Kiderült, mikor nyithatják meg a Transzfogarasi utat

Várhatón pénteken nyitják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi út Piscul Negru és Bilea-vizesés közötti szakaszát, ha ezt a helyszíni ellenőrzések megerősítik, és az időjárási viszonyok lehetővé teszik – jelentette be kedden Cristian Pistol.

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A közúti infrastruktúrát kezelő társaság (CNAIR) vezérigazgatója a Facebook-oldalán közölte, hogy a vállalatnál bizottságot hoztak létre a Transzfogarasi út állapotának felmérésére. A szakemberek csütörtökön kilométerről kilométerre ellenőrzik a magashegyi útszakaszt, és a helyszíni vizsgálatok alapján megállapítják, hogy mikor lehet biztonságosan újranyitni.

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Pistol becslése szerint ha az útburkolat állapota és az időjárás is megengedi,