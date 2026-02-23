A kéthetes időjárás-előrejelzés szerint is jöhet a tavasz, ha lejár február

A következő két hétben a hegyvidék kivételével az ország nagy részén többnyire fagypont fölötti nappali hőmérsékleti értékek várhatók, csapadékra február utolsó napjaiban és március elején van kilátás – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) február 23. és március 8. közötti időszakra vonatkozó, hétfőn közzétett előrejelzéséből.

Erdélyben a nappali maximumok február 23–26. között átlagosan 6 fok körül alakulnak, majd

február végén és március első napjaiban fokozatos felmelegedés kezdődik, a térség nagy részén általában 10–12 fok fölötti értékekkel.

Az éjszakai hőmérséklet jelentősebb ingadozást mutat: az első napokban várható 0–2 fok körüli átlagról február 27-én mínusz 8 fokig süllyed, majd ismét fokozatosan emelkedik, március 4. után 0 fok körüli értékekkel.

Csapadék február 23–25. között, illetve március 4. után valószínűbb.

A hegyvidéken a nappali csúcshőmérséklet hétfőn 2 fok körül alakul, február 24–26. között azonban enyhén lehűl az idő, a maximumok átlaga mínusz 2 fokra csökken. Február 27. után melegebb időszak következik, március 7-ig a nappali csúcsértékek 3–4 fok körül várhatók.

Az éjszakai minimumok többnyire mínusz 4 és mínusz 2 fok között váltakoznak, február 25–27. között azonban mínusz 8 és mínusz 6 fok közé süllyednek. Csapadék február 24–25-én, illetve március 4. után valószínűbb.