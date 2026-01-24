Rovatok
Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal

hagymatokány, puliszka, oldalas, recept, ízvilág

Fotó: György Ottilia

Ez igazi helyi klasszikus, ami egyszerű alapanyagokból készül, mégis gazdag ízvilágú fogás. A lassan főtt hagyma édessége, a füstölt hús karaktere és a puliszka tökéletesen kiegészíti egymást.

György Ottilia

2026. január 24., 12:502026. január 24., 12:50

Hozzávalók:

  • 1 kg hagyma

  • 50 dkg füstölt oldalas

  • 1 csík szalonna

  • só és bors

  • babérlevél

  • szemes bors

A puliszkához:

  • 1 l víz

  • 25-30 dkg kukoricadara

  • só ízlés szerint

Elkészítése:

A füstölt oldalast kétujjnyi vastagságú szeletekre vágjuk és egy edényben vízzel, babérlevéllel és egy kevés szemes borssal együtt odatesszük főni. Addig főzzük, amíg a hús megpuhul, majd kiszedjük. A levéből készíthetünk levest. Időközben egy másik edényben a szalonnát apró kockákra vágva megsütjük, a pörcöt kiszedjük és a fennmaradó zsiradékban kissé megpirítjuk az ujjnyi szeletekre vágott hagymát, megszórjuk pirospaprikával, elkavarjuk, majd felengedjük annyi vízzel, ami épp csak elfedi. Megszórjuk sóval, borssal, időnként óvatosan megkavarjuk, hogy minél kevésbé törjön szét. Lassú tűzön, lefödve főni hagyjuk. Mikor megpuhult, hozzáadjuk az oldalast. A puliszkához a vizet a sóval felforraljuk, beleszórjuk a kukoricadarát, majd folyamatosan kavargatva addig főzzük, amíg elválik az edény falától. A puliszkát a hagymatokánnyal kínáljuk.

Recept
