Caola-gyáregység nem, de a kőzetgyapotgyár épül Csíkszeredában

Folyamatban van a kőzetgyapotgyár építése a Hargita utcában, az egykori bányavállalat helyén
Fotó: Székelyhon
Az elmúlt években több magyarországi cég üzemcsarnok-, illetve gyárépítési szándékát jelentették be Csíkszeredában. Ezek közül van, amelyik már üzemel, egy másik építése folyamatban van, de olyan is van, ami nem kezdődött el.
Kezdjük a legelsővel, a Caola Zrt. tervezett befektetésével, amelyről hivatalos bejelentés 2021 augusztusában történt.
Zöldmezős beruházásról volt szó, annak érdekében, hogy a cég kozmetikai és vegyipari termékeit, amelyeket Erdélyben is jól ismernek, itt is elő tudják állítani. A tervek szerint
és az ehhez szükséges raktárfelületek 2–3000 négyzetmétert foglaltak volna el. Úgy számoltak, hogy első lépésben 50–60 ember foglalkoztatására lesz lehetőség, és mivel moduláris szerkezetű gyáregységet terveztek, ezt szükség szerint tovább tudták volna bővíteni. A beruházás azóta sem jutott tovább ennél a szándéknál.
Kérdésünkre Korodi Attila csíkszeredai polgármester elmondta, a beruházó nem lépett semmi olyat, ami érdemben a szándékainak megvalósulását jelentheti. Ő azt látja, hogy bármennyire is célba vették a romániai piacot terjeszkedés szempontjából, ezt a fázist nem tudták meglépni. Hozzátette, évente egyszer-kétszer vannak egyeztetések, de nem látja ezt a szándékot.
A következő évben, 2022-ben újabb beruházásról adtunk hírt, akkor a veszprémi Controlsoft Automatika Szolgáltató Kft. romániai leányvállalata jelentette be, hogy üzemcsarnokot és irodaépületet épít Csíkszeredában, amelynek tervezése akkor már folyamatban volt.
A Hargita utcában, a városon kívül elkészült a beruházás, a munka zajlik, a cég pedig a csíkszeredai tömegközlekedést és parkolóüzemeltetést kiszolgáló intelligens forgalommenedzsment-rendszer telepítését is végzi.
Egy éve, 2025 áprilisában egy kőzetgyapotgyár építését jelentették be, amelyet a magyarországi tulajdonú, Romániában bejegyzett Mineral Insulation Kft. barnamezős beruházásként épít fel Csíkszereda nyugati ipari övezetében, a sörgyár melletti, általuk megvásárolt ipari területen, az egykori bányavállalat helyén.
A több éve érlelődő húszmillió eurós befektetéssel
– hangzott el. Azóta a beruházó megkapta az építkezési engedélyt, és az építkezés is zajlik – erősítette meg a polgármester, hozzátéve, ez egy minden tekintetben aktivált projekt.
