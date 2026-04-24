Caola-gyáregység nem, de a kőzetgyapotgyár épül Csíkszeredában

Folyamatban van a kőzetgyapotgyár építése a Hargita utcában, az egykori bányavállalat helyén

Folyamatban van a kőzetgyapotgyár építése a Hargita utcában, az egykori bányavállalat helyén

Fotó: Székelyhon

Az elmúlt években több magyarországi cég üzemcsarnok-, illetve gyárépítési szándékát jelentették be Csíkszeredában. Ezek közül van, amelyik már üzemel, egy másik építése folyamatban van, de olyan is van, ami nem kezdődött el.

Kovács Attila

2026. április 24., 07:552026. április 24., 07:55

Kezdjük a legelsővel, a Caola Zrt. tervezett befektetésével, amelyről hivatalos bejelentés 2021 augusztusában történt.

Zöldmezős beruházásról volt szó, annak érdekében, hogy a cég kozmetikai és vegyipari termékeit, amelyeket Erdélyben is jól ismernek, itt is elő tudják állítani. A tervek szerint

a csíkszeredai üzem 4000 négyzetméteres alapterületen épült volna meg,

és az ehhez szükséges raktárfelületek 2–3000 négyzetmétert foglaltak volna el. Úgy számoltak, hogy első lépésben 50–60 ember foglalkoztatására lesz lehetőség, és mivel moduláris szerkezetű gyáregységet terveztek, ezt szükség szerint tovább tudták volna bővíteni. A beruházás azóta sem jutott tovább ennél a szándéknál.

Gyárat épít Csíkszeredában a Caola Zrt.

Magyarország egyik legrégebbi vállalata, a Caola Zrt. beruházásra készül Csíkszeredában, egy gyáregységet szeretnének létrehozni. Ennek érdekében a beruházó, Csíkszereda önkormányzata és a Sapientia egyetem együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá.

Kérdésünkre Korodi Attila csíkszeredai polgármester elmondta, a beruházó nem lépett semmi olyat, ami érdemben a szándékainak megvalósulását jelentheti. Ő azt látja, hogy bármennyire is célba vették a romániai piacot terjeszkedés szempontjából, ezt a fázist nem tudták meglépni. Hozzátette, évente egyszer-kétszer vannak egyeztetések, de nem látja ezt a szándékot.

Ami már elkészült

A következő évben, 2022-ben újabb beruházásról adtunk hírt, akkor a veszprémi Controlsoft Automatika Szolgáltató Kft. romániai leányvállalata jelentette be, hogy üzemcsarnokot és irodaépületet épít Csíkszeredában, amelynek tervezése akkor már folyamatban volt.

Csíkszeredában épít üzemcsarnokot egy magyarországi vállalat

Új munkahelyek létesülnek Csíkszeredában, illetve a helyi vállalkozók számára is kedvező, hogy egy magyarországi cég 1,3 millió eurós beruházást indít a hargitai megyeszékhelyen.

A Hargita utcában, a városon kívül elkészült a beruházás, a munka zajlik, a cég pedig a csíkszeredai tömegközlekedést és parkolóüzemeltetést kiszolgáló intelligens forgalommenedzsment-rendszer telepítését is végzi.

És ami készül

Egy éve, 2025 áprilisában egy kőzetgyapotgyár építését jelentették be, amelyet a magyarországi tulajdonú, Romániában bejegyzett Mineral Insulation Kft. barnamezős beruházásként épít fel Csíkszereda nyugati ipari övezetében, a sörgyár melletti, általuk megvásárolt ipari területen, az egykori bányavállalat helyén.

Kőzetgyapotgyár épül Csíkszeredában

Húszmillió eurós magánberuházással építenek kőzetgyapot-gyárat Csíkszeredában, a város nyugati ipari övezetében. Ez várhatóan 70 új munkahely létrehozását is jelenti, a beszállítóknál pedig további álláslehetőségeket biztosít majd.

A több éve érlelődő húszmillió eurós befektetéssel

mintegy 70 munkahelyet szándékoznak biztosítani

– hangzott el. Azóta a beruházó megkapta az építkezési engedélyt, és az építkezés is zajlik – erősítette meg a polgármester, hozzátéve, ez egy minden tekintetben aktivált projekt.

