Hűvösen indult a nőnap reggele

Bár az utóbbi időszakra felmelegedés volt jellemző, vasárnapra virradóra lehűlt az idő, főként a Csíki-medencében lehetett ezt érezni.

A legalacsonyabb hőmérsékleti értéket térségünkben Csíkszeredában mérték, ahol mínusz 7,1 Celsius-fok volt, míg Sepsiszentgyörgyön mínusz 5,7 Celsius-fokig süllyedt a hőmérők higanyszála. Maroshévízen mínusz 6,3 Celsius-fokot mértek vasárnap hajnalban, Gyergyóalfaluban pedig mínusz 5,1 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet.

Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is fagypont alatt indult a nőnap reggele: előbbi városban mínusz 3,6 Celsius-fok, utóbbiban mínusz 2,1 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérsékleti érték.