Közel 10 százalékkal nőtt tavaly a romániai repterek utasforgalma

Tavaly 2024-hez képest 9,5 százalékkal, 26 000 800-ról 28 477 600-ra nőtt a légi utasforgalom Romániában az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adatai szerint.

A bukaresti Henri Coandă repülőtéren 2025-ben 8 539 100 induló és 8 459 700 érkező utast jegyeztek; a kolozsvári Avram Iancu repülőtéren 1 769 400 induló és 1 777 700 érkező utast, a iași-i nemzetközi repülőtéren 1 126 900 induló és 1 116 000 érkező utast regisztráltak – ismerteti az Agerpres.

Külföldről a legtöbb utas Londonból (1 108 803), Milánóból (606 022), Münchenből (441 689), Brüsszelből (398 140), Isztambulból (390 614), Rómából (368 061), Bécsből (347 102), Párizsból (334 100), Madridból (320 947) és Dortmundból (314 378) repült Romániába.

Belföldről a legtöbb utas Londonba (1 098 656), Milánóba (612 378), Münchenbe (435 202), Brüsszelbe (402 502), Isztambulba (384 095), Rómába (366 946), Bécsbe (358 082), Párizsba (337 889) Dortmundba (323 144) és Madridba (314 481) utazott.

Belföldi járatokra a bukaresti Henri Coandă repülőtéren szálltak fel a legtöbben, az összes utas 49,6 százaléka, a második a kolozsvári Avram Iancu repülőtér (18,3 százalék), a harmadik a temesvári Traian Vuia repülőtér (13,1 százalék) repülőtér.