Jászai Mari-díjas színész lett Tőröcsik Franciska, erdélyi alkotók is állami kitüntetésben részesültek

Állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adott át pénteken a Pesti Vigadóban Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a március 15., a nemzeti ünnep alkalmából.

2026. március 13., 19:202026. március 13., 19:20

A díjakat Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárral és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkárral közösen adta át a miniszter – számol be az MTI.

A haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült többek között:

  • Goda Krisztina Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró (Szabadság, szerelem, Kaméleon, BUÉK, Ida regénye),

  • Tolnay István, a Pro Universitate Partium Alapítvány alapító tagja, alelnöke, a Partiumi Keresztény Egyetem volt igazgatótanácsi elnöke, nyugalmazott tanára és tanszékvezetője, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi tanügyi előadó tanácsosa, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Szenátusának, a Sapientia Alapítvány Kuratóriumának és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyetemi Tanácsának volt tagja,

  • Zoltán Erika előadóművész.

A magyar kultúra területén végzett kiemelkedő művészi tevékenysége elismeréseként Magyarország Kiváló Művésze díjban részesült többek között:

  • Benkő Péter kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész,

  • Derzsi János Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész.

A magyar irodalom területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Magyarország Babérkoszorúja díjban részesült:

  • Háy János József Attila-díjas író, költő,

  • Iancu Laura József Attila-díjas költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

  • Vörös István József Attila-díjas író, költő, műfordító.

Kiemelkedő színművészeti, színészi, rendezői, dramaturgiai és színháztudományi, színházelméleti tevékenysége elismeréseként Jászai Mari-díjat vehetett át többek között

  • Czakó Julianna, a Thália Színház színművésze,

  • Ember Márk, az Erkel Színház színművésze,

  • Gubik Petra színművész, énekes előadóművész,

  • Katona Kinga, a Nemzeti Színház színművésze.

  • Törőcsik Franciska színművész.

Kiemelkedő irodalmi - költői, írói, irodalomtörténészi - tevékenysége elismeréseként József Attila-díjban részesült többek között:

  • Borbély László író, a Magyar Művészeti Akadémia kommunikációs referense,

  • Domonkos László író, esszéista, közíró,

  • Koppány Zsolt író, esszéista, kritikus,

  • Dr. Lutter Imre Bánffy Miklós-díjas költő, szerkesztő, előadóművész, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke,

  • Murányi Sándor Olivér író.

Könnyűzenei előadó-művészi tevékenysége elismeréseként Máté Péter-díjban részesült többek között:

  • Deák Bill Gyula előadóművész,

  • Korda György énekes, előadóművész,

Pro Cultura Hungarica-díjban részesült:

  • Berze Imre képzőművész, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum muzeológusa, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Sepsiszentgyörgyi Képzőművészeti Tanszék tanársegédje,

  • Csonka András, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem programigazgatója,

  • Gagyi Botond festőművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Sepsiszentgyörgyi Képzőművészeti Tanszék adjunktusa,

  • Tóth-Vajna Zsombor Liszt Ferenc-díjas csembaló- és orgonaművész, karmester.

2026. március 13., péntek

Csütörtökön szavaz a parlament az országos költségvetésről

A parlament csütörtökön szavaz a 2026-os büdzsétervezetről.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Adócsökkentésekről döntöttek Kézdivásárhelyen is, plusztámogatás a fogyatékkal élőknek

A kézdivásárhelyi tanács pénteken rendkívüli tanácsülésen megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását, amelynek értelmében több adótípus csökkenhet. Az önkormányzat a fogyatékkal élő személyek terheit is igyekszik enyhíteni.

2026. március 13., péntek

Bolojan: nem tudjuk megállítani az üzemanyagok árának növekedését, de enyhíthetjük a drágulás hatását

Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken kijelentette, hogy a kormány figyelemmel kíséri az üzemanyagárak alakulását, hogy „bizonyos módon enyhítse azok hatását”, de hangsúlyozta, hogy az áremelkedést nem áll módjában szabályozni.

2026. március 13., péntek

Száz év után került köztérre Szentegyházán Ambrus Pál birkózóbajnok szobra

Ambrus Pál birkózóbajnok és aranydiplomás ügyvéd szobrát leplezték le szülőfalujában, Szentegyházán pénteken. A felszólalók a jeles személyiség eredményeit, tartását, küzdeni akarását és becsületét méltatták.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Ha autóval közlekedne a nemzeti ünnepen, figyeljen a forgalomkorlátozásokra

A március 15-i ünnepségsorozat zavartalan lebonyolítása okán útlezárásra és forgalomkorlátozásra számíthatunk Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön.

2026. március 13., péntek

Kétszer házasodott, és egyszer sem vált el – bigámiával vádolnak egy nőt a szomszéd megyében

Hamis nyilatkozattétellel és bigámiával vádolnak egy nőt, miután másodszor is megházasodott, anélkül hogy elvált volna az első férjétől. A nő az anyakönyvvezető előtt azt állította, hogy semmilyen jogi akadálya nincs a második házasságnak.

2026. március 13., péntek

Elmagyarázta a szakértő, hogy miért nő a benzin és a gázolaj között az árkülönbség

Európában – így Romániában is – strukturális gázolajhiány tapasztalható, ezért a térség jobban függ az importtól, mint a benzin esetében.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Újabb drágítás: 9 lej fölött a gázolaj ára Székelyföldön is

Meghaladta a literenkénti 9 lejt a standard gázolaj ára, standard benzint pedig már csak 8,5 lej fölötti összegért tankolhatunk a Rompetrol és az OMV töltőállomásokon Székelyföldön, miután pénteken újabb 9 banival emelkedett az üzemanyagok ára Romániában.

2026. március 13., péntek

Enyhén csökkent, de továbbra is kilenc százalék fölötti az éves infláció

A tavaly februári 9,62 százalékról idén februárban 9,31 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

2026. március 13., péntek

Üzemanyag-drágulás: beavatkozhat a kormány, ha tovább nőnek az árak

Ilie Bolojan a csütörtöki kormányülés utáni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a kormány intézkedéseket fontolgat az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére, ha a közel-keleti konfliktus miatt a drágulás a következő időszakban is folytatódik.

2026. március 13., péntek

