A kéthetes időjárás-előrejelzés szerint is jöhet a tavasz, ha lejár február

A következő két hétben a hegyvidék kivételével az ország nagy részén többnyire fagypont fölötti nappali hőmérsékleti értékek várhatók, csapadékra február utolsó napjaiban és március elején van kilátás – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) február 23. és március 8. közötti időszakra vonatkozó, hétfőn közzétett előrejelzéséből.
Erdélyben a nappali maximumok február 23–26. között átlagosan 6 fok körül alakulnak, majd
Az éjszakai hőmérséklet jelentősebb ingadozást mutat: az első napokban várható 0–2 fok körüli átlagról február 27-én mínusz 8 fokig süllyed, majd ismét fokozatosan emelkedik, március 4. után 0 fok körüli értékekkel.
Csapadék február 23–25. között, illetve március 4. után valószínűbb.
A hegyvidéken a nappali csúcshőmérséklet hétfőn 2 fok körül alakul, február 24–26. között azonban enyhén lehűl az idő, a maximumok átlaga mínusz 2 fokra csökken. Február 27. után melegebb időszak következik, március 7-ig a nappali csúcsértékek 3–4 fok körül várhatók.
Az éjszakai minimumok többnyire mínusz 4 és mínusz 2 fok között váltakoznak, február 25–27. között azonban mínusz 8 és mínusz 6 fok közé süllyednek. Csapadék február 24–25-én, illetve március 4. után valószínűbb.
A 8,2 lejt is meghaladta a gázolaj literenkénti ára egyes töltőállomásoknál – például Csíkszeredában is –, és a következő időszakban akár 8,3–8,5 lejre is emelkedhet – mutat rá elemzésében az Intelligens Energia Egyesület.
Február 24-én, kedden, az ukrajnai háború kezdetének negyedik évfordulóján az ukrán zászló színeivel világítják meg a parlament épületét.
Mérsékelt mennyiségű csapadékra, hegyvidéken hóviharra, valamint a szél megerősödésére vonatkozó figyelmeztetést bocsájtott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn délelőtt 10 órától szerda este 10 óráig.
Megszakította útját vasárnap este egy Bukarestből Hurghadába tartó HiSky-járat miután a fedélzeti rendszer nyomásérzékelő hibát jelzett a kabinban. A kapitány a biztonsági előírásoknak megfelelően a visszatérés mellett döntött Bukarestbe.
Az első kontumáci hitbeli lépésektől a 20. századi nagytemplomig ívelő történetben a közösség erejéről és Székelyföld keleti kapujának lelki örökségéről mesél videónkban, Templomtúra sorozatunkban Salamon József gyimesbükki plébános.
Átalakul a RO-ALERT: a hatóságok többféle riasztási szint bevezetését tervezik, amelyek eltérő hangjelzéssel – vagy bizonyos esetekben hang nélkül – érkeznek majd a mobiltelefonokra.
Mit tegyünk, ha nem tudunk elaludni, ha éjszaka ébren agyalunk? Mikor kell orvoshoz fordulni és mit ajánlanak az altatók helyett a szakemberek? – ezekre a kérdésekre is keresték a választ a belső óránkról, a cirkadián ritmusról tartott konferencián.
Románia földgázkitermelése 2025-ben 7,503 millió tonna kőolaj-egyenértéket (toe) tett ki. Ez 0,9 százalékos, azaz 67 500 toe-s csökkenést jelent az előző évhez, 2024-hez képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet szombaton közölt adataiból.
A Román Orvosi Kamara (CMR) képviselői szombaton közölték, az egészségügyi rendszer megfelelő működésének elengedhetetlen feltétele a munkaidő tiszteletben tartása az orvosok részéről, és megfelelő munkakörülmények biztosítása a munkáltatók részéről.
Bár nem minden marosvásárhelyi kapta meg a rádiófrekvenciás azonosítóval ellátott kukákat, vasárnaptól a szolgáltató csak azt a hulladékot viszi el, amelyeket ezekben helyeznek ki. Mit tegyen, akinek nincs ilyen kukája? Változik-e a program?
