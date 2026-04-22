Utolsó percben halasztotta el a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete a szerdára, Bukarestbe tervezett tüntetést, miután Emil Almășan szakszervezeti vezető úgy értékelte, hogy előrelépés történt a cég megvásárlása kapcsán.

Simon Virág 2026. április 22., 10:382026. április 22., 10:38

Száz alkalmazottal készült Bukarestbe tüntetni a vegyipari kombinát szakszervezete, miután több mint egy éve nem történt előrehaladás a cég eladásával kapcsolatos tárgyalásokban, és

május elsejétől csaknem ezer alkalmazott veszítheti el a munkáját.

A svájci tulajdonú gyár iránt az állami tulajdonban lévő Romgaz érdeklődik. Szerdán reggel Emil Almășan szakszervezeti vezető azzal indokolta a tüntetés elhalasztását, hogy biztatónak értékeli Cristian Bușoi energiaügyi minisztériumi államtitkár keddi nyilatkozatát: az állam elvi döntést hozott az Azomureș ügyében, és a két vállalat közötti tárgyalások előrehaladtak.

Emil Almășan szakszervezeti vezető Fotó: Haáz Vince

„Most azt várjuk, hogy mindez hogyan válik konkrétummá.

Az idő gyorsan telik az Azomureș alkalmazottai számára, és minden nap kulcsfontosságú a jövőjük szempontjából.

„Itt vagyunk, hogy harcoljunk értük, és ha szükséges, újra sztrájkolni fogunk." A szakszervezeti vezető azt is kifejtette, hogy a jelenlegi politikai helyzetben már nem látták értelmét Bukarestbe utazni, hiszen

nem tudták, hogy kivel lehet érdemben tárgyalni a minisztériumban.