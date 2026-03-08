Hűvösen indult a nőnap reggele

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
Bár az utóbbi időszakra felmelegedés volt jellemző, vasárnapra virradóra lehűlt az idő, főként a Csíki-medencében lehetett ezt érezni.
A legalacsonyabb hőmérsékleti értéket térségünkben Csíkszeredában mérték, ahol mínusz 7,1 Celsius-fok volt, míg Sepsiszentgyörgyön mínusz 5,7 Celsius-fokig süllyedt a hőmérők higanyszála. Maroshévízen mínusz 6,3 Celsius-fokot mértek vasárnap hajnalban, Gyergyóalfaluban pedig mínusz 5,1 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet.
Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is fagypont alatt indult a nőnap reggele: előbbi városban mínusz 3,6 Celsius-fok, utóbbiban mínusz 2,1 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérsékleti érték.
Az Amicus jótékonysági verseny miatt március 8-án vasárnap lezárják Marosvásárhely főterét.
Bűnös viszony, életközépi válság, évtizedes barátságot megkérdőjelező tragédia, Sherlock Holmes-újraértelmezés – ezek közül válogathatunk márciusban a néznivalók tekintetében. Streaming-ajánló.
A tarlótüzek veszélyesek, átterjedhetnek védett területekre, háztartásokra – figyelmeztetnek a Maros megyei tűzoltók a tavasz apropóján, amikor hirtelen megnő a tarlótüzek száma.
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter szombaton azt nyilatkozta: „rendkívül fontosnak” tartja, hogy Romániában az üzemanyag ára ne érje el a két számjegyű tartományt.
Szombaton délután közúti baleset történt a Marosvécshez tartozó Disznajón, ahova két mentőautó szállt ki.
Közlekedési balesetben volt érintett Bukarestben Alexandru Nazare pénzügyminiszter – értesült az Agerpres rendőrségi forrásokból.
Személyautóval ütközött egy mentőautó szombaton Nagyszebenben. A balesetben heten voltak érintettek, köztük egy kiskorú.
Felszentelték és a közösség szolgálatába állították Fogaras városának új ékszerét, az evangélikus óvodát és oktatási központot. A magyar gyerekek jövőjét szolgáló intézmény a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében újult meg.
Tavaly 11 százalékkal csökkent a bűnözés Romániában 2024-hez képest – közölte Cătălin Predoiu tárcavezető a belügyminisztérium 2025-ös tevékenységi mérlegét ismertető eseményen.
Csaknem 600 jobbkormányos autó sofőrjét bírságolták meg a rendőrök egy ellenőrzés során különféle szabályszegések miatt.
szóljon hozzá!