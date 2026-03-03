Lakóház ég Székelyudvarhelyen

A helyszínre a székelyudvarhelyi tűzoltóság három csapata vonult ki két tűzoltóautóval és egy SMURD-mentővel. A lakóház tetőzete mintegy 80 négyzetméteren égett, a tűzoltóknak viszont sikerült körbehatárolniuk a tüzet, az oltáson délután öt órakor még dolgoztak.