Jászai Mari-díjas színész lett Tőröcsik Franciska, erdélyi alkotók is állami kitüntetésben részesültek

Fotó: Balogh Zoltán/MTI
Állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adott át pénteken a Pesti Vigadóban Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a március 15., a nemzeti ünnep alkalmából.
A díjakat Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárral és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkárral közösen adta át a miniszter – számol be az MTI.
A haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült többek között:
Goda Krisztina Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró (Szabadság, szerelem, Kaméleon, BUÉK, Ida regénye),
Tolnay István, a Pro Universitate Partium Alapítvány alapító tagja, alelnöke, a Partiumi Keresztény Egyetem volt igazgatótanácsi elnöke, nyugalmazott tanára és tanszékvezetője, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi tanügyi előadó tanácsosa, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Szenátusának, a Sapientia Alapítvány Kuratóriumának és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyetemi Tanácsának volt tagja,
Zoltán Erika előadóművész.
A magyar kultúra területén végzett kiemelkedő művészi tevékenysége elismeréseként Magyarország Kiváló Művésze díjban részesült többek között:
Benkő Péter kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész,
Derzsi János Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész.
A magyar irodalom területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Magyarország Babérkoszorúja díjban részesült:
Háy János József Attila-díjas író, költő,
Iancu Laura József Attila-díjas költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
Vörös István József Attila-díjas író, költő, műfordító.
Fotó: Balogh Zoltán/MTI
Kiemelkedő színművészeti, színészi, rendezői, dramaturgiai és színháztudományi, színházelméleti tevékenysége elismeréseként Jászai Mari-díjat vehetett át többek között
Czakó Julianna, a Thália Színház színművésze,
Ember Márk, az Erkel Színház színművésze,
Gubik Petra színművész, énekes előadóművész,
Katona Kinga, a Nemzeti Színház színművésze.
Kiemelkedő irodalmi - költői, írói, irodalomtörténészi - tevékenysége elismeréseként József Attila-díjban részesült többek között:
Borbély László író, a Magyar Művészeti Akadémia kommunikációs referense,
Domonkos László író, esszéista, közíró,
Koppány Zsolt író, esszéista, kritikus,
Dr. Lutter Imre Bánffy Miklós-díjas költő, szerkesztő, előadóművész, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke,
Murányi Sándor Olivér író.
Könnyűzenei előadó-művészi tevékenysége elismeréseként Máté Péter-díjban részesült többek között:
Deák Bill Gyula előadóművész,
Korda György énekes, előadóművész,
Pro Cultura Hungarica-díjban részesült:
Berze Imre képzőművész, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum muzeológusa, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Sepsiszentgyörgyi Képzőművészeti Tanszék tanársegédje,
Csonka András, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem programigazgatója,
Gagyi Botond festőművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Sepsiszentgyörgyi Képzőművészeti Tanszék adjunktusa,
Tóth-Vajna Zsombor Liszt Ferenc-díjas csembaló- és orgonaművész, karmester.
