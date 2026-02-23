Rovatok
A kéthetes időjárás-előrejelzés szerint is jöhet a tavasz, ha lejár február

A következő két hétben a hegyvidék kivételével az ország nagy részén többnyire fagypont fölötti nappali hőmérsékleti értékek várhatók, csapadékra február utolsó napjaiban és március elején van kilátás – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) február 23. és március 8. közötti időszakra vonatkozó, hétfőn közzétett előrejelzéséből.

Székelyhon

2026. február 23., 15:002026. február 23., 15:00

2026. február 23., 15:022026. február 23., 15:02

Erdélyben a nappali maximumok február 23–26. között átlagosan 6 fok körül alakulnak, majd

február végén és március első napjaiban fokozatos felmelegedés kezdődik, a térség nagy részén általában 10–12 fok fölötti értékekkel.

Az éjszakai hőmérséklet jelentősebb ingadozást mutat: az első napokban várható 0–2 fok körüli átlagról február 27-én mínusz 8 fokig süllyed, majd ismét fokozatosan emelkedik, március 4. után 0 fok körüli értékekkel.

Csapadék február 23–25. között, illetve március 4. után valószínűbb.

A hegyvidéken a nappali csúcshőmérséklet hétfőn 2 fok körül alakul, február 24–26. között azonban enyhén lehűl az idő, a maximumok átlaga mínusz 2 fokra csökken. Február 27. után melegebb időszak következik, március 7-ig a nappali csúcsértékek 3–4 fok körül várhatók.

Az éjszakai minimumok többnyire mínusz 4 és mínusz 2 fok között váltakoznak, február 25–27. között azonban mínusz 8 és mínusz 6 fok közé süllyednek. Csapadék február 24–25-én, illetve március 4. után valószínűbb.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
2026. február 23., hétfő

Már Székelyföldön is kitették a 8,2 lej fölötti gázolajárat – íme egy friss elemzés, hogy meddig mehet

A 8,2 lejt is meghaladta a gázolaj literenkénti ára egyes töltőállomásoknál – például Csíkszeredában is –, és a következő időszakban akár 8,3–8,5 lejre is emelkedhet – mutat rá elemzésében az Intelligens Energia Egyesület.

2026. február 23., hétfő

2026. február 23., hétfő

Ukrán színekbe „öltözik” a román parlament

Február 24-én, kedden, az ukrajnai háború kezdetének negyedik évfordulóján az ukrán zászló színeivel világítják meg a parlament épületét.

2026. február 23., hétfő

2026. február 23., hétfő

Otthonmaradós idő a vakáció első felében

Mérsékelt mennyiségű csapadékra, hegyvidéken hóviharra, valamint a szél megerősödésére vonatkozó figyelmeztetést bocsájtott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn délelőtt 10 órától szerda este 10 óráig.

2026. február 23., hétfő

2026. február 22., vasárnap

Biztonsági okokból visszafordult és közel egy órát Bukarest felett körözött egy Hurghadába tartó repülőgép

Megszakította útját vasárnap este egy Bukarestből Hurghadába tartó HiSky-járat miután a fedélzeti rendszer nyomásérzékelő hibát jelzett a kabinban. A kapitány a biztonsági előírásoknak megfelelően a visszatérés mellett döntött Bukarestbe.

2026. február 22., vasárnap

2026. február 22., vasárnap

Határ és hit találkozása Gyimesbükkben | Templomtúra

Az első kontumáci hitbeli lépésektől a 20. századi nagytemplomig ívelő történetben a közösség erejéről és Székelyföld keleti kapujának lelki örökségéről mesél videónkban, Templomtúra sorozatunkban Salamon József gyimesbükki plébános.

2026. február 22., vasárnap

2026. február 22., vasárnap

Változások jönnek a RO-ALERT rendszerben: többféle riasztási szint és eltérő hangjelzések

Átalakul a RO-ALERT: a hatóságok többféle riasztási szint bevezetését tervezik, amelyek eltérő hangjelzéssel – vagy bizonyos esetekben hang nélkül – érkeznek majd a mobiltelefonokra.

2026. február 22., vasárnap

2026. február 22., vasárnap

Nem altatókkal kell szabályozni a belső óránkat

Mit tegyünk, ha nem tudunk elaludni, ha éjszaka ébren agyalunk? Mikor kell orvoshoz fordulni és mit ajánlanak az altatók helyett a szakemberek? – ezekre a kérdésekre is keresték a választ a belső óránkról, a cirkadián ritmusról tartott konferencián.

2026. február 22., vasárnap

2026. február 21., szombat

Mérséklődött a romániai földgázkitermelés, az import viszont jelentősen nőtt

Románia földgázkitermelése 2025-ben 7,503 millió tonna kőolaj-egyenértéket (toe) tett ki. Ez 0,9 százalékos, azaz 67 500 toe-s csökkenést jelent az előző évhez, 2024-hez képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet szombaton közölt adataiból.

2026. február 21., szombat

2026. február 21., szombat

Az orvosi kamara is a munkaidő tiszteletben tartását kéri az orvosoktól

A Román Orvosi Kamara (CMR) képviselői szombaton közölték, az egészségügyi rendszer megfelelő működésének elengedhetetlen feltétele a munkaidő tiszteletben tartása az orvosok részéről, és megfelelő munkakörülmények biztosítása a munkáltatók részéről.

2026. február 21., szombat

2026. február 21., szombat

Vasárnaptól csak a chippel ellátott kukákat ürítik ki Marosvásárhelyen

Bár nem minden marosvásárhelyi kapta meg a rádiófrekvenciás azonosítóval ellátott kukákat, vasárnaptól a szolgáltató csak azt a hulladékot viszi el, amelyeket ezekben helyeznek ki. Mit tegyen, akinek nincs ilyen kukája? Változik-e a program?

2026. február 21., szombat

