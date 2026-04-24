Bolojan: az új közalkalmazotti egységes bértörvény nem fog jövedelemcsökkenést okozni

Ilie Bolojan kormányfő pénteken kijelentette, hogy az új közalkalmazotti egységes bértörvény nem fog jövedelemcsökkenést okozni, hanem egyes jövedelmek fokozatosan emelkedni fognak a méltányosság biztosítása érdekében.

Székelyhon 2026. április 24., 16:362026. április 24., 16:36

Az Europa FM-nek nyilatkozva Bolojan elmondta, hogy csütörtökön egyeztetett az egységes közalkalmazotti bértörvényről Florin Manole leköszönő munkaügyi miniszterrel és a tárca vezetését ügyvivőként átvevő Dragoș Pîslaru beruházásokért és európai projektekért felelős miniszterrel, és

jövő héten további egyeztetésekre kerül sor, hogy rövidesen véglegesíteni lehessen a tervezetet.

Ilie Bolojan reményét fejezte ki, hogy a parlamenti pártok megállapodnak a törvénytervezet támogatásáról – írja az Agerpres. Hangsúlyozta, hogy az új törvény nem fog jövedelemcsökkenést előidézni a közalkalmazotti szférában, hanem

egyes jövedelmek növekedni fognak fokozatosan, hogy elérjék azoknak a bérszintjét, akiknek jelenleg a méltányosnál magasabb a fizetésük.