Szülőföldön magyarul: csaknem 230 ezren igényelték idén a támogatást

Fotó: Haáz Vince
Április 16-án éjfélkor lezárult a Szülőföldön Magyarul Program idei kérelembenyújtási időszaka, amely során összesen 229 339 támogatási igénylést regisztráltak – derül ki a program gyorsjelentéséből. Az adatok szerint a kérelmek száma némileg elmarad a tavalyi és a tavalyelőtti értékektől, ugyanakkor továbbra is kiemelkedően magas.
A program célja, hogy a külhoni magyar diákok anyanyelvi oktatását támogassa: az érintettek évente bruttó 100 ezer forintos oktatási-nevelési támogatásban részesülhetnek. A kezdeményezés az óvodától a felsőoktatásig segíti a magyar nyelvű tanulást, hozzájárulva a magyar identitás megőrzéséhez a Kárpát-medencében.
Szlovákiából mintegy ötödük, Szerbiából közel egytizedük, míg Ukrajnából körülbelül 7 százalékuk származik.
Az idei kérelmek 82,7 százaléka megújított igénylés volt, és több mint 39 ezer új kérelmet nyújtottak be. Pozitívumként emelik ki, hogy több régióban – különösen a Felvidéken, Vajdaságban és Kárpátalján – nőtt az egyetemisták által benyújtott pályázatok száma.
A korábbi évekhez hasonlóan a kérelmek túlnyomó részét várhatóan idén is pozitívan bírálják el, az arány előreláthatóan megközelíti a 98 százalékot. A döntések határideje július 10.
A jelentés szerint a kérelmek számának enyhe csökkenése elsősorban demográfiai okokra vezethető vissza:
Ugyanakkor a külhoni magyar oktatásban részt vevő diákok létszáma több térségben stabilizálódni látszik.
Az idei évben összesen 2685 olyan oktatási intézményből érkezett kérelem, ahol magyar nyelvű oktatás zajlik. A program lebonyolításában 157 szakember vett részt a különböző régiókban.
