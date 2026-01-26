Tüntetés Kézdivásárhelyen: az adóemelés úgy jött rá a drágulásokra, mint „tortára a cseresznye”

Mintegy 300–400 ember vett részt hétfő délután az Erdélyi Magyar Szövetség helyi önkormányzati képviselői által kezdeményezett „adóellenes” tüntetésen. Néhány szórványos bekiabálástól eltekintve a megmozdulás békésen zajlott.

Kocsis Károly 2026. január 26., 19:372026. január 26., 19:37 2026. január 26., 20:082026. január 26., 20:08

A Gábor Áron-szobor elé felállított mikrofonoktól Balázs Attila, az EMSZ helyi tanácsosa üdvözölte a tüntetőket, akikhez a környező településekről érkezők is csatlakoztak. Hirdetés Kihangsúlyozta, hogy a megmozdulás elsősorban a helyi adóknak országos szinten történt megemelése ellen irányul, ami az energiahordozók és az élelmiszer árának megnövekedésére „jött rá, mint tortára a cseresznye.” Azon véleményét is kifejtette, miszerint

Kézdivásárhelyen 20–60 százalékkal lehetne csökkenteni bizonyos adónemeket.

Balázs Attila többször is hangsúlyozta, tiltakozásuk főként a kormány adópolitikája ellen szól Fotó: Tuchiluș Alex

A legtöbbet az autók esetében, de például a jogi személyek beltelek-adóját 61 százalékkal tudnák visszahozni – mondta. Ezért azt kéri, hogy az önkormányzati képviselő-testület által elfogadott vonatkozó határozattervezetet tárgyalják újra, és

éljenek a törvény által megengedett lehetőségekkel, mert „vannak pluszok rátéve, és ezeket a pluszokat le kell venni.”

Kidomborította, hogy a tüntetéssel a román kormány adópolitikája ellen kívánnak tiltakozni, amely – bár ezt az alkotmány előírja – nem teszi lehetővé az önkormányzatoknak, hogy a helyi adók és illetékek kérdésében szabadon dönthessenek.

Azt kérjük a román kormánytól, hogy egyetlen lakás tulajdonlása után ne kelljen adót fizetni, mert annak semmi értelme”

– jelentette ki, nagy tetszést aratva.

Bekiabálások közben a „hazugság”, „tolvajok” és „munkahelyek” szavak hangoztak el legtöbbször Fotó: Tuchiluș Alex

Üzent az RMDSZ vezetőségének is, mondván, „hazudtak, amikor a választási kampányban azt mondták, »kevesebbet az államnak, többet a népnek«, illetve kormányra lépésükkor azt ígérték, nem engedik meg több adó kivetését –, ezért

követeli Kelemen Hunor elnök lemondását, és hogy „a szövetség reformálja meg saját magát.”

Érvei között az is elhangzott, „miközben mi itt fizetjük a 100 százalék adót, a román parlament megszavazta magának a 12 százalékos fizetésemelést.” Követelései nyomatékosítására a közösségi oldalán elindított egy folyamodványt – jelentette be –, amit „már eddig sokan aláírtak, és úgy néz ki, hatása lesz.”

Szilveszter Szabolcs alpolgármester is egyetértett a tüntetők felháborodásával Fotó: Tuchiluș Alex

Balázs Attilát követőn Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere is mikrofonhoz lépett, kijelentve, hogy

teljesen jogosnak tartja az emberek felháborodását.

A főként munkahelyeket követelő bekiabálások közepette elmondta, hogy az EMSZ önkormányzati képviselői is megértették utólag, hogy a város lebénulását eredményezte volna, ha decemberben a helyi tanács nem fogadja el a kormány által diktált adóemelést, de ugyanakkor

semmi akadályát nem látja annak, hogy javaslataikat újra átbeszéljék, szem előtt tartva a törvény szabta kereteket.

Utána még ketten adtak hangot véleményüknek, majd az emberek békésen elhagyták a Gábor Áron teret.

De ha nem lesz foganatja ennek a tüntetésnek, újra visszajövünk”

– ígérte búcsúzásképen Balázs Attila.