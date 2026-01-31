Tormás céklasaláta – videó

Hozzávalók:

Elkészítés:

a céklát villával jól megszurkáljuk. Egy tepsi aljára vastag sóágyat szórunk, ráhelyezzük a céklát, lefedjük alufóliával és 180°-os sütőben 1,5-2 óra alatt puhára sütjük;

miután elkészült a cékla, leszedjük a fóliát és hagyjuk teljesen kihűlni. Meghámozzuk, majd kb. 1 cm-es kockákra vágjuk;

az almát meghámozzuk és a céklával azonos méretűre vágjuk;

az összes többi alapanyagot egy nagy tálban összekeverjük, ízlés szerint sózzuk;