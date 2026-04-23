Szülőföldön magyarul: csaknem 230 ezren igényelték idén a támogatást

Fotó: Haáz Vince

Április 16-án éjfélkor lezárult a Szülőföldön Magyarul Program idei kérelembenyújtási időszaka, amely során összesen 229 339 támogatási igénylést regisztráltak – derül ki a program gyorsjelentéséből. Az adatok szerint a kérelmek száma némileg elmarad a tavalyi és a tavalyelőtti értékektől, ugyanakkor továbbra is kiemelkedően magas.

Székelyhon

2026. április 23., 12:562026. április 23., 12:56

A program célja, hogy a külhoni magyar diákok anyanyelvi oktatását támogassa: az érintettek évente bruttó 100 ezer forintos oktatási-nevelési támogatásban részesülhetnek. A kezdeményezés az óvodától a felsőoktatásig segíti a magyar nyelvű tanulást, hozzájárulva a magyar identitás megőrzéséhez a Kárpát-medencében.

A kérelmek túlnyomó többsége idén is Erdélyből, a Partiumból és Csángóföldről érkezett: az összes igénylés közel kétharmadát innen nyújtották be.

Szlovákiából mintegy ötödük, Szerbiából közel egytizedük, míg Ukrajnából körülbelül 7 százalékuk származik.

Az idei kérelmek 82,7 százaléka megújított igénylés volt, és több mint 39 ezer új kérelmet nyújtottak be. Pozitívumként emelik ki, hogy több régióban – különösen a Felvidéken, Vajdaságban és Kárpátalján – nőtt az egyetemisták által benyújtott pályázatok száma.

Hirdetés

A korábbi évekhez hasonlóan a kérelmek túlnyomó részét várhatóan idén is pozitívan bírálják el, az arány előreláthatóan megközelíti a 98 százalékot. A döntések határideje július 10.

A jelentés szerint a kérelmek számának enyhe csökkenése elsősorban demográfiai okokra vezethető vissza:

a születésszámok visszaesése már érzékelhető a támogatást igénylők körében is.

Ugyanakkor a külhoni magyar oktatásban részt vevő diákok létszáma több térségben stabilizálódni látszik.

Az idei évben összesen 2685 olyan oktatási intézményből érkezett kérelem, ahol magyar nyelvű oktatás zajlik. A program lebonyolításában 157 szakember vett részt a különböző régiókban.

Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

2026. április 23., csütörtök

Kormányválság: az alkotmánybíróságon tisztázná a helyzetet a PSD

Minisztereinek lemondását követően az alkotmánybírósághoz készül fordulni a Szociáldemokrata Párt (PSD) a kormány helyzetének tisztázására.

Hirdetés
Ők heten lennének a távozó miniszterek

A PSD miniszterei várhatóan csütörtökön benyújtják lemondásukat a kormányból. A román központi sajtó politikai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a szociáldemokraták szerdán döntöttek a kormányból való kilépésről.

Az eMAG bejelentette a platformon található Kiehl's márkák listáját, és bővíti prémium ápolási termékeinek kínálatát

Több mint 70 Kiehl’s termék található az eMAG-on, arcápolási, kezelési termékek és szérumok, parfümök, haj- és testápolási termékek. Az első 1000 rendelés Kiehl's ajándékcsomagot kap, függetlenül a vásárlás értékétől.

Székelyföld-szerte fagyott csütörtökre virradóan

Székelyföld-szerte fagypont alá esett a hőmérséklet csütörtökre virradóan, a leghidegebb a Lakóca-tetőn volt, mínusz 5,5 fok.

Hirdetés
2026 nehéz év a fuvarozóknak, és ezt mindenki megérzi

A jelenlegi gazdasági helyzet – kifejezetten az üzemanyagár-robbanás – jelentős nyomás alá helyezte a közúti szállítással foglalkozó cégeket. A megemelkedett költségeket tükrözik a fuvardíjak, sőt a boltok polcaira felkerülő termékek árai is.

Bolojan: a deficit csökkent, az irány helyes, kár lenne visszatérni oda, ahonnan elindultunk

Románia GDP-arányos költségvetési hiánya a 2024-es 9,3 százalékról 7,9 százalékra csökkent tavaly az Eurostat adatai szerint, amelyek azt igazolják, hogy az irány helyes, a gazdaság stabilizálódik – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Nicușor Dan arra kérte a pártokat, hogy inkább a megoldásokat nézzék mintsem a problémákat

Nicușor Dan államfő szerda este azt nyilatkozta, hogy visszafogottabb retorikára szólította fel a koalíciót alkotó pártokat a Cotroceni-palotában folytatott egyeztetéseken.

Hirdetés
Az USR továbbra is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Nicușor Dan elnökkel is közölte, hogy a továbbiakban is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt – jelentette ki Dominic Fritz pártelnök az államfővel folytatott szerda esti egyeztetést követően.

Világsztárokkal viszi vászonra Szabó István, Márai Sándor leghíresebb regényének történetét

Szabó István Ralph Fiennes és Viggo Mortensen főszereplésével rendez filmet A gyertyák csonkig égnek alapján.

Jelentős a lavinaveszély a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben

Jelentős lavinaveszélyre figyelmeztetnek szerdán a meteorológusok a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben. A Bucsecs-hegységben levő Omu-csúcson jelenleg 2,2 méteres a hótakaró, a legvastagabb az országban.

Hirdetés
