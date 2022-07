Felmérik a csíkszeredai fák állapotát, lesznek, amiket ki kell majd vágni

első körben a zöldövezetek fizikai feltérképezése készül el, amelyhez tavasszal fogott hozzá Magyarosi Károly kolozsvári arborista, aki a zöldkataszteri felmérés mellett 500 jellegzetes fa részletes, háromnyelvű adatlapját is összeállítja.

Mindezeket az információkat majd digitális formában is elérhetővé teszik a lakosok számára, ugyanis egy applikációt is létrehoznak, amelyen keresztül a városháza kertészete jelezni tudja, hol tervez beavatkozásokat, illetve a lakók is jelezhetik, ha valahol gond van a fákkal, növényzettel. Burista Csilla, a városi kertészet vezetője elmondta: