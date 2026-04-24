Tánczos Barna: az RMDSZ nem vesz részt olyan kormányban, amelyet az AUR támogat

Nem vesz részt olyan kormányban a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, amelyet az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség támogat – jelentette be a párt miniszterelnök-helyettese pénteken.

Tánczos Barna a szociáldemokrata (PSD) miniszterek kilépése után kialakult helyzetről az MTI-nek elmondta: az RMDSZ megkötése behatárolja a kisebbségi kormány mozgásterét, de most

Ilie Bolojan kormányfő Nemzeti Liberális Pártjának a dolga, hogy a parlamenti többséghez összegyűjtse a hiányzó szavazatokat, „ha tudja”.

Amennyiben ez nem működik, még mindig ott van az előző koalíció helyreállításának, a szociáldemokraták visszahozásának lehetősége – tette hozzá.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) magát szuverenistaként határozza meg, de az európai elkötelezettségű pártok szélsőségesnek tartják.