Ismét elérhetővé vált több vizsgálat a csíkszeredai poliklinikán

Ezek a modern eszközök csak különleges védelmi intézkedések mellett és speciális engedélyekkel működtethetők
Fotó: Csíkszeredai Kórház
Újraindul a röntgen-, a mammográfiás vizsgálat és a csontsűrűségmérés a csíkszeredai járóbetegrendelőben, miután a megyei kórház beszerezte a szükséges sugárvédelmi engedélyeket.
Június 2-tól minden munkanapon az alábbi órarend szerint várják a pácienseket a vizsgálatokra.
A röntgenvizsgálat 8 és 14 óra között zajlik, csak előjegyzés alapján. Kivételt képeznek a tüdőfelvételek, az arcüreg-felvételek és az akut traumás esetek, ezekhez nem szükséges időpontfoglalás. Előjegyzést a 0758250738-as telefonszámon lehet kérni. Az eredményeket 12 órán belül adják ki.
A csontsűrűségmérés 11 és 14 óra között zajlik. Időpontot a 0751144590-es telefonszámon lehet kérni naponta 11 és 13 óra között. Az eredményt helyben állítják ki. A vizsgálat a perimenopauzás, menopauzás és menopauza utáni időszakban lévő nőknek, valamint az 50 év feletti férfiaknak javasolt.
A mammográfiás vizsgálatok 8.30 és 11 óra között zajlanak. A vizsgálatok eredményeit naponta 13 és 14.30 között adják ki a poliklinika információs pultjánál.
Az utóbbi két vizsgálatot fizetés ellenében is elvégzik, de beutalóra, küldőpapírra így is szükség lesz.
A kórház központi épületének földszintjén továbbra is működni fog a röntgen az egynapos bennfekvésre érkező, az onkológiai és az ortopédiai járóbeteg-páciensek számára. Számukra nem szükséges előjegyzés, a beteget közvetlenül a szakorvos küldi vizsgálatra – tájékoztat a kórház.
