Nem térne vissza kétfordulós önkormányzati választásokhoz a kormányfő

• Fotó: Haáz Vince

Ilie Bolojan kormányfő szerint a kétfordulós helyi választásokra való áttérés nem oldaná meg a helyi önkormányzatok problémáit, hangsúlyozva, hogy minden szavazási rendszernek vannak előnyei és hátrányai.

Székelyhon

2026. április 24., 17:03

2026. április 24., 17:042026. április 24., 17:04

„A kétfordulós választás általában kedvez a változásnak, mert a második fordulóban általában a hivatalban lévő polgármester ellen irányuló népszavazásról van szó.

Ugyanakkor ez a rendszer széttagolja a dolgokat. Sokkal több jelölt és sokkal több párt van”

– mutatott rá Bolojan pénteken az Europa FM-nek nyilatkozva.

Az egyfordulós választás pedig nagyobb stabilitást biztosít, és elsősorban a már hivatalban lévő polgármestereknek kedvez, ugyanakkor csökkenti a versenybe szálló pártok számát.

„A közigazgatás minőségi problémáit nem az egy- vagy kétfordulós választási rendszer oldja meg. Ezt a polgárok oldják meg. Megnézed, kik indulnak a választáson, tájékozódsz, és szavazol.

Ha a hivatalban lévő polgármester ígéretet tett valamire, de nem teljesítette, akkor nem szavazol rá”

– magyarázta Bolojan az Agerpres szemléje szerint.

Tragédiába torkollt bevetés Hargita megye határának közelében: lelőttek egy férfit a kiérkező hatóságok
Közelebb költöztetik Gyilkostóhoz a gyergyószentmiklósi várostáblát
Kegyelemdöfés a hosszabbításban, véget ért a Sepsi OSK veretlensége
Üzemanyaghiány léphet fel a megrohamozott kutakon
Kulcsjátékos távozik a Gyergyói Hoki Klubtól
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
2026. április 24., péntek

Bolojan: az új közalkalmazotti egységes bértörvény nem fog jövedelemcsökkenést okozni

Ilie Bolojan kormányfő pénteken kijelentette, hogy az új közalkalmazotti egységes bértörvény nem fog jövedelemcsökkenést okozni, hanem egyes jövedelmek fokozatosan emelkedni fognak a méltányosság biztosítása érdekében.

2026. április 24., péntek

Lannert Judit lesz a Tisza-kormány gyermek- és oktatási minisztere

Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter.

Több mint egymilliárd italcsomagolást váltottak vissza az év első három hónapjában

Az idei első három hónapban több mint egymilliárd italcsomagolást váltott vissza a lakosság a betétdíjas visszaváltási rendszeren (SGR) keresztül.

2026. április 24., péntek

Csíkkozmásig vezetik a szépvízi tározó vizét

A szépvízi víztározóból új szállítóvezetéken juttatják el az ivóvizet Csíkkozmásig, ugyanakkor több új víztartály is készül, kettőt pedig felújítanak. Mindez a Harvíz Rt. óriásprojektje részeként történik.

2026. április 24., péntek

Vitézy Dávid lesz a Tisza-kormány közlekedési minisztere

Közlekedési és beruházási miniszternek Vitézy Dávidot, a Szociális és Családügyi Minisztérium vezetésére pedig Kátai-Németh Vilmost kérte fel Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke, leendő kormányfő.

2026. április 24., péntek

Közel tízmillió lej hitelt vesz fel a csíkszeredai önkormányzat a városháza épületének felújítására

A játéktermeknek csak Csíkszereda nyugati ipari részén adnak majd működési engedélyt, az agresszív kutyafajták keverékeivel is tilos lesz őriztetni a nyájakat, és közel tízmillió lej hitelt vesz fel a város – ezekről döntöttek a tanácsülésen.

2026. április 24., péntek

Tucatjával szüntetik meg az adóhatóság helyi kirendeltségeit

Az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) átszervezésének részeként több tucat városi és községi kirendeltséget számolnak fel. Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint az alkalmazottakat nem bocsátják el, hanem áthelyezik más területekre.

2026. április 24., péntek

Lezuhant a felüljáróról egy autó, sofőrje életét vesztette

Lezuhant a felüljáróról egy személyautó pénteken délelőtt Jászvásáron, miután összeütközött egy kamionnal. A mentőegységek még a helyszínen vannak, a román közszolgálati rádió jászvásári stúdiója szerint egy nő életét vesztette.

2026. április 24., péntek

Tragédiába torkollt bevetés Hargita megye határának közelében: lelőttek egy férfit a kiérkező hatóságok

Segítségét kért egy nő csütörtök este a 112-n a békási vidéki rendőrőrstől, miután fenyegetve érezte magát, férjét és lányát 37 éves vejétől, amennyiben annak felesége és három gyermeke nem tér vissza közös otthonukba.

2026. április 24., péntek

Végigszalad a szél Székelyföldön

Erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken huszonegy megyére.

