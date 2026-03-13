Jászai Mari-díjas színész lett Tőröcsik Franciska, erdélyi alkotók is állami kitüntetésben részesültek

Állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adott át pénteken a Pesti Vigadóban Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a március 15., a nemzeti ünnep alkalmából.

A díjakat Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárral és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkárral közösen adta át a miniszter – számol be az MTI.

A haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült többek között:

Goda Krisztina Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró (Szabadság, szerelem, Kaméleon, BUÉK, Ida regénye),

Tolnay István , a Pro Universitate Partium Alapítvány alapító tagja, alelnöke, a Partiumi Keresztény Egyetem volt igazgatótanácsi elnöke, nyugalmazott tanára és tanszékvezetője, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi tanügyi előadó tanácsosa, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Szenátusának, a Sapientia Alapítvány Kuratóriumának és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyetemi Tanácsának volt tagja,

Zoltán Erika előadóművész.

A magyar kultúra területén végzett kiemelkedő művészi tevékenysége elismeréseként Magyarország Kiváló Művésze díjban részesült többek között:

Benkő Péter kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész,

Derzsi János Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész.

A magyar irodalom területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Magyarország Babérkoszorúja díjban részesült: