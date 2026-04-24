Tucatjával szüntetik meg az adóhatóság helyi kirendeltségeit

Az adóhatósági kirendeltségek közel felét számolnák fel, az átszervezést két hónap alatt bonyolítanák le
Fotó: Orbán Orsolya
Az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) átszervezésének részeként több tucat városi és községi kirendeltséget számolnak fel. Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint az alkalmazottakat nem bocsátják el, hanem áthelyezik más területekre.
Az átszervezés célja, hogy az adóhatóság tevékenysége átláthatóbb legyen, az adóbehajtás pedig hatékonyabb. A pénzügyminiszter kijelentette, hogy ez az átalakítási folyamat számos helyi adóhivatal megszüntetésével és digitalizációval fog járni.
Azokat az alkalmazottakat, akik az érintett hivatalokban dolgoznak, olyan területekre helyezik át, ahol nagyobb szükség van a munkaerőre.
személyes konzultációkat fognak szervezni, és továbbra is szoros kapcsolatot tartanak fenn minden település polgármesteri hivatalával.
A Profit.ro gazdasági portál szerint a terv az, hogy az adóhivatalok 47 százalékát, azaz 76 helyi irodát megszüntetnek, így
Az átszervezés municípiumi, városi és községi besorolású településeket is érint.
A cél egyértelmű: egy modern, méltányos, korrekt és átlátható ANAF, amely képes hatékonyabban beszedni a bevételeket, csökkenteni az adócsalást, és jobb szolgáltatásokat nyújtani az adófizetőknek. A modernizáció kevesebb bürokráciát, digitalizált közszolgáltatásokat, kevesebb felesleges utat és a közpénzek hatékonyabb felhasználását jelenti – szögezte le Alexandru Nazare.
