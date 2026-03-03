Rovatok
Lakóház ég Székelyudvarhelyen

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Kigyulladt egy lakóház kedden délután Székelyudvarhelyen, a tulajdonosa egészségügyi ellátásra szorul. A tűzoltók a tűz továbbterjedését próbálják megfékezni.

Barabás Hajnal

2026. március 03., 16:392026. március 03., 16:39

2026. március 03., 17:352026. március 03., 17:35

Egy Rózsa utcai lakóházban keletkezett tűz kedden délután Székelyudvarhelyen, és félő, hogy a lángok átterjednek a szomszédos házra is – ennek megfékezésén dolgoznak a tűzoltók, válaszolta a Székelyhon érdeklődésére Alina Ciobotariu.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

A Hargita megyei tűzoltóság sajtószóvivője hozzátette, a lakóház tulajdonosa egészségügyi ellátásra szorul.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Frissítés

A helyszínre a székelyudvarhelyi tűzoltóság három csapata vonult ki két tűzoltóautóval és egy SMURD-mentővel. A lakóház tetőzete mintegy 80 négyzetméteren égett, a tűzoltóknak viszont sikerült körbehatárolniuk a tüzet, az oltáson délután öt órakor még dolgoztak.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

A beavatkozás során az egyik tűzoltó rosszul lett, őt a mentőszolgálat kórházba vitte – tájékoztatott a tűzoltóság.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Tűzoltóság Tűzeset
