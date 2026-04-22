Közvitát tart Gyergyószentmiklós a játéktermek szabályozásáról

A játéktermek működésének helyi szabályozásáról szervez közvitát Gyergyószentmiklós önkormányzata csütörtökön, a Vaskertes iskola dísztermében.

Székelyhon 2026. április 22., 17:37

A szabályozás módosítását országos jogszabályi változás teszi szükségessé: egy friss törvénymódosítás értelmében

a szerencsejáték-szolgáltatóknak az országos engedély mellett ezentúl helyi működési engedélyt is be kell szerezniük attól az önkormányzattól, amelynek területén tevékenykednek.

A határozattervezet már nyilvános: tanulmányozható a város honlapján, valamint kifüggesztve a polgármesteri hivatal földszinti előterében is megtekinthető.

Az észrevételeket és javaslatokat április 24-ig lehet benyújtani