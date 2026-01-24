Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal

Hozzávalók:

1 kg hagyma

50 dkg füstölt oldalas

1 csík szalonna

só és bors

babérlevél

szemes bors

A puliszkához:

1 l víz

25-30 dkg kukoricadara

só ízlés szerint

Elkészítése:

A füstölt oldalast kétujjnyi vastagságú szeletekre vágjuk és egy edényben vízzel, babérlevéllel és egy kevés szemes borssal együtt odatesszük főni. Addig főzzük, amíg a hús megpuhul, majd kiszedjük. A levéből készíthetünk levest. Időközben egy másik edényben a szalonnát apró kockákra vágva megsütjük, a pörcöt kiszedjük és a fennmaradó zsiradékban kissé megpirítjuk az ujjnyi szeletekre vágott hagymát, megszórjuk pirospaprikával, elkavarjuk, majd felengedjük annyi vízzel, ami épp csak elfedi. Megszórjuk sóval, borssal, időnként óvatosan megkavarjuk, hogy minél kevésbé törjön szét. Lassú tűzön, lefödve főni hagyjuk. Mikor megpuhult, hozzáadjuk az oldalast. A puliszkához a vizet a sóval felforraljuk, beleszórjuk a kukoricadarát, majd folyamatosan kavargatva addig főzzük, amíg elválik az edény falától. A puliszkát a hagymatokánnyal kínáljuk.