Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal

Fotó: György Ottilia
Ez igazi helyi klasszikus, ami egyszerű alapanyagokból készül, mégis gazdag ízvilágú fogás. A lassan főtt hagyma édessége, a füstölt hús karaktere és a puliszka tökéletesen kiegészíti egymást.
1 kg hagyma
50 dkg füstölt oldalas
1 csík szalonna
só és bors
babérlevél
szemes bors
A puliszkához:
1 l víz
25-30 dkg kukoricadara
só ízlés szerint
A füstölt oldalast kétujjnyi vastagságú szeletekre vágjuk és egy edényben vízzel, babérlevéllel és egy kevés szemes borssal együtt odatesszük főni. Addig főzzük, amíg a hús megpuhul, majd kiszedjük. A levéből készíthetünk levest. Időközben egy másik edényben a szalonnát apró kockákra vágva megsütjük, a pörcöt kiszedjük és a fennmaradó zsiradékban kissé megpirítjuk az ujjnyi szeletekre vágott hagymát, megszórjuk pirospaprikával, elkavarjuk, majd felengedjük annyi vízzel, ami épp csak elfedi. Megszórjuk sóval, borssal, időnként óvatosan megkavarjuk, hogy minél kevésbé törjön szét. Lassú tűzön, lefödve főni hagyjuk. Mikor megpuhult, hozzáadjuk az oldalast. A puliszkához a vizet a sóval felforraljuk, beleszórjuk a kukoricadarát, majd folyamatosan kavargatva addig főzzük, amíg elválik az edény falától. A puliszkát a hagymatokánnyal kínáljuk.
