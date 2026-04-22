Elhalasztották a szerdára tervezett tiltakozást a kombinát alkalmazottai
Fotó: Haáz Vince
Utolsó percben halasztotta el a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete a szerdára, Bukarestbe tervezett tüntetést, miután Emil Almășan szakszervezeti vezető úgy értékelte, hogy előrelépés történt a cég megvásárlása kapcsán.
Száz alkalmazottal készült Bukarestbe tüntetni a vegyipari kombinát szakszervezete, miután több mint egy éve nem történt előrehaladás a cég eladásával kapcsolatos tárgyalásokban, és
A svájci tulajdonú gyár iránt az állami tulajdonban lévő Romgaz érdeklődik.
Szerdán reggel Emil Almășan szakszervezeti vezető azzal indokolta a tüntetés elhalasztását, hogy biztatónak értékeli Cristian Bușoi energiaügyi minisztériumi államtitkár keddi nyilatkozatát: az állam elvi döntést hozott az Azomureș ügyében, és a két vállalat közötti tárgyalások előrehaladtak.
Emil Almășan szakszervezeti vezető
Fotó: Haáz Vince
„Most azt várjuk, hogy mindez hogyan válik konkrétummá.
Itt vagyunk, hogy harcoljunk értük, és ha szükséges, újra sztrájkolni fogunk.”
A szakszervezeti vezető azt is kifejtette, hogy a jelenlegi politikai helyzetben már nem látták értelmét Bukarestbe utazni, hiszen
Várják, hogyan alakulnak a vállalat eladásával kapcsolatos tárgyalások.
Cristian-Silviu Bușoi, az energiaügyi minisztérium államtitkára kedden azt nyilatkozta, hogy az Azomureș Romgaz általi átvételéről folytatott tárgyalások előrehaladott szakaszban vannak, miután az állami vállalat már ajánlatot tett a kombinát részvényeseinek.
Előrehaladott szakaszba léptek a tárgyalások a Romgaz és az Azomureș között, miután a Romgaz már konkrét ajánlatot tett a műtrágyagyár részvényeseinek – jelentette ki Cristian-Silviu Bușoi, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.
A marosvásárhelyi vegyipari kombinát és a Romgaz közötti tárgyalásokat nem tudják befolyásolni, de a miniszterelnök segítségét kérik a műtrágyagyár megmentése érdekében – ígérték a szakszervezeti vezetőkkel találkozó Maros megyei parlamenti képviselők.
Utcára vonult kedden délelőtt a marosvásárhelyi vegyipari kombinát több mint háromszáz alkalmazottja, hogy a gyár megmentését követelje. A tüntetők szerint a kormány kezében van az üzem sorsa, amely egy hónap múlva végleg bezárhat.
Előrehaladott szakaszba léptek a tárgyalások a Romgaz és az Azomureș között, miután a Romgaz már konkrét ajánlatot tett a műtrágyagyár részvényeseinek – jelentette ki Cristian-Silviu Bușoi, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.
szóljon hozzá!