak, miközben a működés újragondolása zajlik. A döntést a létszámhiány, valamint a biztonságos működés feltételeinek újraértékelése indokolta.

Gergely Imre 2026. április 10., 13:572026. április 10., 13:57

Április 20-ig technikai szünetet tart a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum. Az intézmény jelenleg hat alkalmazottal működik, és bár egy hetedik, részmunkaidős kolléga érkezése kilátásban van, ez sem oldja meg a problémát. „Nemcsak idegenvezetésről beszélünk, hanem folyamatos felügyeletről és biztonságról is” – hangsúlyozta Szőcs Levente megbízott igazgató a Székelyhonnak. A jelenlegi körülmények tarthatatlanok A helyzet nem új keletű: hónapok óta nincs karbantartó az intézménynél, ennek feladatait is a többi munkatársnak kell ellátnia, miközben kutatnak, kiállításokat terveznek és rendezvényeket szerveznek. Egy friss tűzoltósági ellenőrzés után az alig egy hónapja megbízást kapott igazgató és a munkaközösség arra a következtetésre jutott, hogy

a jelenlegi körülmények tarthatatlanok, ezért újra kell gondolni, hogyan tudják biztonságosan fogadni a látogatókat.

A vendégek, a dolgozók és a műtárgyak védelme is új megvilágításba került. „Az nem működhet tovább, hogy egy személy van szolgálatban, aki egyszerre kell a recepción és a látogatókat kísérve a kiállítóterekben legyen” – mutatott rá Szőcs Levente.

Fotó: Gergely Imre

Szükségük van a két hétre A kéthetes szünet arra ad időt, hogy új szabályokat, új munkarendet és átgondolt működési modellt alakítsanak ki, amelyhez a jelenlegi, szűkös létszám is alkalmazkodni tud. Emellett a tűzoltósági előírások szerint is át kell nézniük az intézmény tevékenységét. Az elképzelések szerint

a múzeum a jövőben rövidebb nyitvatartással működne:

naponta négy órában, 11 és 15 óra között fogadnának látogatókat, egyszerre legfeljebb 25 főt. A csoportokat előzetes bejelentkezés alapján tudnák fogadni. A rendezvényeken – például a Tarisznyás-esteken – legfeljebb 50 résztvevővel számolnak, és várhatóan ezeket is előzetes regisztrációhoz kötik. Hirdetés A nyári szezon külön kihívást jelent. A múzeumudvar több kulturális eseménynek is otthont adna, például az Egyfeszt Hegyilevegő udvarának, illetve a Figura Stúdió Színház nyári színpadának helyszíne is lenne, ezek megtartása azonban most kérdésessé vált.

„Át kell beszélnünk, hogy ennyi emberrel mit tudunk vállalni”