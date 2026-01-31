Rovatok
Tormás céklasaláta – videó

A rántott és sült húsok, halak mellé jó választás köretként a tormás céklasaláta, ami finom, egészséges és jól mutat a tányéron.

Liget

2026. január 31., 13:142026. január 31., 13:14

Hozzávalók:

  • 1 kg cékla;

  • 2 db alma;

  • 10 dkg tejföl;

  • 10 dkg majonéz;

  • 1 ek mustár;

  • 1-2 ek reszelt torma;

  • 1 db citrom reszelt héja;

  • 0,5 db citrom leve;

  • 1-2 ek cukor;

  • só.

Elkészítés:

  • a céklát villával jól megszurkáljuk. Egy tepsi aljára vastag sóágyat szórunk, ráhelyezzük a céklát, lefedjük alufóliával és 180°-os sütőben 1,5-2 óra alatt puhára sütjük;

  • miután elkészült a cékla, leszedjük a fóliát és hagyjuk teljesen kihűlni. Meghámozzuk, majd kb. 1 cm-es kockákra vágjuk;

  • az almát meghámozzuk és a céklával azonos méretűre vágjuk;

  • az összes többi alapanyagot egy nagy tálban összekeverjük, ízlés szerint sózzuk;

  • a céklát és az almát alaposan összeforgatjuk a mártással, és tálalás előtt legalább 2 órát, de akár egy éjszakát is pihentethetjük hűtőben.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept Gasztroliget Repeta
Hirdetés
