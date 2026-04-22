Nem mentek Bukarestbe tiltakozni, biztatónak vélték az államtitkár szavait

Elhalasztották a szerdára tervezett tiltakozást a kombinát alkalmazottai

Elhalasztották a szerdára tervezett tiltakozást a kombinát alkalmazottai

Fotó: Haáz Vince

Utolsó percben halasztotta el a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete a szerdára, Bukarestbe tervezett tüntetést, miután Emil Almășan szakszervezeti vezető úgy értékelte, hogy előrelépés történt a cég megvásárlása kapcsán.

Simon Virág

2026. április 22., 10:382026. április 22., 10:38

Száz alkalmazottal készült Bukarestbe tüntetni a vegyipari kombinát szakszervezete, miután több mint egy éve nem történt előrehaladás a cég eladásával kapcsolatos tárgyalásokban, és

május elsejétől csaknem ezer alkalmazott veszítheti el a munkáját.

A svájci tulajdonú gyár iránt az állami tulajdonban lévő Romgaz érdeklődik.

Szerdán reggel Emil Almășan szakszervezeti vezető azzal indokolta a tüntetés elhalasztását, hogy biztatónak értékeli Cristian Bușoi energiaügyi minisztériumi államtitkár keddi nyilatkozatát: az állam elvi döntést hozott az Azomureș ügyében, és a két vállalat közötti tárgyalások előrehaladtak.

„Most azt várjuk, hogy mindez hogyan válik konkrétummá.

Az idő gyorsan telik az Azomureș alkalmazottai számára, és minden nap kulcsfontosságú a jövőjük szempontjából.

Itt vagyunk, hogy harcoljunk értük, és ha szükséges, újra sztrájkolni fogunk.”

A szakszervezeti vezető azt is kifejtette, hogy a jelenlegi politikai helyzetben már nem látták értelmét Bukarestbe utazni, hiszen

nem tudták, hogy kivel lehet érdemben tárgyalni a minisztériumban.

Várják, hogyan alakulnak a vállalat eladásával kapcsolatos tárgyalások.

Cristian-Silviu Bușoi, az energiaügyi minisztérium államtitkára kedden azt nyilatkozta, hogy az Azomureș Romgaz általi átvételéről folytatott tárgyalások előrehaladott szakaszban vannak, miután az állami vállalat már ajánlatot tett a kombinát részvényeseinek.

Előrehaladott tárgyalások zajlanak az Azomureș felvásárlásáról
Előrehaladott szakaszba léptek a tárgyalások a Romgaz és az Azomureș között, miután a Romgaz már konkrét ajánlatot tett a műtrágyagyár részvényeseinek – jelentette ki Cristian-Silviu Bușoi, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

Megélhetésükért aggódnak, a politikusok segítségét kérték a vegyipari kombinát alkalmazottai
A marosvásárhelyi vegyipari kombinát és a Romgaz közötti tárgyalásokat nem tudják befolyásolni, de a miniszterelnök segítségét kérik a műtrágyagyár megmentése érdekében – ígérték a szakszervezeti vezetőkkel találkozó Maros megyei parlamenti képviselők.

Munkahelyüket féltve tüntettek a vegyipari kombinát alkalmazottai
Utcára vonult kedden délelőtt a marosvásárhelyi vegyipari kombinát több mint háromszáz alkalmazottja, hogy a gyár megmentését követelje. A tüntetők szerint a kormány kezében van az üzem sorsa, amely egy hónap múlva végleg bezárhat.

Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján
Már az első napon forgalmi káoszt okozott az új jelzőlámpa, csúcsidőben nem lesz piros
Nagy esély előtt az FK Csíkszereda: nemzetközi kupaszereplésért harcolhatnak
„Ez egy másik mozi”. Kelemen Hunor elárulta a Krónikának, Magyar Péter kérte-e a lemondását
Botlott a címvédő, ezt nem használta ki a listavezető az Udvarhely körzeti rangadója előtt
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
2026. április 21., kedd

Előrehaladott tárgyalások zajlanak az Azomureș felvásárlásáról

Előrehaladott szakaszba léptek a tárgyalások a Romgaz és az Azomureș között, miután a Romgaz már konkrét ajánlatot tett a műtrágyagyár részvényeseinek – jelentette ki Cristian-Silviu Bușoi, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

Már az első napon forgalmi káoszt okozott az új jelzőlámpa, csúcsidőben nem lesz piros

Átalakítják a jelzést a frissen beüzemelt szemaforon, miután hétfőn hatalmas autósorok alakultak ki Marosvásárhely és Marosszentgyörgy között.

Új kezdet a hetes iskolában: a megszűnt osztály helyett új ötödiket indítanának

Országos figyelmet kapott a marosvásárhelyi 7-es számú iskola tavaly, amikor egyetlen gyermek maradt egy osztályban, emiatt meg is szűnt az osztály. Most új fejezetet nyitnának: szeptembertől intenzív angol ötödik osztályt indítanának a román tagozaton.

Föld napi programokkal készül a marosvásárhelyi állatkert

Közösségi programokkal, faültetéssel, látványetetésekkel és interaktív játékokkal készül a marosvásárhelyi állatkert április 22-én, a Föld napján.

Továbbra sincs előrelépés, Bukarestbe mennek tiltakozni a vegyipari kombinát szakemberei

Az államnak nem számítanak a munkások, a mezőgazdászok és az élelmiszer-termelés? – tette fel a kérdést az Azomaros vegyipari kombinát szakszervezeti vezetője hétfői sajtótájékoztatóján, ahol bejelentette: szerdán Bukarestbe mennek tiltakozni.

Bankkártya-hamisításra alkalmas eszközöket foglalt le a DIICOT Maros megyében

Bankkártya-adatok másolására alkalmas eszközöket foglaltak le hétfői házkutatásaik során Maros megyében a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) munkatársai, akik három ember ellen indítottak nyomozást az ügyben.

Már megint a szegényebbeken a sor: az ingyenes iskolán kívüli tevékenységeken spórolna a minisztérium

Tízszázalékos költségcsökkentést kér a tanügyminisztérium az iskolán kívüli tevékenységeket biztosító intézményeknél, ami állások megszüntetését és ingyenes foglalkozások leállását is hozhatja.

Jelzőlámpát szereltek Marosszentgyörgy forgalmas útkereszteződésébe

Üzembe helyezték az új jelzőlámpát Marosszentgyörgyön az Észak utca és Kápolna utca kereszteződésénél hétfőn.

Háztűzben vesztette életét egy férfi

Kigyulladt lakóházban vesztette életét egy férfi vasárnapra virradó éjjel a Maros megyei Csatófalván.

Lakóház gyulladt ki Kibéden - egy nő pánikrohamot kapott

Mintegy 150 négyzetméteren pusztított a tűz vasárnapra virradóra egy kibédi lakóháznál, ahol a melléképületek is lángba borultak. Egy nőt a helyszínen pánikroham miatt kellett ellátni.

