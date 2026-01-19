Két román állampolgár sérült meg a spanyolországi vasúti balesetben

Két román állampolgár könnyebb sérüléseket szenvedett a spanyolországi Córdoba térségében történt vasúti balesetben – erősítette meg hétfőn a külügyminisztérium.

A közlemény szerint a sevillai román főkonzulátus munkatársai telefonon kapcsolatba léptek az érintettekkel, akik megerősítették, hogy

A külképviselethez a balesettel összefüggésben nem érkezett konzuli segítségkérés.

A spanyolországi vasúti baleset vasárnap este Córdoba közelében történt, amikor egy Madridba tartó nagysebességű vonat kisiklott, áttért az ellenkező vágányokra, majd összeütközött egy szembejövő szerelvénnyel – írja az Agerpres az EFE hírügynökség jelentésére hivatkozva.

A két szerelvényen összesen 484 utas tartózkodott; a legfrissebb adatok szerint 39-en életüket vesztették, 73-an pedig továbbra is kórházi ellátásra szorulnak. Huszonnégy sérült – köztük négy gyerek – súlyos állapotban van.