Zöldhulladék-gyűjtés Gyergyószentmiklóson

Fotó: László Ildikó
Elszállítják a zöldhulladékot a magánházaktól, a lombtalanítási akció április 20. és 26. között lesz Gyergyószentmiklóson.
Idén tavasszal is megszervezi az önkormányzat a zöldhulladék elszállítását a lakóövezetekben. A gyűjtés a háztartási hulladék elszállításának ütemezése szerint történik.
Arra kérik a lakókat, hogy
Fontos, hogy a zöldhulladék ne keveredjen a háztartási szeméttel, mivel azokat külön gyűjtik és szállítják el – olvasható a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.
Betörés miatt négy férfit fogtak el Maroshévízen, miután egy helyi lakos bejelentette, hogy ismeretlenek törtek be az otthonába, és elvitték a kézitáskáját. A rendőrök rövid idő alatt azonosították a gyanúsítottakat, a lopott holmit pedig visszaszerezték.
Hamarosan megszűnik a szolgáltatás a gyergyószentmiklósi régi ivóvízhálózat egy részén, ezért csatlakozni kell az új vízvezetékre – hívja fel az érintettek figyelmét a városi közműszolgáltató.
Támogatócsoport indul Gyergyószentmiklóson azok számára, akik a kamasznevelés kihívásaival és az életközép kérdéseivel egyszerre néznek szembe. A jelentkezési határidő április 17.
Első alkalommal rendezik meg a BBQ Street by Marble gasztroeseményt Gyergyószentmiklóson, ahol április 24–25. között különleges ízek, illatok, látványelemek és hangulat várja az érdeklődőket a sétálóutcában.
Részegen vezetett egy 31 éves, helybéli férfi Gyergyóújfaluban, akit szombat délután állítottak meg a rendőrök. A sofőr leheletében 1,61 mg/l légalkoholszintet mutatott a szonda, ezért kórházba szállították vérvételre, és büntetőeljárás indult ellene.
Átmenetileg bezárt a látogatók előtt a gyergyószentmiklósi múzeum: április 20-ig technikai szünetet tartanak, miközben a működés újragondolása zajlik. A döntést a létszámhiány, valamint a biztonságos működés feltételeinek újraértékelése indokolta.
Nagyszabású passiójátékra készül Gyergyószentmiklós április 19-én: a marosvásárhelyi amatőr társulat mintegy 80 szereplővel viszi színre Jézus Krisztus szenvedéstörténetét a Szent István templom melletti téren. Az előadás lelki élményt kínál.
Táncházba hívják a népzene és néptánc kedvelőit Gyergyószentmiklóson. Április 10-én, pénteken gyermekek és felnőttek számára is külön programmal készülnek a szervezők a Yourlivingroomban.
Más személy jogosítványát mutatta be a rendőröknek egy hétfői rutin ellenőrzés során egy maroshévízi férfi, eljárás indult ellene.
Közúti baleset történt Gyergyóalfalu közelében: egy autó felborult, és egy személy a járműbe szorult.
