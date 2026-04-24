Tucatjával szüntetik meg az adóhatóság helyi kirendeltségeit

Az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) átszervezésének részeként több tucat városi és községi kirendeltséget számolnak fel. Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint az alkalmazottakat nem bocsátják el, hanem áthelyezik más területekre.

Az átszervezés célja, hogy az adóhatóság tevékenysége átláthatóbb legyen, az adóbehajtás pedig hatékonyabb. A pénzügyminiszter kijelentette, hogy ez az átalakítási folyamat számos helyi adóhivatal megszüntetésével és digitalizációval fog járni.

Azokat az alkalmazottakat, akik az érintett hivatalokban dolgoznak, olyan területekre helyezik át, ahol nagyobb szükség van a munkaerőre.