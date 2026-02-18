Rovatok
Hőlégballonnal Háromszék fölött – Csernátonban találkoznak a sportág szerelmesei

A szervezők bíznak abban, hogy a hétvégi hőlégballonos találkozót nem zavarja meg a szeles időjárás

A szervezők bíznak abban, hogy a hétvégi hőlégballonos találkozót nem zavarja meg a szeles időjárás

Fotó: Kovács Gyula személyes archívuma

Két év kihagyás után újra lesz hőlégballonos találkozó Háromszéken. A repülés eme válfajának szerelmesei ez alkalommal a felsőcsernátoni Malomkertben gyűlnek össze, de laikus érdeklődőkre is számítanak.

Kocsis Károly

2026. február 18., 19:502026. február 18., 19:50

Székelyföld térképén sokáig a Szováta melletti Vármező, illetve miután onnan átköltözött, Nyárádköszvényes jelentette az ilyen jellegű fesztiválok egyedüli helyszínét, a 19. Hőlégballon Parádét tavaly szeptemberben tartották. A Kézdivásárhelyhez tartozó Fortyogófürdőn 2022-ben és 2023-ban szervezték meg, idén február 19–22. között a felsőcsernátoni Malomkertben zajlik a harmadik háromszéki hőlégballonos találkozó.

Amint azt Kovács Gyula, a társszervező X Balloon vezetője lapunknak magyarázta,

elsősorban időjárási tényezők miatt döntöttek a helyszínváltoztatás mellett,

abban bíznak, hogy az Alsó- és Felsőcsernáton közötti réten, ahonnan a felszállásokat tervezik, kedvezőbbek lesznek a szélviszonyok. Persze, az is előfordulhat, hogy ehhez távolabbra kell utazniuk, mondjuk Hargitafürdőre vagy Brassópojánára, de bízik abban, hogy végig helyben tudnak maradni.

Kovács Gyula hét éve hőlégballonozik Galéria

Kovács Gyula hét éve hőlégballonozik

Fotó: Kocsis Károly

Ez már csak azért is üdvözlendő lenne, mert az Erősödő Kárpát-medence program, illetve a BGA támogatását is élvező háromnapos eseményre laikus érdeklődők is ellátogathatnak, olyanok, akik szeretnék behatóbban tanulmányozni a hőlégballonok működését, azt megismertetni gyerekeikkel, unokáikkal, de természetesen repülni is lehet velük a helyek függvényében. Igaz, utóbbi pénzbe kerül,

egy órányi lebegés felnőtteknek 850 lejbe, gyerekeknek a felébe kerül,

de most (illetve február folyamán végig) 14 százalékos kedvezménnyel lehet jegyet váltani (részletek a 0744 905 747-es telefonszámon). Sőt, ugyanilyen feltételekkel ajándékutalványt is lehet vásárolni, amely egész évben felhasználható az X Ballonnál.

Akár a felhők közé is felvisz kimondani a boldogító igent! Galéria

Akár a felhők közé is felvisz kimondani a boldogító igent!

Fotó: Kovács Gyula személyes archívuma

A repülést választók ugyanakkor közös ebéden vehetnek részt a pilótákkal, faggathatják őket élményeikről, kalandjaikról, elmélyülhetnek eme sportág csodálatos világában, a ballonozás rejtelmeiben. A Malomkertbe 6 négytagú csapatot várnak, hármat Romániából, hármat az anyaországból (tagjaik mindannyian képzett ballonosok), továbbá két paramotoros siklóernyőst. Melléjük sorakozik fel a házigazda, valamint a társszervező P&I Sport Klub Kézdivásárhelyről.

Kézdivásárhely madártávlatból Galéria

Kézdivásárhely madártávlatból

Fotó: Kovács Gyula személyes archívuma

„A hőlégballon-találkozóval mindenekelőtt a Kárpát-medencei magyar közösségek összetartozás-érzetét szeretnénk erősíteni. Mindemellett olyan egyedülálló élményt kínálunk helyieknek és idelátogatóknak egyaránt, amelynek során

Idézet
madártávlatból fedezhetik fel Háromszék természeti szépségeit, építészeti örökségét”

– mondja Kovács Gyula.

Ugyanaz közelebbről Galéria

Ugyanaz közelebbről

Fotó: Kovács Gyula személyes archívuma

Mögötte hét év tapasztalat, illetve csaknem 500 repülés áll (ebből 50 alkalommal fiatal párok társaságában, akik a felhők között szerették volna kimondani a boldogító igent), csapatával több honi és külföldi fesztiválon vett részt. Azt még nem tudták megengedni maguknak, hogy világbajnokságon is szerepeljenek, hiszen ott minden költség a benevezőt terheli, de egyik tagjuk, a nagyszebeni Cinezan Alex szeptemberben megméreti magát a lengyelországi viadalon.

Vármező fölött Galéria

Vármező fölött

Fotó: Kovács Gyula személyes archívuma

Gyula számára mindeddig az Alpok feletti repülés jelenti a csúcsot, de a világ más tájain is szívesen felszállna.

A hőlégballonozás a legrégebbi repülési forma, az első ilyen szerkezettel a Montgolfier fivérek emelkedetek magasba 1783-ban, 120 évvel megelőzve a repülőgépet. Hőlégballonnal csak szélcsendes (10–12 km/h talajszél alatti), csapadékmentes, stabil időjárás és jó látási viszonyok mellett lehet szállingózni. Télen napközben is, akár a hegyek felett is hosszabb időtartamot, tavasztól viszont csak napfelkeltekor vagy napnyugtakor a termik (meleglevegő-feláramlások) elkerülése érdekében. A ballon repülési irányát alapvetően a szél határozza meg, a pilóta csak magasságának változtatásával irányítja azt, hiszen különböző magasságokban különböző irányú szelek fújnak. A hőmérséklet a magasság emelkedésével folyamatosan csökken, de csak hozzávetőleg 6,5 Celsius-fokot 1000 méterenként, és ugyanakkor a ballont fűtő láng is hőt bocsát ki, tehát megfázástól nem kell félni. Meg hát egyébtől sem!

Háromszék
