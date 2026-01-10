Rovatok
A Déli-sarkot is elérte a petrozsényi hegymászó

Fotó: Adrian Ahrițculesei/Facebook

Fotó: Adrian Ahrițculesei/Facebook

Adrian Ahrițculesei január 9-én elérte a Déli-sarkot, és ezzel beírta magát a történelembe: ő az első román állampolgár, akinek sikerült elérnie az Antarktisz mindhárom fontos pontját – jelentette be a hegymászó menedzsere, Ștefan Adrian Jurca.

Székelyhon

2026. január 10., 15:542026. január 10., 15:54

„Adrian Ahrițculesei kihasználta a kedvező időjárási körülmények által kínált lehetőséget, és meghódította a Déli-sarkot is.

Idézet
Ő az első román állampolgár, akinek sikerült elérnie a fehér földrész mindhárom fontos pontját:

január 9-én a Déli-sarkot, január 6-án a Vinson-csúcsot - a kontinens legmagasabb (4892 méter) pontját - és 2023. január 17-én a Sidley-csúcsot (4285 méter) - a kontinens legmagasabb inaktív vulkánját” – nyilatkozta az Agerpresnek Jurca.

Ahrițculesei január 6-án ért fel a Vinson-hegy csúcsára, miközben a hőmérséklet mínusz 30 Celsius-fok körüli volt.

A petrozsényi hegymászó az úgynevezett Hét csúcs kihívás keretében hódította meg Antarktisz legmagasabb csúcsát. A kihívás teljesítéséhez már csak Észak-Amerika legmagasabb csúcsát, az Alaszkában található 6194 méteres McKinley hegyet kell megmásznia, miután a többi földrész legmagasabb csúcsát, beleértve az Everestet (8848 méter), már meghódította.

A 42 éves petrozsényi hegymászó sikerrel megvalósította a Hét vulkán kihívást is, megmászva minden egyes földrész legmagasabb vulkánját.

Külföld
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
