Tizenhat új mentőautóra lenne még szükség Hargita megyében

További új autókra számítanak, hogy a legrégebbieket le tudják cserélni. 2008-as gyártású mentőket is használnak még a megyei mentőszolgálatnál
Fotó: Borbély Fanni
Jól teljesítenek a Hargita Megyei Mentőszolgálat által nemrég kapott új mentők, elenyésző számban volt csak gond ezekkel. A mentőszolgálatnál abban bíznak, hogy hamarosan lecserélhetik a még meglévő, de sok javításra szoruló régi mentőket is.
Összesen kilenc új mentőautót kapott a Hargita Megyei Mentőszolgálat a múlt év végén, illetve ez év elején, egy EU-s forrásokból elvégzett országos beszerzés részeként. Az autópark korszerűsítésére már nagy szükség volt a megyében, ugyanis a mentőszolgálat sok kiöregedett mentőt kénytelen még használni, amelyek gyakran elromlanak és sok javítást igényelnek.
Beváltak az új, korszerű mentőautók, mondta el érdeklődésünkre az eddigi tapasztalataik alapján Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezérigazgatója.
Amire felfigyeltünk, tehát ami probléma volt az, hogy a C-s kocsiknak van oldalt egy fellépő lépcsője, és az el tudott akadni, de természetes, hogy új kocsiknál jelentkezhetnek olyan előre nem látható problémák, amiket majd el kell hárítani” – fogalmazott a mentőszolgálat vezetője.
Fotó: Borbély Fanni
A C-típusú mentő a jobban felszerelt, komplexebb, súlyosabb eseteket ellátó mentő, ezeken orvos is dolgozik. A kilenc új mentőautó közül kettő ilyen – a hét másik B-típusú –, de csak az egyik C-típusún tapasztalták a lépcső elakadását, azt visszaküldték javításra és most már jól működik az is.
A kormány februárban újabb 1200 mentőautó megvásárlását hagyta jóvá, a beszerzés keretében
1000 B-típusú négykerék-meghajtású
és 200 C-típusú mentőt vásárol az állam az országos helyreállítási tervben (PNRR) e célra elkülönített 183 millió euróból.
A megyei mentőszolgálatnál abban bíznak, hogy további 16 új mentőautót kaphat Hargita megye. „Most írták alá a keretszerződést, és amikor a keretszerződés mellé odatűzik, hogy melyik megye hányat kap – ez tavaly is így történt –, akkor fogunk pontosabbat tudni arról, hogy Hargita megye hányat kap. De mi is rákérdeztünk, és
– mondta el Péter Szilárd.
Egyértelmű, hogy javult a mentőszolgálat autóparkjának állapota a kilenc új mentővel, de első rendben 25 új gépkocsit kértek, így
Ez volna a nagyobb tétel, utána már évente 5–10 új mentőre lenne szükség, az időközben elavuló régiek helyére. Ugyanis 2008-as gyártású kocsikat is használnak még a megyei mentőszolgálatnál, de tavaly, az új mentők megérkezése előtt még 24 éves, tehát 2001-ben gyártott mentővel is dolgoztak.
Fotó: Olti Angyalka
„A 2008-asokat, 2009-eseket, 2013-asokat már kell cserélni. 2013-tól 2019-ig volt egy hatéves kiesés. Ha a folytonosság megmaradt volna, mindenütt jó állapotban lenne az autópark, de hat éven keresztül nem kaptak új mentőautókat a mentőszolgálatok, ezért az autópark elöregedett” – magyarázta a megyei mentőszolgálat vezetője.
Péter Szilárd kérdésünkre azt is elmondta, nincs olyan település, illetve mentőpont a megyében, ahol nagyon sürgető lenne a mentőautók cseréje, ugyanis igyekeznek úgy csoportosítani a gépkocsikat, hogy a régiek mellett mindenütt legyen új is, hogy meghibásodás esetén azonnal tudják helyettesíteni a kieső járművet. Emellett a javításokat is próbálják minél rövidebb idő alatt elvégezni.
