Tizenhat új mentőautóra lenne még szükség Hargita megyében

További új autókra számítanak, hogy a legrégebbieket le tudják cserélni. 2008-as gyártású mentőket is használnak még a megyei mentőszolgálatnál.

További új autókra számítanak, hogy a legrégebbieket le tudják cserélni. 2008-as gyártású mentőket is használnak még a megyei mentőszolgálatnál.

Fotó: Borbély Fanni

Jól teljesítenek a Hargita Megyei Mentőszolgálat által nemrég kapott új mentők, elenyésző számban volt csak gond ezekkel. A mentőszolgálatnál abban bíznak, hogy hamarosan lecserélhetik a még meglévő, de sok javításra szoruló régi mentőket is.

Széchely István

2026. március 02., 10:472026. március 02., 10:47

Összesen kilenc új mentőautót kapott a Hargita Megyei Mentőszolgálat a múlt év végén, illetve ez év elején, egy EU-s forrásokból elvégzett országos beszerzés részeként. Az autópark korszerűsítésére már nagy szükség volt a megyében, ugyanis a mentőszolgálat sok kiöregedett mentőt kénytelen még használni, amelyek gyakran elromlanak és sok javítást igényelnek.

Beváltak az új, korszerű mentőautók, mondta el érdeklődésünkre az eddigi tapasztalataik alapján Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezérigazgatója.

Idézet
Beváltak, hál’ istennek, elenyésző a probléma velük.

Amire felfigyeltünk, tehát ami probléma volt az, hogy a C-s kocsiknak van oldalt egy fellépő lépcsője, és az el tudott akadni, de természetes, hogy új kocsiknál jelentkezhetnek olyan előre nem látható problémák, amiket majd el kell hárítani” – fogalmazott a mentőszolgálat vezetője.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A C-típusú mentő a jobban felszerelt, komplexebb, súlyosabb eseteket ellátó mentő, ezeken orvos is dolgozik. A kilenc új mentőautó közül kettő ilyen – a hét másik B-típusú –, de csak az egyik C-típusún tapasztalták a lépcső elakadását, azt visszaküldték javításra és most már jól működik az is.

Újabb mentőautók érkezésében bíznak

A kormány februárban újabb 1200 mentőautó megvásárlását hagyta jóvá, a beszerzés keretében

  • 1000 B-típusú négykerék-meghajtású

  • és 200 C-típusú mentőt vásárol az állam az országos helyreállítási tervben (PNRR) e célra elkülönített 183 millió euróból.

A megyei mentőszolgálatnál abban bíznak, hogy további 16 új mentőautót kaphat Hargita megye. „Most írták alá a keretszerződést, és amikor a keretszerződés mellé odatűzik, hogy melyik megye hányat kap – ez tavaly is így történt –, akkor fogunk pontosabbat tudni arról, hogy Hargita megye hányat kap. De mi is rákérdeztünk, és

Idézet
azt mondták, hogy igen, Hargita megye is fog kapni, csak még azt nem tudjuk, hogy mennyit”

– mondta el Péter Szilárd.

Egyértelmű, hogy javult a mentőszolgálat autóparkjának állapota a kilenc új mentővel, de első rendben 25 új gépkocsit kértek, így

még további 16 elöregedett mentőautó cseréjére lenne szükség.

Ez volna a nagyobb tétel, utána már évente 5–10 új mentőre lenne szükség, az időközben elavuló régiek helyére. Ugyanis 2008-as gyártású kocsikat is használnak még a megyei mentőszolgálatnál, de tavaly, az új mentők megérkezése előtt még 24 éves, tehát 2001-ben gyártott mentővel is dolgoztak.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

„A 2008-asokat, 2009-eseket, 2013-asokat már kell cserélni. 2013-tól 2019-ig volt egy hatéves kiesés. Ha a folytonosság megmaradt volna, mindenütt jó állapotban lenne az autópark, de hat éven keresztül nem kaptak új mentőautókat a mentőszolgálatok, ezért az autópark elöregedett” – magyarázta a megyei mentőszolgálat vezetője.

Péter Szilárd kérdésünkre azt is elmondta, nincs olyan település, illetve mentőpont a megyében, ahol nagyon sürgető lenne a mentőautók cseréje, ugyanis igyekeznek úgy csoportosítani a gépkocsikat, hogy a régiek mellett mindenütt legyen új is, hogy meghibásodás esetén azonnal tudják helyettesíteni a kieső járművet. Emellett a javításokat is próbálják minél rövidebb idő alatt elvégezni.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Egészségügy
