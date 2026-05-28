Ismét elérhetővé vált több vizsgálat a csíkszeredai poliklinikán

Ezek a modern eszközök csak különleges védelmi intézkedések mellett és speciális engedélyekkel működtethetők

Ezek a modern eszközök csak különleges védelmi intézkedések mellett és speciális engedélyekkel működtethetők

Fotó: Csíkszeredai Kórház

Újraindul a röntgen-, a mammográfiás vizsgálat és a csontsűrűségmérés a csíkszeredai járóbetegrendelőben, miután a megyei kórház beszerezte a szükséges sugárvédelmi engedélyeket.

Székelyhon

2026. május 28., 19:052026. május 28., 19:05

Június 2-tól minden munkanapon az alábbi órarend szerint várják a pácienseket a vizsgálatokra.

A röntgenvizsgálat 8 és 14 óra között zajlik, csak előjegyzés alapján. Kivételt képeznek a tüdőfelvételek, az arcüreg-felvételek és az akut traumás esetek, ezekhez nem szükséges időpontfoglalás. Előjegyzést a 0758250738-as telefonszámon lehet kérni. Az eredményeket 12 órán belül adják ki.

A csontsűrűségmérés 11 és 14 óra között zajlik. Időpontot a 0751144590-es telefonszámon lehet kérni naponta 11 és 13 óra között. Az eredményt helyben állítják ki. A vizsgálat a perimenopauzás, menopauzás és menopauza utáni időszakban lévő nőknek, valamint az 50 év feletti férfiaknak javasolt.

A mammográfiás vizsgálatok 8.30 és 11 óra között zajlanak. A vizsgálatok eredményeit naponta 13 és 14.30 között adják ki a poliklinika információs pultjánál.

Az utóbbi két vizsgálatot fizetés ellenében is elvégzik, de beutalóra, küldőpapírra így is szükség lesz.

A kórház központi épületének földszintjén továbbra is működni fog a röntgen az egynapos bennfekvésre érkező, az onkológiai és az ortopédiai járóbeteg-páciensek számára. Számukra nem szükséges előjegyzés, a beteget közvetlenül a szakorvos küldi vizsgálatra – tájékoztat a kórház.

Csíkszék Csíkszereda Egészségügy
A rovat további cikkei

2026. május 28., csütörtök

Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják Andrew Tate-et Romániában

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei csütörtökön elrendelték a nyomozás kiterjesztését gyűlöletkeltés vagy diszkrimináció bűncselekménye miatt Andrew Tate esetében.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Június 1-jén a marosvásárhelyi vár a gyerekek világává változik!

Szeretettel várunk mindenkit 2026. június 1-jén, hétfőn 9:00 és 12:00 óra között az Utazás a gyermekkor világában eseményre.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Fiatalok, akik nem csinálnak semmit

Az Európai Unióban a 15 és 29 év közötti nem dolgozó és oktatási vagy képzési programban sem részt vevő fiatalok aránya a 2015-ös 15,2 százalékról 2025-re 11 százalékra csökkent, de Romániában továbbra is a legmagasabb ez az arány.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Szemetes kukában vitték be ajánlatukat a városházára Marosvásárhelyen

Szemeteskukában hozták a marosvásárhelyi városházára az ajánlatukat a Sylevy cég képviselői, mert szeretnék tovább is biztosítani az utcai takarítást. Soós Zoltán polgármester szerint olyan cégeket hívtak meg, akikkel nem volt jogi vitájuk.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Gyalogátkelőn gázoltak el egy rolleres kislányt, mentőhelikopter vitte kórházba

Gyalogátjárón ütöttek el egy 13 éves gyermeket szerda délután Szentkatolnán. A rendőrség vizsgálatai szerint a kislány rollerrel kelt át a zebrán, amikor a baleset bekövetkezett.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Bukarestben tiltakoznak a Sanitas tagjai az új közalkalmazotti bértörvény ellen

A Sanitas szakszervezeti tagjai csütörtökön sztrájkőrséget tartanak a munkaügyi minisztérium székhelye előtt.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Tűz ütött ki a csíksomlyói romatelepen, egy ember megsérült

Lángra kapott egy melléképület csütörtökön Csíksomlyón a Somlyó 33-ként ismert romatelepen. A tűzeset során egy ember a karján égési sérüléseket szenvedett. A hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Szívesen lenne házigazdája Bukarest a 2028-as UEFA Európa-liga döntőjének

Ciprian Ciucu főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán bejelentette, hogy aláírta Bukarest pályázati dossziéját a 2028-as UEFA Európa-liga-döntő megrendezésére.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

68 éves melegrekord dőlt meg Budapesten

Megdőlt a fővárosi melegrekord szerdán – közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön a Facebook-oldalán.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

A benne ülő gyerekkel együtt lopott el egy autót egy férfi

Lopás vétsége és más bűncselekmények miatt emeltek vádat egy magyarországi férfival szemben, aki úgy vitt el egy idegen kocsit, hogy abban benne volt a tulajdonos gyermeke – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

2026. május 28., csütörtök

