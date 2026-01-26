Tüntetés Kézdivásárhelyen: az adóemelés úgy jött rá a drágulásokra, mint „tortára a cseresznye”

Hétfőn délután több százan gyűltek össze Kézdivásárhely főterén
Fotó: Tuchiluș Alex
Mintegy 300–400 ember vett részt hétfő délután az Erdélyi Magyar Szövetség helyi önkormányzati képviselői által kezdeményezett „adóellenes” tüntetésen. Néhány szórványos bekiabálástól eltekintve a megmozdulás békésen zajlott.
2026. január 26., 19:372026. január 26., 19:37
2026. január 26., 20:082026. január 26., 20:08
A Gábor Áron-szobor elé felállított mikrofonoktól Balázs Attila, az EMSZ helyi tanácsosa üdvözölte a tüntetőket, akikhez a környező településekről érkezők is csatlakoztak.
Kihangsúlyozta, hogy a megmozdulás elsősorban a helyi adóknak országos szinten történt megemelése ellen irányul, ami az energiahordozók és az élelmiszer árának megnövekedésére „jött rá, mint tortára a cseresznye.”
Azon véleményét is kifejtette, miszerint
Balázs Attila többször is hangsúlyozta, tiltakozásuk főként a kormány adópolitikája ellen szól
Fotó: Tuchiluș Alex
A legtöbbet az autók esetében, de például a jogi személyek beltelek-adóját 61 százalékkal tudnák visszahozni – mondta. Ezért azt kéri, hogy az önkormányzati képviselő-testület által elfogadott vonatkozó határozattervezetet tárgyalják újra, és
Kidomborította, hogy a tüntetéssel a román kormány adópolitikája ellen kívánnak tiltakozni, amely – bár ezt az alkotmány előírja – nem teszi lehetővé az önkormányzatoknak, hogy a helyi adók és illetékek kérdésében szabadon dönthessenek.
– jelentette ki, nagy tetszést aratva.
Bekiabálások közben a „hazugság”, „tolvajok” és „munkahelyek” szavak hangoztak el legtöbbször
Fotó: Tuchiluș Alex
Üzent az RMDSZ vezetőségének is, mondván, „hazudtak, amikor a választási kampányban azt mondták, »kevesebbet az államnak, többet a népnek«, illetve kormányra lépésükkor azt ígérték, nem engedik meg több adó kivetését –, ezért
Érvei között az is elhangzott, „miközben mi itt fizetjük a 100 százalék adót, a román parlament megszavazta magának a 12 százalékos fizetésemelést.” Követelései nyomatékosítására a közösségi oldalán elindított egy folyamodványt – jelentette be –, amit „már eddig sokan aláírtak, és úgy néz ki, hatása lesz.”
Szilveszter Szabolcs alpolgármester is egyetértett a tüntetők felháborodásával
Fotó: Tuchiluș Alex
Balázs Attilát követőn Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere is mikrofonhoz lépett, kijelentve, hogy
A főként munkahelyeket követelő bekiabálások közepette elmondta, hogy az EMSZ önkormányzati képviselői is megértették utólag, hogy a város lebénulását eredményezte volna, ha decemberben a helyi tanács nem fogadja el a kormány által diktált adóemelést, de ugyanakkor
Utána még ketten adtak hangot véleményüknek, majd az emberek békésen elhagyták a Gábor Áron teret.
– ígérte búcsúzásképen Balázs Attila.
A beszédek végén a tüntetők békésen hazavonultak
Fotó: Tuchiluș Alex
Vizsgálatot indított a bukaresti Rahova börtönben az Országos Büntetés-végrehajtási Igazgatóság (ANP) és az igazságügyi minisztérium, miután egy emberölésért elítélt török állampolgár nem tért vissza a számára engedélyezett eltávozásról.
A csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú jelenleg a családja által választott lakóhelyen tartózkodik, a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) felügyelete alatt – nyilatkozta hétfőn intézmény szóvivője.
Munkacsoportot hozott létre az igazságügyi minisztérium a büntethetőség alsó korhatárának felülvizsgálatára – jelentette be hétfőn Radu Marinescu tárcavezető.
Az erdélyi Nagysinken (Cincu) működő NATO-támaszpont lőtere lesz a katonai szövetség most kezdődő, Dynamic Front 26 elnevezésű többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlatának egyik helyszíne – közölte hétfőn a román védelmi minisztérium (MAPN).
Óvatosságra inti a sofőröket és a gyalogosokat Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere, hiszen a hétfő reggeli után újabb jegesedés várható az ónos eső miatt a megyeszékhelyen.
Ilie Bolojan miniszterelnökkel tárgyalt hétfőn Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában. Az elnöki hivatal közleménye szerint a kormányfő közelgő németországi látogatásának előkészítéséről és Románia 2026-os költségvetéséről is egyeztettek.
Január 27-e az emberiség egyik legnagyobb tragédiájára való emlékezés és reflektálás napja – hangsúlyozta a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából hétfőn közzétett üzenetében Nicușor Dan.
Halálos kimenetelű baleset történt Gyergyóremete közelében szombaton, amikor az autó után vonatott szán felborult.
Közzétették a január utolsó, illetve február első hetére vonatkozó friss időjárás-előrejelzést.
Eltűnt egy emberölés miatt elítélt török állampolgár, miután néhány napos eltávozást kapott a bukaresti rahovai börtönből – a rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit.
szóljon hozzá!