Közel 10 százalékkal nőtt tavaly a romániai repterek utasforgalma

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Tavaly 2024-hez képest 9,5 százalékkal, 26 000 800-ról 28 477 600-ra nőtt a légi utasforgalom Romániában az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adatai szerint.
2026. március 08., 12:092026. március 08., 12:09
A bukaresti Henri Coandă repülőtéren 2025-ben 8 539 100 induló és 8 459 700 érkező utast jegyeztek; a kolozsvári Avram Iancu repülőtéren 1 769 400 induló és 1 777 700 érkező utast, a iași-i nemzetközi repülőtéren 1 126 900 induló és 1 116 000 érkező utast regisztráltak – ismerteti az Agerpres.
Külföldről a legtöbb utas Londonból (1 108 803), Milánóból (606 022), Münchenből (441 689), Brüsszelből (398 140), Isztambulból (390 614), Rómából (368 061), Bécsből (347 102), Párizsból (334 100), Madridból (320 947) és Dortmundból (314 378) repült Romániába.
Belföldről a legtöbb utas Londonba (1 098 656), Milánóba (612 378), Münchenbe (435 202), Brüsszelbe (402 502), Isztambulba (384 095), Rómába (366 946), Bécsbe (358 082), Párizsba (337 889) Dortmundba (323 144) és Madridba (314 481) utazott.
Belföldi járatokra a bukaresti Henri Coandă repülőtéren szálltak fel a legtöbben, az összes utas 49,6 százaléka, a második a kolozsvári Avram Iancu repülőtér (18,3 százalék), a harmadik a temesvári Traian Vuia repülőtér (13,1 százalék) repülőtér.
Az országos cégbíróság (ONRC) vasárnap közzétett adatai szerint idén januárban 5403 cég szűnt meg Romániában, 47,22 százalékkal több, mint 2025 első hónapjában (3670).
Az ország több régiójára érvényes, megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A február 27. és március 5. közötti héten a romániai rendőrök és európai kollégáik 579 olyan személyt azonosítottak, akik figyelmeztető jelzéssel szerepeltek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS).
Bár az utóbbi időszakra felmelegedés volt jellemző, vasárnapra virradóra lehűlt az idő, főként a Csíki-medencében lehetett ezt érezni.
Az Amicus jótékonysági verseny miatt március 8-án vasárnap lezárják Marosvásárhely főterét.
Bűnös viszony, életközépi válság, évtizedes barátságot megkérdőjelező tragédia, Sherlock Holmes-újraértelmezés – ezek közül válogathatunk márciusban a néznivalók tekintetében. Streaming-ajánló.
A tarlótüzek veszélyesek, átterjedhetnek védett területekre, háztartásokra – figyelmeztetnek a Maros megyei tűzoltók a tavasz apropóján, amikor hirtelen megnő a tarlótüzek száma.
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter szombaton azt nyilatkozta: „rendkívül fontosnak” tartja, hogy Romániában az üzemanyag ára ne érje el a két számjegyű tartományt.
Szombaton délután közúti baleset történt a Marosvécshez tartozó Disznajón, ahova két mentőautó szállt ki.
Közlekedési balesetben volt érintett Bukarestben Alexandru Nazare pénzügyminiszter – értesült az Agerpres rendőrségi forrásokból.
