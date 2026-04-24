Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Bolojan: az új közalkalmazotti egységes bértörvény nem fog jövedelemcsökkenést okozni

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ilie Bolojan kormányfő pénteken kijelentette, hogy az új közalkalmazotti egységes bértörvény nem fog jövedelemcsökkenést okozni, hanem egyes jövedelmek fokozatosan emelkedni fognak a méltányosság biztosítása érdekében.

Székelyhon

2026. április 24., 16:362026. április 24., 16:36

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Europa FM-nek nyilatkozva Bolojan elmondta, hogy csütörtökön egyeztetett az egységes közalkalmazotti bértörvényről Florin Manole leköszönő munkaügyi miniszterrel és a tárca vezetését ügyvivőként átvevő Dragoș Pîslaru beruházásokért és európai projektekért felelős miniszterrel, és

jövő héten további egyeztetésekre kerül sor, hogy rövidesen véglegesíteni lehessen a tervezetet.

Ilie Bolojan reményét fejezte ki, hogy a parlamenti pártok megállapodnak a törvénytervezet támogatásáról – írja az Agerpres.

Hirdetés

Hangsúlyozta, hogy az új törvény nem fog jövedelemcsökkenést előidézni a közalkalmazotti szférában, hanem

egyes jövedelmek növekedni fognak fokozatosan, hogy elérjék azoknak a bérszintjét, akiknek jelenleg a méltányosnál magasabb a fizetésük.

Emlékeztetett, hogy az új közalkalmazotti bértörvény szerepel az országos helyreállítási tervben (PNRR), és ahhoz, hogy Románia lehívhassa az ehhez rendelt több mint 700 millió eurót, nyárig el kell fogadnia a parlamentben a tervezetet.

A kormányfő megemlítette még, hogy idén a közszféra személyzeti kiadásai 166 milliárd lejre rúgnak, ami a GDP valamivel több mint 8 százalékát teszi ki.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 24., péntek

Lannert Judit lesz a Tisza-kormány gyermek- és oktatási minisztere

Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter.

2026. április 24., péntek

Hirdetés
2026. április 24., péntek

Több mint egymilliárd italcsomagolást váltottak vissza az év első három hónapjában

Az idei első három hónapban több mint egymilliárd italcsomagolást váltott vissza a lakosság a betétdíjas visszaváltási rendszeren (SGR) keresztül.

2026. április 24., péntek

2026. április 24., péntek

Csíkkozmásig vezetik a szépvízi tározó vizét

A szépvízi víztározóból új szállítóvezetéken juttatják el az ivóvizet Csíkkozmásig, ugyanakkor több új víztartály is készül, kettőt pedig felújítanak. Mindez a Harvíz Rt. óriásprojektje részeként történik.

2026. április 24., péntek

2026. április 24., péntek

Vitézy Dávid lesz a Tisza-kormány közlekedési minisztere

Közlekedési és beruházási miniszternek Vitézy Dávidot, a Szociális és Családügyi Minisztérium vezetésére pedig Kátai-Németh Vilmost kérte fel Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke, leendő kormányfő.

2026. április 24., péntek

Hirdetés
2026. április 24., péntek

Közel tízmillió lej hitelt vesz fel a csíkszeredai önkormányzat a városháza épületének felújítására

A játéktermeknek csak Csíkszereda nyugati ipari részén adnak majd működési engedélyt, az agresszív kutyafajták keverékeivel is tilos lesz őriztetni a nyájakat, és közel tízmillió lej hitelt vesz fel a város – ezekről döntöttek a tanácsülésen.

2026. április 24., péntek

2026. április 24., péntek

Tucatjával szüntetik meg az adóhatóság helyi kirendeltségeit

Az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) átszervezésének részeként több tucat városi és községi kirendeltséget számolnak fel. Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint az alkalmazottakat nem bocsátják el, hanem áthelyezik más területekre.

2026. április 24., péntek

2026. április 24., péntek

Lezuhant a felüljáróról egy autó, sofőrje életét vesztette

Lezuhant a felüljáróról egy személyautó pénteken délelőtt Jászvásáron, miután összeütközött egy kamionnal. A mentőegységek még a helyszínen vannak, a román közszolgálati rádió jászvásári stúdiója szerint egy nő életét vesztette.

2026. április 24., péntek

Hirdetés
2026. április 24., péntek

Tragédiába torkollt bevetés Hargita megye határának közelében: lelőttek egy férfit a kiérkező hatóságok

Segítségét kért egy nő csütörtök este a 112-n a békási vidéki rendőrőrstől, miután fenyegetve érezte magát, férjét és lányát 37 éves vejétől, amennyiben annak felesége és három gyermeke nem tér vissza közös otthonukba.

2026. április 24., péntek

2026. április 24., péntek

Végigszalad a szél Székelyföldön

Erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken huszonegy megyére.

2026. április 24., péntek

2026. április 24., péntek

Bővült az autópálya-hálózat, de még mindig sok a rossz út

Tavaly 131 kilométerrel bővült a romániai autópálya-hálózat; a közúthálózat hossza 87 220 kilométert tett ki, amiből 18 193 kilométer (20,8 százalék) országút, 35 131 kilométer (40,3 százalék) megyei út, 33 896 kilométer (38,9 százalék) pedig községi út.

2026. április 24., péntek

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!