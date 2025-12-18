Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Több városrészen is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több háztartásban is szünetelni fog a vízszolgáltatás csütörtökön Székelyudvarhelyen, ugyanis meghibásodtak a víztisztító állomás szivattyúi.

Székelyhon

2025. december 18., 09:062025. december 18., 09:06

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Harvíz Rt. vízszolgáltató értesítése szerint a szivattyúkat cseréni kell, emiatt várhatóan 14 óráig szünetelni fog a vízszolgáltatás

  • a Szentimre és a Szent János utca kereszteződésétől kifelé, egészen a katonaságig,

  • a Csalóka nevű városrészen,

  • illetve a Szászok táborában is.

A szolgáltató a lakók megértését kéri – olvasható a városháza bejegyzésében.

Hirdetés

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Koalíciós megállapodás: július elsejétől 4325 lejre emelkedik a minimálbér
Felfigyeltek a bombaformában lévő csatárra: Heras góljaival a hónap csapatába lőtte magát
Bolojan elmagyarázta, miért van szükség az ingatlanadó drasztikus emelésére
Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Székelyhon

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Koalíciós megállapodás: július elsejétől 4325 lejre emelkedik a minimálbér
Székelyhon

Koalíciós megállapodás: július elsejétől 4325 lejre emelkedik a minimálbér
Felfigyeltek a bombaformában lévő csatárra: Heras góljaival a hónap csapatába lőtte magát
Székely Sport

Felfigyeltek a bombaformában lévő csatárra: Heras góljaival a hónap csapatába lőtte magát
Bolojan elmagyarázta, miért van szükség az ingatlanadó drasztikus emelésére
Krónika

Bolojan elmagyarázta, miért van szükség az ingatlanadó drasztikus emelésére
Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Székely Sport

Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 18., csütörtök

Két éve történt a székelyudvarhelyi tragédia, lassú a felelősségre vonás

Napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. december 18-án leomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része, a romok négy diákot temettek maguk alá, közülük ketten életüket vesztették. A felelősségre vonás lassan halad.

Két éve történt a székelyudvarhelyi tragédia, lassú a felelősségre vonás
Két éve történt a székelyudvarhelyi tragédia, lassú a felelősségre vonás
2025. december 18., csütörtök

Két éve történt a székelyudvarhelyi tragédia, lassú a felelősségre vonás
Hirdetés
2025. december 17., szerda

Újra iható a szejkefürdői forrásvíz

Hosszú idő után újra iható a szejkefürdői forrás vize, ugyanis több hónapos munka eredményeként sikerült a szakembereknek feltárniuk a közelben lévő szennyező pontokat.

Újra iható a szejkefürdői forrásvíz
Újra iható a szejkefürdői forrásvíz
2025. december 17., szerda

Újra iható a szejkefürdői forrásvíz
2025. december 16., kedd

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve

Három autó is érintett abban a balesetben, amely a 13A jelzésű országúton történt, Székelyudvarhely Farkaslaka felőli kijáratának közelében, a Szejkefürdőn kedden kora reggel. A forgalmat az érintett szakaszon lezárták.

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
2025. december 16., kedd

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
2025. december 15., hétfő

A Csillag születik döntőjéig menetelt a székelyudvarhelyi apa-lánya duó

A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla is ott lesz a Csillag születik tehetségkutató december 21-i döntőjében – osztotta meg bejegyzésében az édesapa.

A Csillag születik döntőjéig menetelt a székelyudvarhelyi apa-lánya duó
A Csillag születik döntőjéig menetelt a székelyudvarhelyi apa-lánya duó
2025. december 15., hétfő

A Csillag születik döntőjéig menetelt a székelyudvarhelyi apa-lánya duó
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár

Egyebek mellett az árusok kérésének eleget téve, ismét a Patkóban szervezik meg a szerdán kezdődő székelyudvarhelyi karácsonyi vásárt, ahol nem lesz hiány kulturális műsorokból – jelentette be a városvezetés.

Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár
Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár
2025. december 15., hétfő

Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár
2025. december 15., hétfő

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója

Igazgatónőjét gyászolja a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon. Fancsali Éva halálhírét december 15-én osztotta meg az intézmény.

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
2025. december 15., hétfő

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
2025. december 12., péntek

Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét

Lemondott a Székelyudvarhelyért Párt egyik önkormányzati képviselője – jelentették be a testület soron kívüli ülésén, pénteken. A tanácsülésen ugyanakkor befoglalták a város költségvetésébe a BRD-hitel idei részletét.

Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét
Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét
2025. december 12., péntek

Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét
Hirdetés
2025. december 12., péntek

Megkönnyebbüléssel fogadták, hogy a vártnál jóval kisebb teherrel zárulhat a Szejke-ügy

Megkönnyebbüléssel fogadta a városvezetés a bíróság végleges döntését a Szejke-ügyben: Szakács-Paál István szerint a korábban emlegetett többmilliós teher helyett végül kezelhető nagyságrendű kárt szenvedett Székelyudvarhely.

Megkönnyebbüléssel fogadták, hogy a vártnál jóval kisebb teherrel zárulhat a Szejke-ügy
Megkönnyebbüléssel fogadták, hogy a vártnál jóval kisebb teherrel zárulhat a Szejke-ügy
2025. december 12., péntek

Megkönnyebbüléssel fogadták, hogy a vártnál jóval kisebb teherrel zárulhat a Szejke-ügy
2025. december 11., csütörtök

Verekedés az egyik udvarhelyi fenyőfaárus helyszínnél: két férfit szúrt sebekkel vittek kórházba

Két férfi kórházi ellátásra szorult, miután csütörtök délután egy verekedésben szúrt sebeket kaptak Székelyudvarhelyen, a vonatállomás környékén.

Verekedés az egyik udvarhelyi fenyőfaárus helyszínnél: két férfit szúrt sebekkel vittek kórházba
Verekedés az egyik udvarhelyi fenyőfaárus helyszínnél: két férfit szúrt sebekkel vittek kórházba
2025. december 11., csütörtök

Verekedés az egyik udvarhelyi fenyőfaárus helyszínnél: két férfit szúrt sebekkel vittek kórházba
2025. december 11., csütörtök

A büntetőkamat töredékét fizetheti Székelyudvarhely

A korábban említetthez viszonyítva jóval szerényebb összegű büntetőkamatot kell fizetnie Székelyudvarhely városának a szejkefürdői szennyvízhálózat építésével korábban megbízott cég számára a bíróság szerint. A cég nem tett le az igényről.

A büntetőkamat töredékét fizetheti Székelyudvarhely
A büntetőkamat töredékét fizetheti Székelyudvarhely
2025. december 11., csütörtök

A büntetőkamat töredékét fizetheti Székelyudvarhely
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!