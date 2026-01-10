A Déli-sarkot is elérte a petrozsényi hegymászó

Adrian Ahrițculesei január 9-én elérte a Déli-sarkot, és ezzel beírta magát a történelembe: ő az első román állampolgár, akinek sikerült elérnie az Antarktisz mindhárom fontos pontját – jelentette be a hegymászó menedzsere, Ștefan Adrian Jurca.

„Adrian Ahrițculesei kihasználta a kedvező időjárási körülmények által kínált lehetőséget, és meghódította a Déli-sarkot is.

Ő az első román állampolgár, akinek sikerült elérnie a fehér földrész mindhárom fontos pontját:

január 9-én a Déli-sarkot, január 6-án a Vinson-csúcsot - a kontinens legmagasabb (4892 méter) pontját - és 2023. január 17-én a Sidley-csúcsot (4285 méter) - a kontinens legmagasabb inaktív vulkánját” – nyilatkozta az Agerpresnek Jurca.

Ahrițculesei január 6-án ért fel a Vinson-hegy csúcsára, miközben a hőmérséklet mínusz 30 Celsius-fok körüli volt.

A petrozsényi hegymászó az úgynevezett Hét csúcs kihívás keretében hódította meg Antarktisz legmagasabb csúcsát. A kihívás teljesítéséhez már csak Észak-Amerika legmagasabb csúcsát, az Alaszkában található 6194 méteres McKinley hegyet kell megmásznia, miután a többi földrész legmagasabb csúcsát, beleértve az Everestet (8848 méter), már meghódította.

A 42 éves petrozsényi hegymászó sikerrel megvalósította a Hét vulkán kihívást is, megmászva minden egyes földrész legmagasabb vulkánját.