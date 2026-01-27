Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át

Benzinkúti túlélőcsomagok, backstage-luxus és legendás csalódások – a Turnékonyha második fogásában a DreamFlow mesél arról, hogyan alakul az evés rendje ott, ahol mindig a koncert az első.

A turnézás egyik leggyorsabban megtanulható alapszabálya, hogy az étkezés ritkán illeszkedik a klasszikus napirendbe. A DreamFlow esetében sincs ez másként: legtöbbször a koncertek után jut idő csak az evésre, akkor, amikor végre megáll az idő egy kicsit, és nem kell rohanni se próbára, se hangbeállásra.

Egy backstage akkor válik élhetővé, ha megvannak az alapok. A DreamFlow számára ez elsősorban az innivalót és némi nassolnivalót jelenti. Ezekkel egy darabig tökéletesen elvannak – legalábbis addig, amíg az éhség nem kezd komolyabb igényeket támasztani. A skála azonban széles. Mint mesélték, a zenekar eddigi egyik legjobb backstage-élménye szinte egy elegáns étterem kínálatával vetekedett: kacsasült, marhasteak, panírozott pisztráng, disznóoldalas – valódi „fancy” fogások sorakoztak az asztalon. Az ellenpont pedig örökre beégett az emlékezetbe: krumpli nélküli krumpligulyás, a tetején jó kétujjnyi zsírréteggel. Egy olyan fogás, ami után az ember óhatatlanul elgondolkodik azon, mit is jelent valójában a kompromisszum.

Vannak ételek, amelyek egy turnén különösen csábítóak. Erdélyben ilyen a miccs. Szinte magától értetődő választásnak tűnik, sokszor esnek is a kísértésbe, ám a lelkesedés nem mindig tart sokáig. Elég gyorsan kiderül, hogy nem feltétlenül azt kapják, amire előzetesen számítottak. A tanulság visszatérő: a megszokás és az elvárás nem mindig jár kéz a kézben a valósággal.

Persze teljes koplalásról szó sincs. A zenekar kellően tapasztalt ahhoz, hogy induláskor már az első benzinkútnál mindenki bebiztosítsa magát egy kisebb túlélőcsomaggal. Ezek a csomagok csendben lapulnak a táskákban, de vészhelyzetben – hosszú utazás, csúszó program, elmaradó vacsora – aranyat érnek.

Amikor az étel menti meg a napot

Egy turnén nem minden nap alakul ideálisan. Hosszú utak, technikai problémák, feszített tempó – mind hozzátartozik a csomaghoz. Ilyenkor különösen sokat számít, ha a nap végén egy rendes vacsora várja az embert. Volt már olyan helyszín a DreamFlow életében, ahol a kaja konkrétan megmentette az estét. Egy kellemetlen nap után kevés dolog tud akkora lelki fordulatot hozni, mint egy jól eltalált, kiadós étkezés.

Benzinkútlogika és a gulyás előjele

Utazás közben a benzinkút a legbiztosabb pont. A kínálat nagyjából mindenhol ugyanaz, így nincs sok meglepetés, és az ember nagy eséllyel azt találja, amiért bement. Alternatívaként szóba jöhetnek a bevásárlóközpontok is: itt mindenki gyorsan beszerezheti a saját ízlésének megfelelő ételt, anélkül hogy túl sok idő menne el.

A turné során kialakul egyfajta gasztro-radar is. Ha például gulyás készül, azt sokszor már jóval a felszolgálás előtt sejteni lehet. Az egyhasználatos kanál és villa gondosan egymás mellé helyezve, a friss kenyér, a kovászos uborka – és persze a távolból közeledő, szervezői egyenruhát viselő néni, aki óvatos léptekkel próbálja kilötybölés nélkül célba juttatni az egyhasználatos műanyag tányér narancssárga tartalmát. Ilyenkor nincs szükség magyarázatra.

Gasztro-navigátorok a fedélzeten

Nem mindegy, ki dönt arról, hol eszik a csapat. Erdélyi turnékon Zsuzsi az, aki mindig tudja, merre érdemes indulni, és rendre ő végzi az étteremkutatást. Magyarországon, különösen Budapesten, Boti viszi a prímet. Igaz, ő általában mindig ugyanarra az egy helyre viszi a zenekart – de mivel ott minden alkalommal nagyon jót esznek, ez senkiben nem hagy hiányérzetet.

Fellépés előtt visszafogottan, utána szabadság

Koncert előtt a DreamFlow nem bonyolítja túl a dolgot: a cél csupán annyi, hogy ne üres gyomorral kelljen színpadra állni. Egy könnyű falat még belefér, de a valódi étkezés a koncert utánra marad. Akkor viszont bármi jöhet.

A koncert utáni első gondolatot illetően megoszlik a zenekar: van, aki azonnal inni szeretne, más inkább enni. Egy dologban viszont teljes az egyetértés: ilyenkor nem álmos senki sem. Előfordult már, hogy egy jól sikerült buli után hajnalban indultak kaját vadászni – sikertelenül, végül éhesen feküdtek le. Ezek az esték később legendává nemesülnek.

Csokitojás meglepetéssel, Gyergyó és az útravaló

Ha a DreamFlow turné egy íz lenne, akkor az, a zenekar szerint, Kinder Joy lenne – mert örömet szerez, és mindig tartogat valami meglepetést. Gasztronómiai szempontból Gyergyószentmiklós biztos pont: itt található a törzshelyük, a Pálya Bisztró, ami számukra egyszerűen „a legjobb hely”.

Útravaló tanácsuk az első turnéra induló zenekaroknak egyszerű, mégis tapasztalatból fakad: nem célravezető túlságosan válogatósnak lenni, és amikor csak lehet, a hétköznapokban érdemes egészségesen táplálkozni. A turnézás és a koncertezés közben ugyanis egy egészséges életvitel fenntartása az egyik legnagyobb kihívás.