Tucatjával szüntetik meg az adóhatóság helyi kirendeltségeit

Az adóhatósági kirendeltségek közel felét számolnák fel, az átszervezést két hónap alatt bonyolítanák le

Az adóhatósági kirendeltségek közel felét számolnák fel, az átszervezést két hónap alatt bonyolítanák le

Fotó: Orbán Orsolya

Az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) átszervezésének részeként több tucat városi és községi kirendeltséget számolnak fel. Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint az alkalmazottakat nem bocsátják el, hanem áthelyezik más területekre.

Farkas Orsolya

2026. április 24., 13:032026. április 24., 13:03

Az átszervezés célja, hogy az adóhatóság tevékenysége átláthatóbb legyen, az adóbehajtás pedig hatékonyabb. A pénzügyminiszter kijelentette, hogy ez az átalakítási folyamat számos helyi adóhivatal megszüntetésével és digitalizációval fog járni.

Azokat az alkalmazottakat, akik az érintett hivatalokban dolgoznak, olyan területekre helyezik át, ahol nagyobb szükség van a munkaerőre.

Ahelyett, hogy mindenhol külön kirendeltséget, irodákat tartanának fenn, az ANAF munkatársai ezentúl terepmunkát fognak végezni,

személyes konzultációkat fognak szervezni, és továbbra is szoros kapcsolatot tartanak fenn minden település polgármesteri hivatalával.

A Profit.ro gazdasági portál szerint a terv az, hogy az adóhivatalok 47 százalékát, azaz 76 helyi irodát megszüntetnek, így

megyénként átlagosan két kirendeltség marad.

Az átszervezés municípiumi, városi és községi besorolású településeket is érint.

A cél egyértelmű: egy modern, méltányos, korrekt és átlátható ANAF, amely képes hatékonyabban beszedni a bevételeket, csökkenteni az adócsalást, és jobb szolgáltatásokat nyújtani az adófizetőknek. A modernizáció kevesebb bürokráciát, digitalizált közszolgáltatásokat, kevesebb felesleges utat és a közpénzek hatékonyabb felhasználását jelenti – szögezte le Alexandru Nazare.

A rovat további cikkei

2026. április 24., péntek

Lezuhant a felüljáróról egy autó, sofőrje életét vesztette

Lezuhant a felüljáróról egy személyautó pénteken délelőtt Jászvásáron, miután összeütközött egy kamionnal. A mentőegységek még a helyszínen vannak, a román közszolgálati rádió jászvásári stúdiója szerint egy nő életét vesztette.

Lezuhant a felüljáróról egy autó, sofőrje életét vesztette
Lezuhant a felüljáróról egy autó, sofőrje életét vesztette
2026. április 24., péntek

Lezuhant a felüljáróról egy autó, sofőrje életét vesztette
2026. április 24., péntek

Tragédiába torkollt bevetés Hargita megye határának közelében: lelőttek egy férfit a kiérkező hatóságok

Segítségét kért egy nő csütörtök este a 112-n a békási vidéki rendőrőrstől, miután fenyegetve érezte magát, férjét és lányát 37 éves vejétől, amennyiben annak felesége és három gyermeke nem tér vissza közös otthonukba.

Tragédiába torkollt bevetés Hargita megye határának közelében: lelőttek egy férfit a kiérkező hatóságok
Tragédiába torkollt bevetés Hargita megye határának közelében: lelőttek egy férfit a kiérkező hatóságok
2026. április 24., péntek

Tragédiába torkollt bevetés Hargita megye határának közelében: lelőttek egy férfit a kiérkező hatóságok
2026. április 24., péntek

Végigszalad a szél Székelyföldön

Erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken huszonegy megyére.

Végigszalad a szél Székelyföldön
Végigszalad a szél Székelyföldön
2026. április 24., péntek

Végigszalad a szél Székelyföldön
2026. április 24., péntek

Bővült az autópálya-hálózat, de még mindig sok a rossz út

Tavaly 131 kilométerrel bővült a romániai autópálya-hálózat; a közúthálózat hossza 87 220 kilométert tett ki, amiből 18 193 kilométer (20,8 százalék) országút, 35 131 kilométer (40,3 százalék) megyei út, 33 896 kilométer (38,9 százalék) pedig községi út.

Bővült az autópálya-hálózat, de még mindig sok a rossz út
Bővült az autópálya-hálózat, de még mindig sok a rossz út
2026. április 24., péntek

Bővült az autópálya-hálózat, de még mindig sok a rossz út
2026. április 24., péntek

Szigorította a külföldi munkaerő toborzását a kormány

Az Európai Unión kívülről érkező külföldi munkaerő toborzását szigorító sürgősségi rendeletet fogadott el csütörtökön a kormány, amely egyszerűsíti és átláthatóvá teszi az érdekelt vállalkozások hozzáférését a külföldi munkaerőhöz.

Szigorította a külföldi munkaerő toborzását a kormány
Szigorította a külföldi munkaerő toborzását a kormány
2026. április 24., péntek

Szigorította a külföldi munkaerő toborzását a kormány
2026. április 24., péntek

Ismét megugrott az üzemanyagok ára, miután hiány lépett fel egyes kutakon

Jelentősen megdrágultak az üzemanyagok pénteken a romániai töltőállomásokon: a gázolaj literenkénti ára helyenként ismét 9 lej fölé emelkedett, a benziné pedig a 8,7 lejt is eléri egyes hálózatokban.

Ismét megugrott az üzemanyagok ára, miután hiány lépett fel egyes kutakon
Ismét megugrott az üzemanyagok ára, miután hiány lépett fel egyes kutakon
2026. április 24., péntek

Ismét megugrott az üzemanyagok ára, miután hiány lépett fel egyes kutakon
2026. április 23., csütörtök

Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába

Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába – közölte a Mol Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján csütörtökön.

Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába
Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába
2026. április 23., csütörtök

Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába
2026. április 23., csütörtök

Újból medve jár a Somostetőn

Több egymást követő éjszaka medve járt a marosvásárhelyi Somostetőn, a nagyvadat a térfigyelő kamerák is rögzítették. A városvezetés óvatosságra inti a lakosságot.

Újból medve jár a Somostetőn
Újból medve jár a Somostetőn
2026. április 23., csütörtök

Újból medve jár a Somostetőn
2026. április 23., csütörtök

Szenátusi elnök: jelenleg a kisebbségi kormány a legkézenfekvőbb megoldás

Mircea Abrudean szenátusi elnök csütörtökön kijelentette, hogy jelenleg a kisebbségi kormány a „legkézenfekvőbb” megoldás.

Szenátusi elnök: jelenleg a kisebbségi kormány a legkézenfekvőbb megoldás
Szenátusi elnök: jelenleg a kisebbségi kormány a legkézenfekvőbb megoldás
2026. április 23., csütörtök

Szenátusi elnök: jelenleg a kisebbségi kormány a legkézenfekvőbb megoldás
2026. április 23., csütörtök

Közelebb költöztetik Gyilkostóhoz a gyergyószentmiklósi várostáblát

Távolabb kerül a várostól a Gyilkostó felé vezető úton Gyergyószentmiklós helységnévtáblája. Mintegy két kilométerrel lesz hosszabb az érintett útszakasz, ahol a településeken belül szokásos közlekedési szabályok lesznek érvényesek.

Közelebb költöztetik Gyilkostóhoz a gyergyószentmiklósi várostáblát
Közelebb költöztetik Gyilkostóhoz a gyergyószentmiklósi várostáblát
2026. április 23., csütörtök

Közelebb költöztetik Gyilkostóhoz a gyergyószentmiklósi várostáblát
