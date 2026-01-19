Rovatok
Két román állampolgár sérült meg a spanyolországi vasúti balesetben

Fotó: J.Ramos García/X

Fotó: J.Ramos García/X

Két román állampolgár könnyebb sérüléseket szenvedett a spanyolországi Córdoba térségében történt vasúti balesetben – erősítette meg hétfőn a külügyminisztérium.

Székelyhon

2026. január 19., 17:39

2026. január 19., 17:422026. január 19., 17:42

A közlemény szerint a sevillai román főkonzulátus munkatársai telefonon kapcsolatba léptek az érintettekkel, akik megerősítették, hogy

nincsenek életveszélyben.

A külképviselethez a balesettel összefüggésben nem érkezett konzuli segítségkérés.

A spanyolországi vasúti baleset vasárnap este Córdoba közelében történt, amikor egy Madridba tartó nagysebességű vonat kisiklott, áttért az ellenkező vágányokra, majd összeütközött egy szembejövő szerelvénnyel – írja az Agerpres az EFE hírügynökség jelentésére hivatkozva.

A két szerelvényen összesen 484 utas tartózkodott; a legfrissebb adatok szerint 39-en életüket vesztették, 73-an pedig továbbra is kórházi ellátásra szorulnak. Huszonnégy sérült – köztük négy gyerek – súlyos állapotban van.

korábban írtuk

Súlyos vonatbaleset Spanyolországban, csaknem negyvenen vesztették életüket
Súlyos vonatbaleset Spanyolországban, csaknem negyvenen vesztették életüket

Halálos vonatbaleset történt a dél-spanyolországi Córdoba közelében, amelyben legkevesebb 39 ember életét vesztette, a sérültek száma hetven fölött van, legalább 24 ember sérülése súlyos, közülük négy kiskorú – írja az EFE spanyol hírügynökség.

Külföld Baleset
