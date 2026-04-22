Közvitát tart Gyergyószentmiklós a játéktermek szabályozásáról

Fotó: Borbély Fanni

A játéktermek működésének helyi szabályozásáról szervez közvitát Gyergyószentmiklós önkormányzata csütörtökön, a Vaskertes iskola dísztermében.

Székelyhon

2026. április 22., 17:372026. április 22., 17:37

A szabályozás módosítását országos jogszabályi változás teszi szükségessé: egy friss törvénymódosítás értelmében

a szerencsejáték-szolgáltatóknak az országos engedély mellett ezentúl helyi működési engedélyt is be kell szerezniük attól az önkormányzattól, amelynek területén tevékenykednek.

A határozattervezet már nyilvános: tanulmányozható a város honlapján, valamint kifüggesztve a polgármesteri hivatal földszinti előterében is megtekinthető.

Az észrevételeket és javaslatokat április 24-ig lehet benyújtani

írásban a városháza iktatójában, illetve elküldeni a primaria@gheorgheni.ro e-mail címre. Április 23-án 17 órakor pedig minden érdeklődő városlakót várnak a Vaskertes iskola dísztermében szervezett közvitára.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Szerencsejáték
Ezek is érdekelhetik

Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat
Helikopterügy: 17 személy ellen indult eljárás csempészet miatt, Raed Arafatot is kihallgatták
Erős a mezőny, de a hazai pálya Jakab Attiláék mellett szól a Hargita Ralin
Őrizetbe vették egy erdélyi település magyar polgármesterét
Újjáépítés felsőfokon: a Sepsi OSK modellje eddig tökéletesen működik
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat
Székelyhon

Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat
Helikopterügy: 17 személy ellen indult eljárás csempészet miatt, Raed Arafatot is kihallgatták
Székelyhon

Helikopterügy: 17 személy ellen indult eljárás csempészet miatt, Raed Arafatot is kihallgatták
Erős a mezőny, de a hazai pálya Jakab Attiláék mellett szól a Hargita Ralin
Székely Sport

Erős a mezőny, de a hazai pálya Jakab Attiláék mellett szól a Hargita Ralin
Őrizetbe vették egy erdélyi település magyar polgármesterét
Krónika

Őrizetbe vették egy erdélyi település magyar polgármesterét
Újjáépítés felsőfokon: a Sepsi OSK modellje eddig tökéletesen működik
Székely Sport

Újjáépítés felsőfokon: a Sepsi OSK modellje eddig tökéletesen működik
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Nőileg

Dragos Karin: Most a családom a prioritás
A rovat további cikkei

2026. április 22., szerda

Zajlik a közműépítés, májustól indulhat az aszfaltozás a gyergyószentmiklósi Virág negyedben

Hozzáláttak a közműépítési munkálatoknak a gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részén, ahol a szennyvíz- és ivóvízhálózat fejlesztése után indulhat a lakónegyed teljes felújítása. A város más pontjain is dolgoznak.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Újra fogad látogatókat a múzeum, de változtak a szabályok

Újra megnyitotta kapuit a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum, de a látogatás új szabályokhoz kötött. Egyszerre legfeljebb két csoport tartózkodhat az épületben, az előzetes bejelentkezést pedig főként a szervezett csoportoktól kérik.

2026. április 22., szerda

2026. április 19., vasárnap

Egy órára Jeruzsálemmé vált a gyergyószentmiklósi Szent István tér

Különleges lelki utazás részesei lehettek vasárnap délután a gyergyószentmiklósiak: a Passió misztériumjátéka nemcsak felidézte, hanem átélhetővé is tette Krisztus szenvedéstörténetét.

2026. április 19., vasárnap

2026. április 16., csütörtök

Létszámcsökkentés Gyergyószentmiklóson: 25 állás szűnik meg

Az átszervezés nyomán 25 állást szüntetnek meg, ezek közül jelenleg hat betöltetlen – elfogadta a gyergyószentmiklósi testület azt a határozatot, amely a polgármesteri hivatal működését a kormány által előírt kötelező létszámplafonhoz igazítja.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 16., csütörtök

Zöldhulladék-gyűjtés Gyergyószentmiklóson

Elszállítják a zöldhulladékot a magánházaktól, a lombtalanítási akció április 20. és 26. között lesz Gyergyószentmiklóson.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 15., szerda

Betörtek egy maroshévízi lakásba, de hamar elfogták a négyfős társaságot

Betörés miatt négy férfit fogtak el Maroshévízen, miután egy helyi lakos bejelentette, hogy ismeretlenek törtek be az otthonába, és elvitték a kézitáskáját. A rendőrök rövid idő alatt azonosították a gyanúsítottakat, a lopott holmit pedig visszaszerezték.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Lezárják a szolgáltatást a régi ivóvízhálózaton több gyergyószentmiklósi utcában

Hamarosan megszűnik a szolgáltatás a gyergyószentmiklósi régi ivóvízhálózat egy részén, ezért csatlakozni kell az új vízvezetékre – hívja fel az érintettek figyelmét a városi közműszolgáltató.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Támogatócsoport életközépi válságban lévőknek

Támogatócsoport indul Gyergyószentmiklóson azok számára, akik a kamasznevelés kihívásaival és az életközép kérdéseivel egyszerre néznek szembe. A jelentkezési határidő április 17.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Beizzanak a smokerek: barbecue-fesztiválra készül Gyergyószentmiklós

Első alkalommal rendezik meg a BBQ Street by Marble gasztroeseményt Gyergyószentmiklóson, ahol április 24–25. között különleges ízek, illatok, látványelemek és hangulat várja az érdeklődőket a sétálóutcában.

2026. április 15., szerda

2026. április 12., vasárnap

Brutális értéket fújt a szondába, le is kapcsolták a rendőrök

Részegen vezetett egy 31 éves, helybéli férfi Gyergyóújfaluban, akit szombat délután állítottak meg a rendőrök. A sofőr leheletében 1,61 mg/l légalkoholszintet mutatott a szonda, ezért kórházba szállították vérvételre, és büntetőeljárás indult ellene.

2026. április 12., vasárnap

