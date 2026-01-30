Elhanyagolt telekből iskolaudvar: bővül egy marosvásárhelyi iskola területe

Nagyobb lehet a marosvásárhelyi három nyelvű iskola udvara
Fotó: Haáz Vince
Új fejezet kezdődik a Kárpátok sétányán lévő Friedrich Schiller-iskola életében. Egy eddig elhanyagolt, illegális szemétlerakóként használt 1300 négyzetméteres területet nyilvánított közvagyonná az önkormányzat, hogy az intézmény udvarát bővítsék vele.
Ezerháromszáz négyzetméternyi területtel gazdagodott a város, miután a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők csütörtöki ülésükön közterületté nyilvánították és bevették a város közvagyonába.
A Maros-folyó közelében működő, három tannyelvű Friedrich Schiller Általános Iskola szomszédságában lévő telekre Iszlai Tamás önkormányzati képviselő hívta fel a városháza szakigazgatóságának figyelmét. A tanácsos azt kérte, hogy ellenőrizzék, mi a telek besorolása, és amennyiben lehetséges, nyilvánítsák közterületté, vegyék be a város vagyonába és alakítsák iskolaudvarrá. Jelenleg a valamivel több mint 13 áras telek üresen, kihasználatlanul áll, és a környéken élők illegálisan hulladékot hordanak oda.
Hét új osztályteremmel bővül az épület
Fotó: Haáz Vince
A város szakemberei megvizsgálták a telek jogi helyzetét, kiderítették, hogy
A tanácsosok az erre vonatkozó határozatot elfogadták, és ez lehetővé teszi, hogy telekkönyvezzék ezt a területet, illetve kibővítsék vele a Friedrich Schiller-iskola udvarát.
A Kárpátok sétányán, a Maros-folyó szomszédságában van az iskolaudvar
Fotó: Haáz Vince
A Kárpátok sétányán álló háromnyelvű általános iskola épületét 2022 februárjában kezdték felújítani, európai uniós pénzalapokból. Azt tervezték, hogy
Az eredeti elképzelés szerint a munkálatokat 2023 december végéig be kellett volna fejezni. A diákokat két másik iskolába helyezték át, utaztatásukat buszokkal oldják meg a Kárpátok sétánya lakótelepről és vissza.
Késnek a munkálatok, de a tervek szerint őszre befejeződhetnek
Fotó: Haáz Vince
Amikor az iskolaépületet alaposabban megvizsgálták, kiderült, hogy
az alapja vízbeszivárgás miatt nem elég stabil, és csak akkor lehet ráépíteni, ha megerősítik.
De a tetőfödém sem volt elég erős, hogy ráépítsenek, azt is újra kellett önteni.
Ez újratervezést és engedélyeztetési procedúrát követelt, emiatt jelentősen megcsúsztak a határidők betartásával.
Munkatelep az iskola és az udvara is
Fotó: Haáz Vince
Jelenleg is dolgoznak az iskola felújításán, kibővítésén, és Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester szerint minden esély megvan arra, hogy ősztől visszaköltözhetnek a diákok.
