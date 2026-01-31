Tormás céklasaláta – videó

A rántott és sült húsok, halak mellé jó választás köretként a tormás céklasaláta, ami finom, egészséges és jól mutat a tányéron.
Hozzávalók:
1 kg cékla;
2 db alma;
10 dkg tejföl;
10 dkg majonéz;
1 ek mustár;
1-2 ek reszelt torma;
1 db citrom reszelt héja;
0,5 db citrom leve;
1-2 ek cukor;
só.
Elkészítés:
a céklát villával jól megszurkáljuk. Egy tepsi aljára vastag sóágyat szórunk, ráhelyezzük a céklát, lefedjük alufóliával és 180°-os sütőben 1,5-2 óra alatt puhára sütjük;
miután elkészült a cékla, leszedjük a fóliát és hagyjuk teljesen kihűlni. Meghámozzuk, majd kb. 1 cm-es kockákra vágjuk;
az almát meghámozzuk és a céklával azonos méretűre vágjuk;
az összes többi alapanyagot egy nagy tálban összekeverjük, ízlés szerint sózzuk;
a céklát és az almát alaposan összeforgatjuk a mártással, és tálalás előtt legalább 2 órát, de akár egy éjszakát is pihentethetjük hűtőben.
Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.
Olajban úszó csipsz helyett ropogós alternatíva: házi zöldségcsipsz könyv mellé. Egyszerű alapanyagokból, kevés olajjal, sütőben vagy fritőzben – nassolás bűntudat nélkül.
Miközben az erdő ősszel színesbe borul és a levelek lassan lehullanak a lombhullató fák ágairól, a fenyők és más örökzöldek csendben megtartják zöld ruhájukat a tél folyamán is.
A tojással töltött fasírt igazi vendégváró fogás: mutatós, laktató és biztos siker minden ebédnél. Ráadásul sokkal egyszerűbb elkészíteni, mint elsőre gondolnánk.
Egy magyar Úr New Yorkból – Kövi Pál és az Erdélyi lakoma címmel nyílt kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, amelyen jeles személyiség életébe engednek betekintést, aki könyvével a 20. század receptjeit mentette át az utókornak.
Benzinkúti túlélőcsomagok, backstage-luxus és legendás csalódások – a Turnékonyha második fogásában a DreamFlow mesél arról, hogyan alakul az evés rendje ott, ahol mindig a koncert az első.
Ezt a válogatást akkor válasszuk, amikor nemcsak jól szeretnénk lakni, hanem igazán jóleső, kiegyensúlyozott falatokra vágyunk.
Ez igazi helyi klasszikus, ami egyszerű alapanyagokból készül, mégis gazdag ízvilágú fogás. A lassan főtt hagyma édessége, a füstölt hús karaktere és a puliszka tökéletesen kiegészíti egymást.
A saláta nem csak „nyúlkaja” és nem csak az fogyaszthatja, aki fogyókúrázik. Pontosan az ilyen tévhitek megcáfolására választott salátareceptet A pszichológus konyhája házigazdája, Dimény-Varga Tünde pszichológus és gasztroblogger.
A keményebb téli idő beálltával elérkezett a gyanták gyűjtésének ideje. Enyhébb időjárás esetén folyékonyabbak és nagyon ragadnak, így emiatt a téli hideg kedvez a leginkább a gyűjtés szempontjából. Ismerkedjünk meg a felhasználásuk lehetőségeivel.
Mindössze harminc perc alatt, könnyen elkészíthető két adagnyi ebből a finomságból.
szóljon hozzá!