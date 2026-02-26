Rovatok
Tizenegy éves fiú ült a kormányhoz és elütötte az anyját

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Egy tizenegy éves gyermek – kihasználva, hogy nem figyelnek rá – beült édesanyja autójába, elindította a motort és véletlenül elütötte az autó mellett tartózkodó anyját, aki megsérült szerdán este a Szeben megyei Sellenberken.

Székelyhon

2026. február 26., 08:492026. február 26., 08:49

2026. február 26., 08:502026. február 26., 08:50

A szebeni rendőrség elsődleges helyszíni vizsgálatai szerint egy tizenegy éves gyermek beült édesanyja autójába – miközben a szülő az autó mellett tartózkodott – és beindította a motort. Erre

a jármű előremozdult, elütötte az anyát, aki az autó és egy épület fala közé szorult.

A helyszínre riasztott mentőegységek vizsgálata alapján a tűzoltóság arról tájékoztatott, hogy a 48 éves nő medencesérülést szenvedett, és kórházba vitték. A rendőrség folytatja a vizsgálatot.

Belföld Baleset Közlekedés Rendőrség
