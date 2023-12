Nemsokára megszűnik a torlódás Madéfalván

Noha az utóbbi időben csökkent a torlódás, tavasz óta tartanak Madéfalván, a nagy forgalmú E 578-as út egy-egy szakaszán a munkálatok miatt bevezetett forgalmi korlátozások. Nemsokára feloldják a fél útpályás lezárásokat, de a járda- és bicikliút kialakítása még nem fejeződött be, ezt tavasszal folytatják.

Több munkálat is zajlott egyszerre az E578-as út mentén idén a felcsíki községekben, elsősorban a gázvezeték-építés miatt kellett ásni, emiatt pedig egy-egy szakaszon forgalmi korlátozásokat vezettek be.

Madéfalván viszont az átlagnál is jóval nehezebben lehetett áthaladni, mert ott a gázvezeték mellett, azzal egy időben esővíz-elvezető rendszer, illetve járda és kerékpárút is épült az úttest két oldalán.

Szentes Csaba madéfalvi polgármester szerint a torlódás csökkenéséhez hozzájárult, hogy a gázvezetékek lefektetése befejeződött, ugyanakkor az esővíz-elvezető rendszer vezetékei is a földben vannak. Mint elmondta,

Arra a szakaszra, ahol elkészült az alapozás, és a szegélyköveket is elhelyezték, az aszfaltot el fogják teríteni, a további szakaszokon viszont csak tavasszal folytatódik a munka

– ismertette a községvezető. Hat buszmegállót is kialakítanak a főút mentén, ahová a buszok félrehúzhatnak, így nem akadályozzák a forgalmat, és a balesetveszély is mérséklődik. A Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) támogatásával zajló beruházás költsége, amely a még nem aszfaltozott madéfalvi utcák korszerűsítését is tartalmazza, a többszöri költségkiegészítés nyomán meghaladja a 10 millió lejt.