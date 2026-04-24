Nem térne vissza kétfordulós önkormányzati választásokhoz a kormányfő

Ilie Bolojan kormányfő szerint a kétfordulós helyi választásokra való áttérés nem oldaná meg a helyi önkormányzatok problémáit, hangsúlyozva, hogy minden szavazási rendszernek vannak előnyei és hátrányai.

„A kétfordulós választás általában kedvez a változásnak, mert a második fordulóban általában a hivatalban lévő polgármester ellen irányuló népszavazásról van szó.

Ugyanakkor ez a rendszer széttagolja a dolgokat. Sokkal több jelölt és sokkal több párt van”

– mutatott rá Bolojan pénteken az Europa FM-nek nyilatkozva.

Az egyfordulós választás pedig nagyobb stabilitást biztosít, és elsősorban a már hivatalban lévő polgármestereknek kedvez, ugyanakkor csökkenti a versenybe szálló pártok számát.

„A közigazgatás minőségi problémáit nem az egy- vagy kétfordulós választási rendszer oldja meg. Ezt a polgárok oldják meg. Megnézed, kik indulnak a választáson, tájékozódsz, és szavazol.