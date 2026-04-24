Több mint egymilliárd italcsomagolást váltottak vissza az év első három hónapjában

Az idei első három hónapban több mint egymilliárd italcsomagolást váltott vissza a lakosság a betétdíjas visszaváltási rendszeren (SGR) keresztül.

A rendszert működtető RetuRo vállalat pénteken közölt adatai szerint márciusban mintegy 389 millió italcsomagolást gyűjtöttek be és 509 millió került piacra, ami 76 százalék feletti visszaváltási arányt jelent – ismerteti az Agerpres.

Az idei első negyedévben 1,2 milliárd italcsomagolás került a piacra és több mint egymilliárd italcsomagolást váltottak vissza országszerte. A vállalat mintegy 90 ezer tonna PET-palackot, alumíniumot és üveget adott le az újrahasznosító állomásokon.

Az SGR elindítása óta több mint 9,6 milliárd italcsomagolást váltott vissza a lakosság, és több mint 700 ezer tonnás mennyiség került az újrahasznosító állomásokra.