Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tüntetés Kézdivásárhelyen: az adóemelés úgy jött rá a drágulásokra, mint „tortára a cseresznye”

Hétfőn délután több százan gyűltek össze Kézdivásárhely főterén

Hétfőn délután több százan gyűltek össze Kézdivásárhely főterén

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mintegy 300–400 ember vett részt hétfő délután az Erdélyi Magyar Szövetség helyi önkormányzati képviselői által kezdeményezett „adóellenes” tüntetésen. Néhány szórványos bekiabálástól eltekintve a megmozdulás békésen zajlott.

Kocsis Károly

2026. január 26., 19:372026. január 26., 19:37

2026. január 26., 20:082026. január 26., 20:08

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Gábor Áron-szobor elé felállított mikrofonoktól Balázs Attila, az EMSZ helyi tanácsosa üdvözölte a tüntetőket, akikhez a környező településekről érkezők is csatlakoztak.

Hirdetés

Kihangsúlyozta, hogy a megmozdulás elsősorban a helyi adóknak országos szinten történt megemelése ellen irányul, ami az energiahordozók és az élelmiszer árának megnövekedésére „jött rá, mint tortára a cseresznye.”

Azon véleményét is kifejtette, miszerint

Kézdivásárhelyen 20–60 százalékkal lehetne csökkenteni bizonyos adónemeket.

Balázs Attila többször is hangsúlyozta, tiltakozásuk főként a kormány adópolitikája ellen szól Galéria

Balázs Attila többször is hangsúlyozta, tiltakozásuk főként a kormány adópolitikája ellen szól

Fotó: Tuchiluș Alex

A legtöbbet az autók esetében, de például a jogi személyek beltelek-adóját 61 százalékkal tudnák visszahozni – mondta. Ezért azt kéri, hogy az önkormányzati képviselő-testület által elfogadott vonatkozó határozattervezetet tárgyalják újra, és

éljenek a törvény által megengedett lehetőségekkel, mert „vannak pluszok rátéve, és ezeket a pluszokat le kell venni.”

Kidomborította, hogy a tüntetéssel a román kormány adópolitikája ellen kívánnak tiltakozni, amely – bár ezt az alkotmány előírja – nem teszi lehetővé az önkormányzatoknak, hogy a helyi adók és illetékek kérdésében szabadon dönthessenek.

Idézet
Azt kérjük a román kormánytól, hogy egyetlen lakás tulajdonlása után ne kelljen adót fizetni, mert annak semmi értelme”

– jelentette ki, nagy tetszést aratva.

Bekiabálások közben a „hazugság”, „tolvajok” és „munkahelyek” szavak hangoztak el legtöbbször Galéria

Bekiabálások közben a „hazugság”, „tolvajok” és „munkahelyek” szavak hangoztak el legtöbbször

Fotó: Tuchiluș Alex

Üzent az RMDSZ vezetőségének is, mondván, „hazudtak, amikor a választási kampányban azt mondták, »kevesebbet az államnak, többet a népnek«, illetve kormányra lépésükkor azt ígérték, nem engedik meg több adó kivetését –, ezért

követeli Kelemen Hunor elnök lemondását, és hogy „a szövetség reformálja meg saját magát.”

Érvei között az is elhangzott, „miközben mi itt fizetjük a 100 százalék adót, a román parlament megszavazta magának a 12 százalékos fizetésemelést.” Követelései nyomatékosítására a közösségi oldalán elindított egy folyamodványt – jelentette be –, amit „már eddig sokan aláírtak, és úgy néz ki, hatása lesz.”

Szilveszter Szabolcs alpolgármester is egyetértett a tüntetők felháborodásával Galéria

Szilveszter Szabolcs alpolgármester is egyetértett a tüntetők felháborodásával

Fotó: Tuchiluș Alex

Balázs Attilát követőn Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere is mikrofonhoz lépett, kijelentve, hogy

teljesen jogosnak tartja az emberek felháborodását.

A főként munkahelyeket követelő bekiabálások közepette elmondta, hogy az EMSZ önkormányzati képviselői is megértették utólag, hogy a város lebénulását eredményezte volna, ha decemberben a helyi tanács nem fogadja el a kormány által diktált adóemelést, de ugyanakkor

semmi akadályát nem látja annak, hogy javaslataikat újra átbeszéljék, szem előtt tartva a törvény szabta kereteket.

Utána még ketten adtak hangot véleményüknek, majd az emberek békésen elhagyták a Gábor Áron teret.

Idézet
De ha nem lesz foganatja ennek a tüntetésnek, újra visszajövünk”

– ígérte búcsúzásképen Balázs Attila.

A beszédek végén a tüntetők békésen hazavonultak Galéria

A beszédek végén a tüntetők békésen hazavonultak

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Kézdivásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
Félbeszakadt az FK Csíkszereda galaci mérkőzése
Turizmusban gondolkodnak Székelyzsomboron: megélhetést hozhat, ha megmenekül az enyészettől a parasztvár
A legvégén egyenlített, szétlövésekkel kapott ki a Sportklub
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
Székelyhon

Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
Székelyhon

Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
Félbeszakadt az FK Csíkszereda galaci mérkőzése
Székely Sport

Félbeszakadt az FK Csíkszereda galaci mérkőzése
Turizmusban gondolkodnak Székelyzsomboron: megélhetést hozhat, ha megmenekül az enyészettől a parasztvár
Krónika

Turizmusban gondolkodnak Székelyzsomboron: megélhetést hozhat, ha megmenekül az enyészettől a parasztvár
A legvégén egyenlített, szétlövésekkel kapott ki a Sportklub
Székely Sport

A legvégén egyenlített, szétlövésekkel kapott ki a Sportklub
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Nőileg

A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 26., hétfő

Hogyan szökhetett meg a börtönből az emberölésért elítélt török állampolgár? – kivizsgálják az esetet

Vizsgálatot indított a bukaresti Rahova börtönben az Országos Büntetés-végrehajtási Igazgatóság (ANP) és az igazságügyi minisztérium, miután egy emberölésért elítélt török állampolgár nem tért vissza a számára engedélyezett eltávozásról.

Hogyan szökhetett meg a börtönből az emberölésért elítélt török állampolgár? – kivizsgálják az esetet
Hogyan szökhetett meg a börtönből az emberölésért elítélt török állampolgár? – kivizsgálják az esetet
2026. január 26., hétfő

Hogyan szökhetett meg a börtönből az emberölésért elítélt török állampolgár? – kivizsgálják az esetet
Hirdetés
2026. január 26., hétfő

Csenei gyilkosság: a gyermekvédelem a 13 éves gyanusított neuropszichológiai vizsgálatának eredményeire vár

A csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú jelenleg a családja által választott lakóhelyen tartózkodik, a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) felügyelete alatt – nyilatkozta hétfőn intézmény szóvivője.

Csenei gyilkosság: a gyermekvédelem a 13 éves gyanusított neuropszichológiai vizsgálatának eredményeire vár
Csenei gyilkosság: a gyermekvédelem a 13 éves gyanusított neuropszichológiai vizsgálatának eredményeire vár
2026. január 26., hétfő

Csenei gyilkosság: a gyermekvédelem a 13 éves gyanusított neuropszichológiai vizsgálatának eredményeire vár
2026. január 26., hétfő

Igazságügyi minisztérium: munkacsoporttal vizsgálják újra a büntethetőség alsó korhatárát

Munkacsoportot hozott létre az igazságügyi minisztérium a büntethetőség alsó korhatárának felülvizsgálatára – jelentette be hétfőn Radu Marinescu tárcavezető.

Igazságügyi minisztérium: munkacsoporttal vizsgálják újra a büntethetőség alsó korhatárát
Igazságügyi minisztérium: munkacsoporttal vizsgálják újra a büntethetőség alsó korhatárát
2026. január 26., hétfő

Igazságügyi minisztérium: munkacsoporttal vizsgálják újra a büntethetőség alsó korhatárát
2026. január 26., hétfő

Többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlat kezdődik Romániában

Az erdélyi Nagysinken (Cincu) működő NATO-támaszpont lőtere lesz a katonai szövetség most kezdődő, Dynamic Front 26 elnevezésű többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlatának egyik helyszíne – közölte hétfőn a román védelmi minisztérium (MAPN).

Többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlat kezdődik Romániában
Többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlat kezdődik Romániában
2026. január 26., hétfő

Többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlat kezdődik Romániában
Hirdetés
2026. január 26., hétfő

Az ónos eső miatt újból jegesedésre van kilátás Csíkszeredában

Óvatosságra inti a sofőröket és a gyalogosokat Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere, hiszen a hétfő reggeli után újabb jegesedés várható az ónos eső miatt a megyeszékhelyen.

Az ónos eső miatt újból jegesedésre van kilátás Csíkszeredában
Az ónos eső miatt újból jegesedésre van kilátás Csíkszeredában
2026. január 26., hétfő

Az ónos eső miatt újból jegesedésre van kilátás Csíkszeredában
2026. január 26., hétfő

Megvolt az első egyeztetés, februárban várható az országos költségvetés elfogadása

Ilie Bolojan miniszterelnökkel tárgyalt hétfőn Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában. Az elnöki hivatal közleménye szerint a kormányfő közelgő németországi látogatásának előkészítéséről és Románia 2026-os költségvetéséről is egyeztettek.

Megvolt az első egyeztetés, februárban várható az országos költségvetés elfogadása
Megvolt az első egyeztetés, februárban várható az országos költségvetés elfogadása
2026. január 26., hétfő

Megvolt az első egyeztetés, februárban várható az országos költségvetés elfogadása
2026. január 26., hétfő

A holokauszt áldozatairól emlékezett meg Nicușor Dan

Január 27-e az emberiség egyik legnagyobb tragédiájára való emlékezés és reflektálás napja – hangsúlyozta a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából hétfőn közzétett üzenetében Nicușor Dan.

A holokauszt áldozatairól emlékezett meg Nicușor Dan
A holokauszt áldozatairól emlékezett meg Nicușor Dan
2026. január 26., hétfő

A holokauszt áldozatairól emlékezett meg Nicușor Dan
Hirdetés
2026. január 26., hétfő

Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében

Halálos kimenetelű baleset történt Gyergyóremete közelében szombaton, amikor az autó után vonatott szán felborult.

Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
2026. január 26., hétfő

Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
2026. január 26., hétfő

Úgy köszön el január, hogy rá sem ismerünk – megvan a kéthetes időjárás-előrejelzés

Közzétették a január utolsó, illetve február első hetére vonatkozó friss időjárás-előrejelzést.

Úgy köszön el január, hogy rá sem ismerünk – megvan a kéthetes időjárás-előrejelzés
Úgy köszön el január, hogy rá sem ismerünk – megvan a kéthetes időjárás-előrejelzés
2026. január 26., hétfő

Úgy köszön el január, hogy rá sem ismerünk – megvan a kéthetes időjárás-előrejelzés
2026. január 26., hétfő

Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi

Eltűnt egy emberölés miatt elítélt török állampolgár, miután néhány napos eltávozást kapott a bukaresti rahovai börtönből – a rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit.

Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi
Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi
2026. január 26., hétfő

Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!